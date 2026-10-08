Giáo dục STEM không làm phát sinh môn học mới

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 86/2026/TT-BGDĐT, quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học trong giáo dục phổ thông.

Theo Thông tư, giáo dục STEM là phương pháp tổ chức dạy học và giáo dục tích hợp, giúp học sinh vận dụng kiến thức khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học để giải quyết các vấn đề thực tiễn; qua đó phát triển phẩm chất, năng lực, năng lực số, khả năng đổi mới sáng tạo và định hướng nghề nghiệp.

Học sinh thực hành giáo dục STEM thông qua mô hình kĩ thuật và robot. Ảnh minh họa: AI

Giáo dục STEM không phải môn học mới và không làm phát sinh môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc, thời lượng học tập, đầu điểm, hồ sơ hoặc sổ sách riêng. Nội dung STEM được tích hợp trong kế hoạch giáo dục của nhà trường, kế hoạch dạy học môn học, hoạt động giáo dục và kế hoạch bài dạy; các trường không phải xây dựng kế hoạch riêng về giáo dục STEM.

Hoạt động giáo dục STEM được tổ chức theo ba hình thức: bài học STEM; hoạt động trải nghiệm STEM; hoạt động nghiên cứu khoa học, kĩ thuật của học sinh. Trong đó, hoạt động trải nghiệm theo nhu cầu của người học được thực hiện trên cơ sở tự nguyện.

Nội dung STEM được triển khai thông qua khám phá khoa học, thiết kế kĩ thuật; khuyến khích tiếp cận phù hợp với lập trình, robot, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật và tích hợp yếu tố nghệ thuật, nhân văn theo hướng STEAM.

Hoạt động STEM có thể được tổ chức ngoài nhà trường tại cơ sở sản xuất, cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, bảo tàng và các địa điểm phù hợp khác, nhưng phải bảo đảm mục tiêu giáo dục, an toàn và những điều kiện theo quy định.

Thông tư yêu cầu các cơ sở giáo dục khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; không bắt buộc phải có phòng STEM riêng hoặc đầu tư một danh mục thiết bị riêng mới được tổ chức giáo dục STEM.

Danh mục thiết bị STEM kèm theo Thông tư chỉ là danh mục khung định hướng, không phải danh mục thiết bị dạy học tối thiểu, tiêu chuẩn hay định mức bắt buộc. Các trường không phải trang bị đồng thời, đầy đủ toàn bộ danh mục này.

Việc trang bị thiết bị được thực hiện theo lộ trình phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế, từ khai thác thiết bị, vật liệu hiện có đến bổ sung thiết bị và tổ chức hoạt động STEM chuyên sâu. Quá trình mua sắm, quản lí và sử dụng phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh dàn trải, lãng phí.

Đối với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, Thông tư yêu cầu bảo đảm an toàn, có trách nhiệm, minh bạch, trung thực và phù hợp với lứa tuổi. Học sinh phải kiểm chứng thông tin, chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình; giáo viên chịu trách nhiệm chuyên môn đối với nội dung có sự hỗ trợ của AI.

Thông tư cũng khuyến khích kết nối nhà trường với cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, gia đình và cộng đồng. Tuy nhiên, cơ sở giáo dục không bắt buộc phải có đầy đủ các thành phần của một hệ sinh thái STEM mới được tổ chức hoạt động.

Việc tổ chức ngày hội, cuộc thi hoặc giao lưu STEM không phải điều kiện bắt buộc; số lượng sản phẩm, dự án và giải thưởng không được sử dụng làm tiêu chí thi đua bắt buộc. Việc thống kê, theo dõi được thực hiện trong chế độ báo cáo hiện hành, không phát sinh báo cáo riêng về giáo dục STEM.