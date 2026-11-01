Khi mùa Thu Hà Nội vẫn đẹp nao lòng dù chưa đón cái lạnh se se

Một con đường đầy nắng của Mùa Thu Hà Nội 2026. (Ảnh: Thái Hà/Vietnam+)

Có một điều gì đó rất riêng trong mùa thu Hà Nội. Không cần phải có những sự kiện lớn, không cần phố phường rực rỡ ánh đèn hay những lễ hội náo nhiệt, chỉ cần một buổi sáng thức dậy, mở cửa sổ, thấy nắng vàng trên mái nhà, nghe tiếng gió khẽ lay những tán cây và cảm nhận chút se lạnh trên da thịt, người ta đã biết mùa thu về.

Mùa thu Hà Nội từ lâu không chỉ là một mùa trong năm. Đó còn là một phần ký ức, một nét văn hóa, một thứ tình cảm khó gọi tên của những người đã sống, đã yêu và đã gắn bó với mảnh đất này. Người ta nhớ mùa thu qua hương hoa sữa, cốm xanh làng Vòng, những gánh hàng rong, lá vàng trên những con phố, mặt nước Hồ Gươm trong xanh và những buổi chiều gió heo may se lạnh.

Thế nhưng, mùa thu Hà Nội năm nay lại mang đến một cảm giác khá khác biệt. Mùa thu vẫn hiện diện, phố phường vẫn có những nét đẹp quen thuộc, nhưng cái lạnh dường như đã vắng bóng. Thậm chí, có những ngày cuối tháng 10 và "lò dò" bước sang tháng 11, người Hà Nội vẫn phải tìm đến áo chống nắng, quạt điện và điều hòa, như thể mùa hè vẫn chưa thực sự chịu rời đi.

Một mùa Thu mang tiết trời mùa Hạ

Thông thường, tháng 9, 10 là thời điểm Hà Nội bắt đầu chuyển mùa. Những cơn mưa mùa hạ thưa dần, nắng không còn gay gắt như tháng 6, tháng 7. Gió heo may bắt đầu xuất hiện, mang theo cảm giác dịu nhẹ, khiến người ta muốn đi chậm hơn, ngồi lâu hơn bên một quán càphê ven hồ hay thong thả dạo bước trên những con phố cũ.

Nhưng năm nay, sự chuyển mùa ấy diễn ra không giống những gì nhiều người vẫn hình dung.

Cuối tháng 9, khi lịch đã bước vào mùa thu, Hà Nội vẫn trải qua những ngày nắng nóng. Nhiệt độ ngày 29/9 lên tới 36,8 độ C. Đầu tháng 10, nhiệt độ có ngày tiếp tục đạt 37,1 độ C, vượt mức kỷ lục cũ cùng thời kỳ. Không chỉ có thế, đây là giai đoạn miền Bắc ghi nhận đợt nắng nóng diện rộng.

Đến cuối tháng 10, nhiều ngày Hà Nội vẫn có nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 30-33 độ C. Người đi đường vẫn mặc áo ngắn tay, sử dụng ô và áo chống nắng.

Những con số ấy không chỉ là chuyện của ngành khí tượng. Chúng hiện diện trong cuộc sống hằng ngày, trong cảm nhận của người dân, trong những cuộc trò chuyện ở quán cà phê, trong lời than thở của những người bán hàng rong và trong sự thẫn thờ của cả những người đã sống ở Hà Nội nhiều chục năm.

Có lẽ, điều khiến người ta nhớ nhất về mùa thu không lạnh năm nay chính là sự thiếu vắng của những buổi sáng se sắt. Thay vì khoác một chiếc áo mỏng khi ra phố, nhiều người vẫn có thể thoải mái mặc trang phục mùa hè. Thay vì tìm một bát phở nóng để làm ấm lòng trong buổi sáng, người ta vẫn muốn tìm một cốc nước mát. Mùa thu vẫn đến, nhưng hình như chưa mang theo cái lạnh mà người Hà Nội chờ đợi.

Những vẻ đẹp quen thuộc vẫn còn đó

Hà Nội vẫn đẹp đến nao lòng. Những buổi sáng trời trong, ánh nắng dịu hơn, những hàng cây cổ thụ trên phố Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng vẫn tạo nên một vẻ đẹp rất riêng. Hồ Gươm vẫn bình yên trong những buổi sớm, khi người già tập thể dục, những nhóm bạn trẻ thong thả đi bộ và những chiếc lá khẽ rơi trên mặt đường.

Hà Nội mỗi mùa đều mang một vẻ đẹp riêng, nhưng có lẽ mùa Thu là mùa khiến lòng người say đắm, xao xuyến hơn cả. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Hương hoa sữa vẫn xuất hiện trên một số con phố, nhất là những buổi tối cuối tháng 10. Có người yêu mùi hương ấy, có người lại thấy nó quá nồng, nhưng dù thế nào, hoa sữa vẫn là một phần không thể thiếu trong ký ức mùa thu Hà Nội.

Cốm làng Vòng, hồng chín, những gánh hàng hoa và sắc trắng của cúc họa mi vào cuối tháng 10, tháng 11 vẫn tiếp tục làm nên vẻ đẹp của mùa thu. Đó là những dấu hiệu cho thấy mùa thu Hà Nội không chỉ được tạo nên bởi nhiệt độ, mà còn bởi nhịp sống, phong tục và những nét văn hóa đã tồn tại qua nhiều thế hệ.

Có lẽ vì vậy, dù thời tiết có thay đổi, người Hà Nội vẫn tìm thấy mùa thu trong những điều rất nhỏ bé: một buổi chiều ngồi bên Hồ Tây, một con phố vắng sau cơn mưa, một gánh cốm đi qua hay một bó hoa trắng trên chiếc xe đạp cũ.

Nhưng nếu phải chọn một điều làm nên linh hồn của mùa thu Hà Nội, có lẽ đó vẫn là cảm giác se lạnh, làm sao những ngôn ngữ thông thường có thể giải thích thế nào là "se lạnh", chỉ có thực sự trải qua mới hiểu và cảm được điều đó. Cái se lạnh khi nói văn hoa là: một chút lạnh vừa đủ để người ta muốn mặc thêm chiếc áo mỏng, muốn ngồi gần nhau hơn, muốn đi bộ trên những con phố dài và muốn kéo dài thêm những buổi chiều thu.

Vì sao mùa thu năm nay lại "ấm áp" bất thường

Theo các chuyên gia khí tượng, tình trạng nóng bất thường trong mùa thu năm 2026 không xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất.

Trước hết, hoạt động của các khối không khí lạnh từ phía Bắc tương đối yếu và chưa đủ mạnh để làm giảm nhiệt độ trên diện rộng. Trong khi đó, một số hình thế khí quyển thuận lợi cho trời ít mây, nắng kéo dài khiến nhiệt độ ban ngày tăng cao.

Bên cạnh yếu tố thời tiết trước mắt, hiện tượng El Niño cũng đang diễn biến mạnh, tác động đến hoàn lưu khí quyển và chế độ nhiệt, mưa ở khu vực Đông Nam Á. Xu thế nóng lên toàn cầu do biến đổi khí hậu cũng góp phần làm gia tăng nền nhiệt và nguy cơ xuất hiện những đợt nóng bất thường.

Theo thông tin được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia công bố, từ tháng 9 đến tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình tại nhiều khu vực trên cả nước được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 1-2 độ C. Các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc cũng có khả năng hoạt động yếu hơn thông thường.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng El Niño không trực tiếp quyết định thời tiết của từng ngày. Một đợt nắng nóng cụ thể còn phụ thuộc vào các hình thế khí quyển trong từng thời điểm. Cũng không thể chỉ từ một mùa thu nóng mà kết luận toàn bộ là do biến đổi khí hậu. Điều đáng quan tâm hơn là những xu hướng nhiệt độ bất thường đang xuất hiện ngày càng cần được theo dõi bằng các chuỗi số liệu dài hạn.

Có lẽ, điều khiến chúng ta phải suy nghĩ không chỉ là mùa thu năm nay nóng hơn, mà rất buồn là, khả năng những mùa thu tương lai sẽ tiếp tục thay đổi.

Khi ký ức mùa thu trở thành nỗi nhớ

Với những người đã sống ở Hà Nội nhiều năm, mùa thu không chỉ là một khái niệm thời tiết. Đó là ký ức của một thời tuổi trẻ, của những buổi sáng đi học trong làn gió lạnh, những chiếc áo len đầu mùa, những buổi hẹn hò trên phố và những chiều tan làm chậm rãi.

Người Hà Nội từng quen với việc tháng 10 bắt đầu có những buổi sáng lạnh nhẹ. Đến tháng 11, cái lạnh rõ hơn, đủ để người ta tìm đến những món ăn nóng, những quán trà nhỏ và những góc phố có ánh đèn vàng.

Nhưng những ký ức ấy đang có phần xa hơn trong cảm nhận của nhiều người.

Có thể đó chỉ là sự thay đổi của một năm thời tiết đặc biệt. Nhưng cũng có thể đây là một phần của xu thế khí hậu đang biến đổi, khiến ranh giới giữa các mùa không còn rõ ràng như trước.

