Quảng Ninh lan tỏa tinh thần đại đoàn kết qua chuỗi hoạt động văn hóa

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh Nguyễn Chí Thành nhấn mạnh, việc tổ chức Ngày Văn hóa - Đại đoàn kết thể hiện quyết tâm gắn phát triển văn hóa với xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, đồng thuận, nghĩa tình, lấy sự tham gia và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo hiệu quả.

Theo đó, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị và địa phương cần tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, vận động nhân dân; đưa văn hóa trở thành nền nếp trong mỗi gia đình, khu dân cư thông qua việc xây dựng lối sống văn minh, nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Cùng với đó là nhân rộng các mô hình tự quản, hoạt động tương thân tương ái, chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn; chú trọng bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc, di sản văn hóa biển đảo, văn hóa Vùng mỏ và truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”.

Đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Ảnh: QMG

Lễ phát động mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa được triển khai trên toàn địa bàn, nhằm tôn vinh các giá trị truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, khẳng định vai trò của văn hóa và con người trong phát triển bền vững.

Theo kế hoạch, Quảng Ninh tổ chức 19 hoạt động cấp thành phố và 54 hoạt động tại các xã, phường, đặc khu. Nhiều chương trình nghệ thuật, giao lưu văn hóa, thể thao, triển lãm, hội sách, tuần phim, giới thiệu di sản, quảng bá du lịch, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng sẽ được tổ chức phù hợp với điều kiện từng địa phương. Qua đó, tạo không gian để người dân tham gia, trải nghiệm, thụ hưởng các giá trị văn hóa, đồng thời đưa tinh thần đoàn kết lan tỏa sâu rộng trong đời sống cộng đồng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố thực hiện nghi thức phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Chương trình nghệ thuật chào mừng diễn ra sôi nổi với các tiết mục trống hội, múa lân, sư, rồng, võ cổ truyền và những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, truyền thống công nhân Vùng mỏ.

Quang cảnh Lễ phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Ảnh: QMG

Điểm nhấn là màn đồng diễn nghệ thuật có sự tham gia của 2.000 diễn viên quần chúng, hội viên, đoàn viên và nhân dân. Các tiết mục kết hợp âm hưởng văn hóa truyền thống với nghệ thuật biểu diễn hiện đại, tái hiện những nét đặc trưng của văn hóa Quảng Ninh, thể hiện tinh thần đoàn kết và niềm tự hào của các tầng lớp nhân dân.

Thông qua chuỗi hoạt động, Quảng Ninh hướng tới phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa, tăng cường gắn kết cộng đồng, khuyến khích mỗi gia đình, mỗi người dân chủ động gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng địa phương văn minh, hiện đại, giàu bản sắc và phát triển bền vững.