Giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở

Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân

Công tác tiếp công dân (TCD) và đối thoại trực tiếp với Nhân dân được xã Hoàn Lão xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng giúp cấp ủy, chính quyền địa phương gần dân, sát cơ sở, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Thực hiện nghiêm trách nhiệm người đứng đầu, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã đã trực tiếp TCD định kỳ, TCD thường xuyên theo đúng quy định; chỉ đạo xử lý các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Ông Nguyễn Hữu Tuân, ở thôn Tứ Phúc, xã Hoàn Lão, chia sẻ: “Tôi có một số vấn đề cần hỗ trợ liên quan đến đất ruộng của gia đình. Thông qua hoạt động TCD, tôi đã đến gặp lãnh đạo xã Hoàn Lão để phản ánh, đề nghị giải quyết. Với thái độ nhiệt tình, hướng dẫn cụ thể của lãnh đạo xã và cán bộ liên quan, tôi thấy rất hài lòng”.

Xã Hoàn Lão ngày một đổi thay - Ảnh: B.C

Cùng với công tác TCD, thời gian qua, việc giải quyết đơn thư luôn được xã Hoàn Lão quán triệt nguyên tắc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính. Các cơ quan chuyên môn khi tham mưu giải quyết vụ việc thực hiện đầy đủ quy trình xác minh, thu thập hồ sơ, tài liệu, tổ chức đối thoại với công dân trước khi ban hành kết luận hoặc văn bản trả lời.

Đối với các vụ việc liên quan đến quyền sử dụng đất, tranh chấp dân sự hoặc các phản ánh liên quan đến thực hiện chính sách ở cơ sở, Đảng ủy xã chỉ đạo UBND xã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, cấp ủy địa bàn tổ chức đối thoại, hòa giải nhiều lần nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Chủ tịch UBND xã Hoàn Lão Nguyễn Văn Tứ cho biết: “Từ đầu năm 2026 đến nay, UBND xã đã TCD 190 lượt; tiếp nhận, chuyển từ kỳ trước 68 đơn thư (85% liên quan đến đất đai) và đã được giải quyết. Thông qua các buổi TCD, đối thoại với Nhân dân, lãnh đạo xã Hoàn Lão đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; chỉ đạo cấp ủy, chính quyền và các cơ quan liên quan giải quyết các vụ việc phát sinh từ cơ sở. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo rà soát, kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo như đất đai, giải phóng mặt bằng, trật tự xây dựng; giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền, hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp”.

Nâng cao hiệu quả trong tình hình mới

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy xã Hoàn Lão đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy chế làm việc, phối hợp; kịp thời ổn định tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, bảo đảm hoạt động quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân được thông suốt, hiệu quả.

Trong công tác nội chính, xã Hoàn Lão đã tích cực triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, góp phần giữ vững ổn định địa bàn. Nhờ đó, từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã cơ bản ổn định, không phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp, khiếu nại vượt cấp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nội chính tại xã Hoàn Lão vẫn đang gặp phải một số khó khăn. Khối lượng công việc ngày càng lớn trong khi đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở còn kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ. Một số quy định mới liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đang trong quá trình hoàn thiện, dẫn đến việc triển khai thực hiện có lúc còn lúng túng.

Nguồn lực đầu tư cho chuyển đổi số, trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn còn hạn chế; công tác phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị có thời điểm chưa thật sự chặt chẽ. Xã Hoàn Lão có địa bàn rộng, dân cư đông, việc phản ánh thông tin của người dân nhiều khi chưa đúng kênh, dẫn đến khó khăn cho cơ quan quản lý trong việc nắm bắt thông tin, giải quyết sự việc.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hoàn Lão Nguyễn Cẩm Long cho biết, thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác nội chính; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong nắm bắt tình hình, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Đồng thời, địa phương chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng trên địa bàn.

Xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác TCD, đối thoại trực tiếp với Nhân dân; kịp thời giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người, kéo dài, vượt cấp. Đồng thời rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định, cơ chế phối hợp phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xử lý thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy…