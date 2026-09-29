Cuộc sống viên mãn của nam MC được yêu mến

MC/BTV VTV luôn là những gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả, không chỉ trên sóng mà cả trong đời sống thường ngày. Trong số đó, Nguyễn Quốc Khánh - một trong những gương mặt kỳ cựu của Đài Truyền hình Việt Nam, tiếp tục nhận được sự chú ý đặc biệt từ công chúng.

MC Quốc Khánh, sinh năm 1979, tại Hà Nội (tên thật là Nguyễn Quốc Khánh), là gương mặt gạo cội của thể thao VTV, BTV. Quốc Khánh tốt nghiệp khoa Tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Anh đến với VTV từ đầu những năm 2000 nhờ nền tảng ngoại ngữ cùng niềm yêu thích thể thao ở vị trí cộng tác viên.

MC Quốc Khánh. Ảnh: FBNV

Sau đó MC Quốc Khánh trở thành biên dịch và chính thức đảm nhận vai trò biên tập viên thể thao. Sau nhiều năm, Quốc Khánh lần lượt xuất hiện trong các chương trình như Thể Thao 24/7, Ấn Tượng Thể Thao 7 ngày, Giờ Vàng Thể Thao, Cuộc Hẹn Cuối Tuần,... Phong cách dẫn mạch lạc, điềm tĩnh cùng vốn kiến thức thể thao giúp anh trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả VTV.

Không chỉ dẫn chương trình, Quốc Khánh từng có thời gian làm bình luận viên thể thao và xuất hiện tại nhiều giải đấu lớn. Sau FIFA World Cup 2018, anh chủ động rút khỏi công việc bình luận trực tiếp để chuyển sang làm nội dung và quản lý phía sau.

Hiện anh giữ vị trí Phó Giám đốc VTV Digital, trước đó từng là Phó trưởng Ban Thể thao. Công việc quản lý nội dung số.

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống gia đình của nam MC cũng nhận được nhiều sự quan tâm, Quốc Khánh kết hôn với Anh Thư, một đồng nghiệp cùng công tác tại VTV. Anh Thư hiện đang làm việc tại VFC - Trung tâm phim truyền hình - Đài truyền hình Việt Nam. Ngoài công việc tại nhà đài, cô cũng kinh doanh ẩm thực, thời trang và đồ gia dụng.

Vợ chồng Quốc Khánh đã có 3 người con, gồm 2 gái và 1 trai, cùng sinh sống tại Hà Nội. Anh Thư thường chia sẻ những bữa cơm, chuyến du lịch, dịp sum họp hay những khoảnh khắc sinh hoạt cùng các con.

Vợ chồng MC Quốc Khánh. Ảnh: FBNV

Gia đình Quốc Khánh - Anh Thư hiện sống trong một căn hộ khoảng 150m² tại Hà Nội. Căn nhà có 3 phòng ngủ, được thiết kế dựa trên ý tưởng của Anh Thư, với ưu tiên lớn nhất là sự tiện nghi và phù hợp với sinh hoạt của gia đình có 3 con.

Không gian sử dụng gam trắng - be làm chủ đạo, tạo cảm giác sáng và thoáng. Phòng khách và bếp được thiết kế liên thông, thay vì chia thành những khu vực quá tách biệt. Cách bố trí này cũng giúp các thành viên dễ dàng sinh hoạt cùng nhau hơn.

Phòng khách là một trong những khu vực được gia đình chia sẻ nhiều hình ảnh nhất. Không gian rộng, có nhiều cây xanh được bố trí xen kẽ giữa nội thất, tạo cảm giác gần gũi và bớt đơn điệu.

Trong khi đó, căn bếp chiếm diện tích tương đối lớn. Đây cũng là khu vực được Anh Thư đầu tư nhiều bởi cô có sở thích nấu ăn. Không gian bếp được thiết kế mở, nối liền với phòng khách thay vì nằm tách riêng.

Căn nhà của vợ chồng Quốc Khánh. Ảnh: FBNV

Khu vực bếp cực kỳ rộng rãi. Ảnh: FBNV

Ngoài căn hộ ở Hà Nội, vợ chồng MC Quốc Khánh còn có một villa sát biển ở Hội An. Căn nhà được hoàn thiện vào đầu năm 2026. Bên cạnh mục đích sử dụng như nơi nghỉ ngơi của gia đình trong các dịp lễ Tết, căn nhà cũng được cho thuê lưu trú.

Căn nhà của vợ chồng MC Quốc Khánh ở Hội An. Ảnh: FBNV

Những hình ảnh đời thường và cuộc sống gia đình cho thấy nam MC có cuộc sống gia đình khá giản dị và hạnh phúc viên mãn.