Trao mái tóc, gửi yêu thương đến những 'chiến binh K'

Đằng sau những mái tóc ấy là những câu chuyện xúc động về tình thân, sự sẻ chia và mong muốn tiếp thêm niềm tin cho người bệnh.

Những mái tóc nối dài yêu thương

Sáng nay (18-10), tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Đống Đa, giữa đông đảo người dân đến tham gia chương trình “Trạm tóc - Chạm ước mơ”, câu chuyện của bạn Hoàng Kim Ngân và Ngô Thị Thu Linh khiến nhiều người xúc động.

Cả hai cùng sinh năm 2012, nhưng hoàn cảnh lại khác nhau. Ngân đang trong quá trình điều trị bệnh ung thư, còn Linh đến chương trình với mong muốn trao đi mái tóc dài mà mình đã nuôi dưỡng.

45 cm tóc được Linh cắt đi để dành tặng Ngân không chỉ là một món quà về diện mạo. Với cô bé đang phải đối mặt với những khó khăn trong quá trình điều trị, đó còn là sự động viên đến từ một người bạn đồng trang lứa.

Linh (áo trắng) và Ngân (đội mũ xanh) khi chia sẻ câu chuyện xúc động của mình trên sân khấu chương trình. Ảnh: ĐĐ

Đón nhận món quà đặc biệt, Hoàng Kim Ngân không giấu được niềm vui. Em chia sẻ rằng mình rất hạnh phúc khi được nhận tóc, cảm thấy tự tin hơn và có thêm động lực để tiếp tục điều trị bệnh.

Còn với Ngô Thị Thu Linh, niềm vui đến từ việc mái tóc của mình có thể giúp ích cho người khác. Linh mong rằng những mái tóc được hiến tặng sẽ tiếp thêm năng lượng, sức mạnh và sự tự tin cho những người đang điều trị bệnh.

Không cần những lời nói lớn lao, cuộc gặp gỡ giữa hai cô bé cùng tuổi đã phần nào nói lên ý nghĩa của chương trình: Một người sẵn lòng trao đi, một người đón nhận, và cả hai cùng có thêm niềm vui từ sự sẻ chia.

Cũng trong buổi sáng, nhiều câu chuyện đẹp khác được ghi nhận. Có hai mẹ con cùng đến hiến tóc, có những chị em trong một gia đình và những nhóm bạn trẻ rủ nhau tham gia. Mỗi người có một lý do riêng, nhưng đều mong muốn mái tóc của mình sẽ giúp người bệnh tìm lại sự tự tin.

Niềm vui của hai mẹ con khi trao món quà ý nghĩa tặng "chiến binh K". Ảnh. ĐĐ

Một điểm nhấn của chương trình là những tấm thiệp nhỏ được chuẩn bị, để người hiến tóc viết lời nhắn gửi đến người nhận. Những lời chúc sức khỏe, động viên người bệnh giữ vững tinh thần được viết bằng nét chữ giản dị, chân thành.

Người trao tóc và người nhận tóc có thể chưa từng gặp nhau, nhưng những tấm thiệp ấy đã giúp khoảng cách giữa họ trở nên gần hơn.

Kết nối những tấm lòng, thêm nụ cười ở lại

Trong sáng nay, chương trình “Trạm tóc - Chạm ước mơ” đã tiếp nhận 100 phần tóc hiến tặng và trao trực tiếp 120 bộ tóc hoàn chỉnh cho các bệnh nhân ung thư tham dự. Kết quả này có được từ sự phối hợp giữa Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Đống Đa, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường và 1900 Hair Salon.

Điểm đáng chú ý là chương trình kết hợp hoạt động hiến tóc với trao tóc trực tiếp cho người bệnh. Trong khi các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò kết nối cộng đồng, 1900 Hair Salon hỗ trợ chuyên môn trong việc cắt và tiếp nhận tóc hiến tặng. Sự phối hợp này giúp hoạt động được tổ chức thuận lợi, đồng thời tạo cơ hội để người hiến và người nhận gặp gỡ, chia sẻ với nhau.

Chương trình thu hút đông đảo mọi người tham gia hưởng ứng. Ảnh: ĐĐ

Bí thư Đoàn phường Đống Đa Nguyễn Mai Anh cho biết, chương trình được tổ chức với mong muốn đưa hoạt động thiện nguyện đến gần hơn với người dân, đặc biệt là các bạn trẻ. Thay vì chỉ vận động đóng góp, Ban tổ chức tạo điều kiện để người tham gia trực tiếp thực hiện một việc làm có ích và cảm nhận được ý nghĩa của sự sẻ chia.

“Chúng tôi mong muốn thông qua chương trình, các bạn trẻ hiểu rằng làm việc tốt không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi, chỉ một mái tóc được trao đi cũng có thể mang đến niềm vui và tiếp thêm nghị lực cho người khác”, chị Nguyễn Mai Anh chia sẻ.

Nhiều bạn đã đánh dấu tuổi trẻ của mình bằng hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng. Ảnh: ĐĐ

Chương trình diễn ra nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2026), 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026).

Những món quà ý nghĩa trao cho "chiến binh K" nhân dịp kỷ niệm nhiều hoạt động lớn của đất nước. Ảnh: ĐĐ

Từ một hoạt động được tổ chức tại địa phương, “Trạm tóc - Chạm ước mơ” cho thấy khi các tổ chức đoàn thể chủ động kết nối với những đơn vị có chuyên môn, việc thiện nguyện có thể được triển khai bằng những hình thức gần gũi, thiết thực. Quan trọng hơn, chương trình đã tạo nên một không gian gặp gỡ, nơi những người vốn xa lạ có thể dành cho nhau sự quan tâm và động viên chân thành. Đối với các "chiến binh K", hoạt động này còn tiếp thêm sự tự tin và thêm động lực trong những ngày điều trị phía trước.