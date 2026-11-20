Video Phàn Vĩ Bằng thể hiện tuyệt kỹ Nhất Chỉ Thiền của Thiếu Lâm

Phàn Vĩ Bằng, sinh năm 1989 tại Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), được mệnh danh là “Nhất Chỉ Thiền Vương” nhờ khả năng dùng một ngón tay chặt vỡ 102 chiếc bát sứ trong một phút, lập kỷ lục Guinness thế giới. Đằng sau kỷ lục đó là cả một quá trình tập luyện gian khổ.

Luyện võ Thiếu Lâm tới mức khâu 13 mũi

Phàn Vĩ Bằng hồi tưởng. Anh sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khó ở Chu Khẩu. Năm 2002, cầm 2.000 nhân dân tệ tiền học phí do cha mẹ đi vay mượn, anh theo một người anh hàng xóm đến thành phố Đăng Phong để học võ.

Phàn Vĩ Bằng luyện thành tuyệt kỹ Nhất Chỉ Thiền của Thiếu Lâm Tự

Năm 11 tuổi, Phàn Vĩ Bằng đến trường võ ở Đăng Phong học võ và tình cờ tiếp xúc với “Nhị Chỉ Thiền” - một trong 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm. Thời niên thiếu, Phàn Vĩ Bằng thường xuyên tập luyện đến mức các ngón tay trầy xước, bầm dập chằng chịt. Trải qua nhiều năm khổ luyện, anh đã nâng cấp công phu của mình thành “Nhất Chỉ Thiền”. Để có thể chống đẩy bằng ngón út - ngón tay yếu nhất, Phàn Vĩ Bằng đã phải mất 3 năm luyện tập mới thành công.

Phàn Vĩ Bằng kể với phóng viên rằng thời gian đầu mới học võ, tính cách anh hướng nội và tự ti, cảm thấy việc tập đao, thương, kiếm, côn rất phô trương, có thể bù đắp cho sự rụt rè của bản thân. Thế nhưng khi đó, nhiều bạn cùng lớp đã luyện công từ nhiều năm trước, thành tích của anh lại không mấy nổi bật nên cảm thấy khá lạc lõng, cô độc.

Phàn Vĩ Bằng từng tham gia đóng phim

Sau này, thấy người khác luyện Nhất chỉ thiền, anh nghĩ môn này dễ học nên tranh thủ lúc mọi người nghỉ ngơi, lén trốn ra sau cổng núi để tự tập. Tục ngữ có câu “thập chỉ liên tâm” (mười ngón tay nối liền với tim). Khi luyện Nhất chỉ thiền, đặc biệt là lúc tập bằng ngón giữa, anh thường xuyên cảm thấy đau nhói tận tim gan, đau đến mức không chịu nổi, “nước mắt cứ thế tuôn rơi không kìm lại được”. Dù vậy, anh vẫn cắn răng kiên trì tập luyện.

Ngoài việc luyện hít đất hoặc trồng cây chuối bằng một ngón tay, Phàn Vĩ Bằng còn tập dùng ngón tay chặt bát. “Thời gian đầu mới tập chặt bát, nhiều người phản đối và không hiểu được, thế là tôi tự bỏ tiền mua bát về lén lút tập”, Phàn Vĩ Bằng nói. Ban đầu anh dùng hai ngón tay chập lại để chặt, sau đó chuyển sang dùng một ngón. Chặt 100 chiếc bát thì có tới 84 chiếc dính vết máu. Có lần ngón giữa bị thương nặng, anh phải khâu tới 13 mũi. Sự gian khổ của quá trình luyện công chỉ qua chi tiết đó cũng đủ thấy rõ.

Cuối năm 2005, Phàn Vĩ Bằng bước lên sân khấu chương trình Kỳ nhân tuyệt kỹ của đài CCTV, lần đầu tiên dùng một ngón tay liên tiếp chặt vỡ 15 chiếc bát sứ, đồng thời được “Trung Hoa Tiêu Vương” Dương Chính Thanh - người nắm giữ nhiều kỷ lục Guinness thế giới - nhận làm đệ tử ngay tại trường quay.

Lập kỷ lục thế giới

Sau đó, Phàn Vĩ Bằng càng luyện tập chăm chỉ hơn. Năm 2009, anh lập kỷ lục Guinness với thành tích chặt vỡ 102 chiếc bát trong một phút. Trang web chính thức của Kỷ lục Guinness viết: “Kỷ lục dùng một ngón tay đập vỡ nhiều chiếc bát nhất trong vòng một phút là 102 chiếc, do võ sư Phàn Vĩ Bằng (Trung Quốc) thực hiện. Ông lần đầu thiết lập kỷ lục này trên trường quay chương trình Lo Show Dei Record tại Milan (Italy) vào ngày 11/4/2009. Đến ngày 4/9/2014, Phàn Vĩ Bằng đã tái lập thành tích trên khi tham gia chương trình đặc biệt CCTV - Guinness World Records Special, được tổ chức tại Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Như vậy, ông đã hai lần thực hiện thành công thành tích dùng một ngón tay đập vỡ 102 chiếc bát trong một phút”.

