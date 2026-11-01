Với nhiều hình thức như trưng bày, trình diễn, giao lưu nghệ nhân và trải nghiệm thực hành, chương trình giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống gắn với lịch sử, đời sống và các nghề thủ công của Thăng Long - Hà Nội. Qua đó, góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đồng thời tạo thêm sản phẩm trải nghiệm phục vụ người dân và du khách.

Tại Ngôi nhà Di sản, số 87 Mã Mây, từ ngày 10/11 đến 30/11, trưng bày “Nốt nhạc thanh trong lòng phố thị” tái hiện những thú chơi tao nhã của người Hà Nội xưa như chơi chim gáy, nghệ thuật bonsai, thưởng trà và sử dụng ấm chén, trà cụ gốm Việt. Bên cạnh tham quan, tìm hiểu hiện vật, công chúng còn có cơ hội giao lưu, khám phá nét tinh tế trong văn hóa thưởng ngoạn của người Hà Nội.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra tại phố cổ Hà Nội trong tháng 11. Ảnh: Bộ VHTTDL

Trong khi đó, tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 Đào Duy Từ, chương trình “Chuyện Tuồng xưa, Chuyện Tuồng nay - Phía sau vàng son, tương lai nào cho Tuồng?” dự kiến khai mạc lúc 15h ngày 3/11. Không gian giới thiệu lịch sử nghệ thuật Tuồng thông qua phục trang, đạo cụ, hóa trang, âm nhạc và diễn xuất.

Các hoạt động chuyên đề như “Chuyện Tuồng xưa - Hành trình của một nghệ thuật truyền thống”, biểu diễn “Nhạc ta nhà phố” của nhóm Đông Kinh Cổ Nhạc và trải nghiệm “Nghe Tuồng, hiểu âm nhạc Tuồng” góp phần giúp công chúng tiếp cận loại hình nghệ thuật truyền thống theo cách trực quan, sinh động.

Cũng trong ngày 3/11, tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm - 2 Lê Thái Tổ, trưng bày “Tinh hoa hội tụ” dự kiến khai mạc, với thông điệp “Theo dấu làng nghề - Chạm tay di sản - Mang tinh hoa về nhà”. Chương trình tái hiện hành trình phát triển của nghề thủ công từ các làng quê đến Thăng Long - Kẻ Chợ. Điểm nhấn là sắp đặt “Bến Kẻ Chợ - Con thuyền chở tinh hoa” và tác phẩm “Đàn cá hội tụ” gồm 200 hình tượng cá.

Tại Đình Kim Ngân - 42, 44 Hàng Bạc, không gian kể chuyện mùa 2 với chủ đề “Dòng chảy bách nghệ” giới thiệu sự hội tụ của các nghề thủ công tại Thăng Long - Kẻ Chợ, tiêu biểu như đúc đồng Đại Bái (Bắc Ninh), chế tác sừng Đô Hai (Ninh Bình) và gốm Bát Tràng (Hà Nội). Bên cạnh trưng bày sản phẩm, công cụ nghề và các sáng tạo đương đại, chương trình dự kiến tổ chức trình diễn kỹ thuật đúc đồng, workshop tô gốm.

Từ ngày 6/11 đến 30/11, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật - 22 Hàng Buồm giới thiệu chuyên đề về làng nghề Sơn Đồng, tập trung vào lịch sử, kỹ thuật tạc tượng, điêu khắc gỗ, sơn son thếp vàng và những ứng dụng trong đời sống đương đại. Đáng chú ý, tọa đàm “Tinh hoa mỹ nghệ Sơn Đồng” diễn ra ngày 14/11, cùng các hoạt động trình diễn tay nghề, giao lưu và trải nghiệm vào các ngày 14, 15, 21, 22, 28 và 29/11.

Nghề sơn mài cũng được giới thiệu tại Đình Hà Vĩ - 11 Hàng Hòm, thông qua trưng bày “Đôi lời từ sơn mài Đường Lâm” của nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát, diễn ra từ ngày 4/11 đến 30/11. Du khách có thể tìm hiểu chất liệu, kỹ thuật sơn mài truyền thống và tham gia workshop gắn vỏ trứng để tạo sản phẩm thủ công.

Tại Di tích 40 Lãn Ông, trải nghiệm văn hóa “Dược trà” diễn ra từ ngày 4/11 đến 30/11, kết hợp nghệ thuật thưởng trà với các loại thảo dược, thảo mộc và gia vị truyền thống gắn với phố nghề Đông Nam dược Lãn Ông. Khách tham quan được tìm hiểu nguyên liệu, thưởng thức và thực hành pha chế, phối trà; đồng thời có thể đăng ký trải nghiệm thủ công kết hợp tour quảng bá các đình tổ nghề trong khu phố cổ.

Ba không gian còn lại tiếp tục giới thiệu những nghề thủ công đặc sắc. Cụ thể, tại Trung tâm Thông tin Di sản Phố cổ, số 28 Hàng Buồm, trưng bày “Nốt hương di sản” giới thiệu các sản phẩm trầm cùng hoạt động trải nghiệm từ ngày 4/11 đến 30/11. Đình Yên Thái - 8 Tạm Thương giới thiệu nghề dệt và các sản phẩm lụa truyền thống; Đình Tú Thị - 2 Yên Thái tổ chức trưng bày nghệ thuật thêu của nghệ nhân Nguyễn Thị Hằng, kết hợp các hoạt động trải nghiệm dành cho công chúng.

Thông qua chuỗi hoạt động tại 10 không gian di sản, phường Hoàn Kiếm kỳ vọng tạo sự kết nối giữa nghệ nhân, người thực hành văn hóa, cộng đồng sáng tạo và công chúng. Đây không chỉ là dịp tôn vinh, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống mà còn góp phần phát huy công năng di tích, thúc đẩy hoạt động sáng tạo và đa dạng hóa sản phẩm du lịch văn hóa tại khu phố cổ Hà Nội.