Chúng ta vẫn có thể nhìn thấy lá vàng, hoa sữa và những gánh hàng rong, nhưng cảm giác về mùa thu đang thay đổi. Những ngày se lạnh có thể đến muộn hơn, ngắn hơn hoặc xen kẽ với những đợt nắng nóng bất thường.

Và khi thời tiết thay đổi, nhịp sống đô thị cũng phải thích nghi.

Người già cần chú ý hơn đến sức khỏe khi nhiệt độ thay đổi thất thường. Trẻ nhỏ và người lao động ngoài trời chịu thêm áp lực từ những ngày nóng kéo dài. Nhu cầu sử dụng điện cho điều hòa, làm mát cũng tăng lên. Những thay đổi tưởng như nhỏ bé ấy, nếu kéo dài, sẽ tạo ra những tác động đáng kể đối với chất lượng sống của một thành phố lớn.

Hà Nội cần thích nghi với những mùa thu mới

Một thành phố đẹp không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc, những con đường hay những khu phố cổ. Vẻ đẹp ấy còn nằm ở khả năng giữ gìn môi trường sống, bảo vệ cây xanh, mặt nước và tạo ra không gian công cộng dễ chịu cho người dân.

Trong bối cảnh khí hậu biến đổi, Hà Nội cần quan tâm nhiều hơn đến việc mở rộng không gian xanh, bảo vệ hồ nước, tăng diện tích cây bóng mát, cải thiện chất lượng không khí và phát triển các công trình đô thị thích ứng với nhiệt độ cao.

Những hàng cây cổ thụ trên các tuyến phố không chỉ có giá trị cảnh quan mà còn giúp điều hòa vi khí hậu. Những hồ nước như Hồ Gươm, Hồ Tây và các hồ trong khu dân cư có vai trò quan trọng đối với môi trường đô thị. Việc bảo vệ những không gian ấy cũng chính là bảo vệ những nét đặc trưng của Hà Nội.

Bên cạnh đó, cần nâng cao năng lực dự báo thời tiết, cảnh báo sớm các hiện tượng cực đoan và xây dựng những giải pháp bảo vệ nhóm dân cư dễ bị tổn thương trước nắng nóng.

Có lẽ, chúng ta không thể giữ nguyên thời tiết của Hà Nội như những gì từng có trong ký ức. Nhưng chúng ta có thể gìn giữ một thành phố xanh hơn, dễ sống hơn và có khả năng thích nghi tốt hơn với những biến đổi của thiên nhiên.

Mùa thu vẫn ở lại, chỉ là không còn giống ngày xưa

Tháng 11 đã đánh thức bạn sáng nay với tất cả sự dịu dàng, song, có lẽ Hà Nội sẽ còn những "ngày nắng ấm," và chờ đợi những buổi chiều dịu nhẹ và cả những đợt không khí lạnh tràn về. Theo dự báo, mùa đông 2026-2027 có xu hướng ấm hơn trung bình nhiều năm, nhưng điều đó không có nghĩa Hà Nội sẽ hoàn toàn không có những đợt rét. Những đợt gió mùa Đông Bắc mạnh vẫn xuất hiện và làm nhiệt độ giảm nhanh trong một số thời điểm.

Biết đâu, chỉ một buổi sáng nào đó, khi thức dậy, chúng ta lại bất ngờ thấy gió lạnh ùa về, những tán cây rung nhẹ và phố phường bỗng trở nên dịu dàng hơn. Khi ấy, người Hà Nội lại có thể khoác chiếc áo mỏng, đi chậm trên những con đường quen thuộc và tận hưởng cảm giác rất đỗi thân thương của một mùa thu đang chuyển sang đông.

Nhưng dù cái lạnh có đến hay không, mùa thu Hà Nội vẫn đáng yêu theo cách riêng của nó.

Bởi mùa thu không chỉ nằm trong nhiệt độ, không chỉ nằm ở những chiếc lá vàng hay làn gió heo may. Mùa thu còn nằm trong tình yêu của con người đối với thành phố, trong những ký ức được gìn giữ và trong cách chúng ta cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống.

Mùa thu Hà Nội năm 2026 có thể không lạnh như những mùa thu mà chúng ta từng nhớ. Nhưng chính sự khác biệt ấy lại khiến người ta thêm trân trọng những điều tưởng như bình thường: một buổi sáng trời trong, một chiều Hồ Tây lộng gió, một mùi hương hoa sữa thoảng qua và một góc phố cũ vẫn bình yên giữa dòng đời hối hả.

Hà Nội vẫn ở đó, mùa thu vẫn ở đó. Chỉ mong rằng, giữa những biến đổi của khí hậu và nhịp sống hiện đại, thành phố vẫn giữ được màu xanh, sự dịu dàng và những nét quyến rũ đã làm bao thế hệ người yêu mến./.