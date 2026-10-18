Giấc mơ con chữ
HNN - Có những người phụ nữ đã đi qua gần hết cuộc đời trong nỗi lo cơm áo, chưa một lần được cắp sách đến trường đúng nghĩa. Vậy nhưng, khi mái tóc đã bắt đầu điểm bạc, đôi tay đã chai sần sau những tháng năm vất vả, họ vẫn sẵn sàng ngồi trước trang vở, nắn nót từng nét chữ và tròn vo khuôn miệng để luyện đọc theo những chữ cái thiêng liêng.
Trân trọng những nỗ lực vượt lên chính mình ấy, Huế ngày nay Cuối tuần kỳ này cùng tác giả Hạnh Nguyên giới thiệu với bạn đọc không gian lớp học xóa mù chữ cho 22 học viên ở tổ dân phố Hương Sơ, phường Hương An.
Nơi đây, qua những nét chữ được các chị rèn chậm rãi, nâng niu, mới thấy rằng những con chữ có thể đã đến muộn nhưng trong các chị, khát vọng học chữ thì chưa bao giờ là muộn.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/goc-anh-hue/giac-mo-con-chu-170808.html