Khám phá cung điện thiếu nhi độc đáo bậc nhất Triều Tiên

Cung điện thiếu nhi Mangyongdae ở Bình Nhưỡng. (Nguồn: KCNA)

Được khánh thành năm 1989, công trình có kiến trúc mô phỏng vòng tay rộng mở, tạo cảm giác che chở cho trẻ em. Trước Cung điện thiếu nhi có một tượng điêu khắc lớn và hai đài phun nước khổng lồ, cao 90 và 100 mét.

Công trình gây ấn tượng với kiến trúc độc đáo, không gian nội thất được trang trí cầu kỳ cùng hệ thống phòng sinh hoạt câu lạc bộ năng khiếu, nhà hát và bể bơi. Tại đây, học sinh có thể tham gia các hoạt động ngoại khóa như âm nhạc, mỹ thuật, thiên văn học và Taekwondo.

Theo truyền thông Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thăm cung điện vào tháng 5/2014 và chỉ đạo cải tạo công trình thành một cơ sở dành cho thiếu nhi có quy mô và chất lượng hàng đầu thế giới.

Trong chuyến thăm tháng 11/2015, nhà lãnh đạo tiếp tục đưa ra một số yêu cầu về thiết kế và cơ sở vật chất, trong đó có việc điều chỉnh kích thước cửa sổ tại các phòng sinh hoạt câu lạc bộ và bố trí riêng phòng sơ cứu tại khu vực bể bơi

Sau khi được cải tạo, cung điện tiếp tục phục vụ các hoạt động giáo dục ngoại khóa cho học sinh. Các lớp năng khiếu tại đây được tổ chức miễn phí, tương tự các hình thức giáo dục khác ở nước này.

Cung điện Thiếu nhi Mangyongdae là một trong những công trình dành cho trẻ em được giới thiệu tới du khách nước ngoài khi đến Bình Nhưỡng. Bên cạnh cơ sở này, Triều Tiên còn có nhiều cung điện và nhà thiếu nhi khác tại các địa phương, phục vụ nhu cầu học tập và phát triển năng khiếu của học sinh.