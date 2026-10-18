Giấc mơ con chữ

Trân trọng những nỗ lực vượt lên chính mình ấy, Huế ngày nay Cuối tuần kỳ này cùng tác giả Hạnh Nguyên giới thiệu với bạn đọc không gian lớp học xóa mù chữ cho 22 học viên ở tổ dân phố Hương Sơ, phường Hương An.

Nơi đây, qua những nét chữ được các chị rèn chậm rãi, nâng niu, mới thấy rằng những con chữ có thể đã đến muộn nhưng trong các chị, khát vọng học chữ thì chưa bao giờ là muộn.

Thầy giáo ra bài tập viết cho học viên.

Những người phụ nữ ngoài 60 tuổi vẫn miệt mài học chữ.

Lớp học xóa mù chữ ở Khu tái định cư Hương Sơ.

Học đánh vần.

Hướng dẫn từng nét chữ.

Cô và trò cùng cố gắng.