Phàn Vĩ Bằng có thể trồng cây chuối bằng ngón tay ấn vào chiếc bát

Trong quãng thời gian đó, nhờ sở hữu tuyệt kỹ, Phàn Vĩ Bằng đã 3 năm liên tiếp tham gia chương trình Xuân Vãn của CCTV, góp mặt trong lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh cùng nhiều chương trình biểu diễn quy mô lớn khác, đồng thời tham dự các giải đấu võ thuật và nhiều lần đoạt ngôi vô địch.

Dù đạt được những hào quang rực rỡ, nhưng nỗi cay đắng suốt mười mấy năm luyện công chỉ mình anh thấu hiểu. Từng có lần vì luyện tập quá sức, anh còn mắc chứng tiểu ra máu do vận động cường độ cao. Nhắc lại chuyện này, Phàn Vĩ Bằng thẳng thắn nói: “Quả thực rất khổ, chính tôi cũng thấy khâm phục bản thân mình”.

“Vĩ Bằng bình thường rất ham học hỏi, mỗi sáng từ 6 giờ đến 8 giờ rưỡi là thời gian luyện công bất di bất dịch, có hôm 4 giờ chiều cậu ấy cũng ra ngoài tập, bao gồm luyện Nhất chỉ thiền, hít đất, các bài quyền võ thuật, cùng đủ loại binh khí như đao, thương, côn, bổng”, người bạn Lộ Khoan Thụ chia sẻ.

“Cậu ấy luyện công không quản ngại vất vả, khi tập Nhất chỉ thiền thường xuyên đánh đến mức nát cả tay, trên đá dính đầy máu. Tôi thực sự rất khâm phục cậu ấy, nhưng cũng rất xót xa. Đôi khi mọi người khuyên cậu ấy hay là thử đi con đường khác xem sao, nhưng cậu ấy nói mỗi người có một mục tiêu và ước mơ khác nhau, cậu ấy muốn phát dương quang đại nền võ thuật Trung Hoa”, Lộ Khoan Thụ nói thêm.

Ngày 28/10/2026, võ sư Phàn Vĩ Bằng, thuộc Võ quán Tượng Tâm Võ Giả (Trấn Giang, Giang Tô), chính thức được Hiệp hội Võ thuật Trung Quốc cấp chứng nhận Võ thuật Lục đẳng.

Phàn Vĩ Bằng khổ luyện để đạt được thành tựu võ thuật

Tại Giải vô địch Võ thuật truyền thống tỉnh Giang Tô năm 2026 tổ chức ở Từ Châu, Phàn Vĩ Bằng tham gia hai nội dung Thiếu Lâm Thông Tý Quyền và Thiếu Lâm Côn. Anh giành giải Nhất ở cả hai hạng mục, đồng thời đạt từ 9 điểm trở lên ở mỗi nội dung, đáp ứng tiêu chuẩn xét duyệt Lục đẳng. Anh là thí sinh duy nhất trong bảng đấu đạt đủ điều kiện này.

Nhiều năm qua, Phàn Vĩ Bằng nghiên cứu võ thuật Thiếu Lâm, phổ biến Bát Đoạn Cẩm và các bài dưỡng sinh truyền thống, đồng thời tham gia biểu diễn thiện nguyện và giảng dạy võ thuật cộng đồng tại Trấn Giang. Anh khẳng định Lục đẳng chỉ là dấu mốc trên hành trình luyện võ, không phải đích đến cuối cùng.

“Đẳng cấp võ thuật chỉ là dấu mốc tổng kết theo từng giai đoạn trên con đường tập võ, chứ không phải điểm dừng chân cuối cùng”, Phàn Vĩ Bằng chia sẻ. Trong tương lai, anh sẽ tiếp tục gắn bó với Trấn Giang, giữ vững tâm huyết của người luyện võ, không ngừng trau dồi công phu và đẩy mạnh phổ cập võ thuật truyền thống; kiên trì lan tỏa tinh hoa võ cổ truyền chính thống cùng văn hóa dưỡng sinh, rèn luyện sức khỏe khoa học, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp kế thừa văn hóa võ thuật địa phương và phong trào rèn luyện sức khỏe toàn dân.