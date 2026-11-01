55 nghệ nhân mất 5.840 giờ chế tác đôi bông tai vàng nặng hơn 16kg

Đôi bông tai bằng vàng nặng hơn 16kg lập 2 kỷ lục thế giới. Ảnh: Gulfnews

Một tác phẩm trang sức đặc biệt vừa thu hút sự chú ý tại Dubai (UAE) khi xác lập cùng lúc 2 kỷ lục Guinness thế giới. Đó là đôi bông tai vàng mang tên Mayura Sahasra, có tổng trọng lượng hơn 16kg, được chế tác bởi thương hiệu Joyalukkas Jewellery cùng đội ngũ 55 nghệ nhân lành nghề.

Đôi bông tai này được tổ chức Guinness thế giới ghi nhận ở 2 hạng mục là đôi bông tai vàng nặng nhất thế giới và đôi bông tai vàng có kích thước lớn nhất thế giới, theo Cnbctv18.

Đôi bông tai được chế tác từ vàng 22 karat, có chiều dài 1,215m và đường kính 0,682m. Để hoàn thiện thiết kế, 55 nghệ nhân đã dành tổng cộng 5.840 giờ làm việc trong nhiều tháng liên tục.

Đôi bông tai bằng vàng nặng hơn 16kg lập 2 kỷ lục thế giới. Ảnh: Gulfnews

Ông John Paul Alukkas, Giám đốc điều hành Joyalukkas Jewellery, cho biết ý tưởng tạo ra đôi bông tai khổng lồ bắt nguồn từ hành trình 40 năm gắn bó của doanh nghiệp với UAE.

Trong suốt thời gian hoạt động tại quốc gia này, công ty đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của Dubai, cũng như cách thành phố liên tục thiết lập những dấu mốc và kỷ lục mới trên nhiều lĩnh vực.

Joyalukkas mong muốn tạo ra một tác phẩm không chỉ thể hiện trình độ chế tác của các nghệ nhân mà còn góp phần tôn vinh danh tiếng của Dubai - thành phố vốn được biết đến rộng rãi với tên gọi “Thành phố vàng”.

Không chỉ gây ấn tượng bởi kích thước và trọng lượng, đôi bông tai Mayura Sahasra còn mang ý nghĩa văn hóa đặc biệt.

Tên gọi này có nghĩa là “Ngàn con công”, lấy cảm hứng từ hình tượng chim công - loài vật tượng trưng cho vẻ đẹp, sự duyên dáng và niềm kiêu hãnh trong văn hóa Ấn Độ. Điểm nhấn của tác phẩm nằm ở những chi tiết trang trí lấy cảm hứng từ bộ lông rực rỡ của chim công.

Đôi bông tai sẽ không được chào bán mà được trưng bày lâu dài tại một cửa hàng của Joyalukkas ở khu phố vàng Dubai để công chúng có thể trực tiếp chiêm ngưỡng. Đây được xem là điểm nhấn thu hút khách hàng và du khách đến với không gian trưng bày trang sức vàng tại Dubai.