Campuchia nỗ lực gìn giữ di sản Khmer thông qua một kế hoạch chiến lược 5 năm

Du khách quốc tế thăm đền Angkor Wat ở Siem Reap, Campuchia. (Nguồn: Bộ Du lịch Campuchia)

Phát biểu tại một hội thảo phổ biến lộ trình chiến lược giai đoạn 2026-2030 của Ủy ban Quốc gia về Văn hóa, Lịch sử và Văn minh Khmer diễn ra tại Phnom Penh mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực, Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Campuchia Vongsey Vissoth cho biết, kế hoạch này sẽ đưa ra những định hướng và ưu tiên rõ ràng cho công tác của ủy ban trong 5 năm tới.

Ông Vongsey Vissoth cho biết, ủy ban trên được thành lập với nhiệm vụ xác minh và đánh giá độ chính xác, tính tin cậy cũng như sự nhất quán của các tài liệu quốc gia quan trọng liên quan đến văn hóa, lịch sử và văn minh Khmer.

Ông nêu rõ, ủy ban này sẽ đóng vai trò bổ trợ, thay vì thay thế chức năng của các bộ và cơ quan hiện có; đồng thời tập trung tăng cường sự phối hợp và đảm bảo chất lượng khoa học cho các tài liệu quốc gia quan trọng.

Kế hoạch chiến lược này sẽ được triển khai theo 3 giai đoạn: thiết lập nền tảng thể chế và hệ thống làm việc trong năm 2026; thực hiện các cơ chế cốt lõi, đẩy mạnh nghiên cứu và tiếp cận công chúng trong giai đoạn 2027-2028; và nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả hoạt động trong giai đoạn 2029-2030.

(theo TTXVN)