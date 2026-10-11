Trường THPT Lê Văn Phẩm kỷ niệm 40 năm thành lập trường

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp Võ Văn Hiếu trao tặng lẵng hoa cho nhà trường.

Tại buổi lễ, Nhà giáo Ưu tú Phạm Văn Nghiềm, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường ôn lại quá trình xây dựng và phát triển của trường qua 40 năm. Đại diện các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên cũng chia sẻ về quá trình công tác, giảng dạy tại trường.

Dịp này, nhà trường tổ chức tri ân các cán bộ quản lý, giáo viên nghỉ hưu qua các thời kỳ; đồng thời trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực trong học tập.

Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực trong học tập.

Dịp này, Hội Phụ nữ thuộc Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Đồng Tháp trao 14 suất học bổng, tổng trị giá 66 triệu đồng; gia đình ông Lê Văn Phẩm trao 10 suất, trị giá 10 triệu đồng; cựu học sinh trao 114 suất, trị giá 114 triệu đồng. Tổng cộng có 138 suất học bổng, với tổng trị giá 190 triệu đồng được trao cho học sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp Võ Văn Hiếu ghi nhận những kết quả nhà trường đạt được trong 40 năm qua; đồng thời đề nghị tập thể nhà trường tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đổi mới hoạt động dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục.