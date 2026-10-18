Trang ẩm thực Mỹ gợi ý 10 món Việt hấp dẫn cho bữa ăn tối

Trang ẩm thực nổi tiếng của Mỹ Serious Eats vừa đăng tải bài viết giới thiệu 10 món ăn Việt Nam được đánh giá là thơm ngon, thanh mát, có thể làm mới thực đơn hằng ngày. Không chỉ dừng lại ở việc gợi ý món ăn, bài viết còn chia sẻ công thức chế biến chi tiết để độc giả có thể dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

Bánh xèo - món ăn dân dã, thơm ngon.

Theo tác giả, sức hấp dẫn của ẩm thực Việt nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa nguyên liệu tươi ngon, các loại rau thơm cùng những gia vị quen thuộc như: Nước mắm, sả, gừng, tỏi, ớt… Chính sự cân bằng giữa các vị chua, cay, mặn, ngọt đã tạo nên những món ăn đậm đà, thơm ngon.

Món đầu tiên được nhắc đến là bánh xèo, một trong những món ăn quen thuộc của người Việt. Tác giả cho biết cái tên "bánh xèo" xuất phát từ âm thanh vui tai phát ra khi lớp bột gạo được đổ vào chảo nóng. Bánh có lớp vỏ vàng óng nhờ bột nghệ, giòn rụm bên ngoài, bên trong là phần nhân gồm thịt ba chỉ, tôm, hành tây, giá… Nước cốt dừa được thêm vào bột giúp tăng độ béo thơm, tạo nên sức hấp dẫn riêng cho món ăn. Khi dùng cùng rau sống, các loại rau thơm và nước chấm chua ngọt, bánh xèo mang đến trải nghiệm ẩm thực đặc trưng của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Serious Eats cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến nhóm món ăn nổi bật bởi sự tươi mát và hài hòa về hương vị như: Gỏi gà bắp cải, bún trộn và nem nướng cuốn bánh tráng. Theo bài viết, đây là những món ăn thể hiện rõ nét đặc trưng của ẩm thực Việt khi kết hợp giữa rau sống, rau thơm, đồ chua, thịt và nước chấm. Sự giao thoa giữa các hương vị chua, ngọt cùng hương thơm từ các loại thảo mộc tạo nên sức hút riêng, khiến những món ăn tưởng chừng giản dị trở nên đặc biệt.

Không chỉ giới thiệu những món ăn thanh mát, trang ẩm thực Mỹ còn nhắc đến các món quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt như: Sườn heo nướng sả, tôm rim nước dừa, rau muống xào thịt bò và đặc biệt là món canh chua đậm đà, thanh mát. “Với hương vị thanh nhẹ, món canh chua nấu với cá là sự kết hợp hài hòa giữa vị ngọt tự nhiên của cá, vị chua thanh từ cà chua và hương thơm của các loại rau gia vị, thì là. Việc áp chảo cá trước khi cho vào nước dùng giúp loại bỏ bớt mùi tanh, đồng thời làm săn chắc thớ thịt và tạo thêm chiều sâu cho hương vị”, tác giả chia sẻ.

Phở - niềm tự hào của ẩm thực Việt Nam trên bản đồ ẩm thực thế giới.

Dù được chế biến từ những nguyên liệu bình dị, các món ăn này vẫn gây ấn tượng nhờ cách nêm nếm tinh tế, hài hòa. Hương thơm của sả trong món nướng, vị mặn ngọt hài hòa của món rim hay sự thanh nhẹ của bát canh chua đều cho thấy khả năng khai thác tối đa hương vị tự nhiên của nguyên liệu trong ẩm thực Việt.

Đặc biệt, nói đến ẩm thực Việt, không thể nào bỏ qua món phở, bún. Phở và bún bò được xem là những đại diện nổi bật cho chiều sâu của nền ẩm thực Việt Nam. Theo tác giả, phở không chỉ là món ăn nổi tiếng nhất mà còn được xem như "cánh cửa" đưa thực khách quốc tế đến với văn hóa ẩm thực Việt. Nước dùng trong, ngọt thanh, giàu tầng lớp hương vị được ninh từ xương và các loại gia vị nướng thơm là yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của món ăn này. Khi kết hợp cùng bánh phở, thịt bò, giá đỗ, ớt tươi và rau thơm, phở mang đến trải nghiệm hương vị tinh tế, đặc biệt quyến rũ.

Trong khi đó, “người anh em” bún bò Huế được giới thiệu như một phiên bản đậm đà và mạnh mẽ khác biệt. Món ăn nổi tiếng của miền Trung sở hữu phần nước dùng được nấu từ sả, mắm ruốc cùng thịt bò..., tạo nên hương vị đặc trưng khó quên. Vị cay nồng, béo ngậy cùng chiều sâu hương vị khiến bún bò Huế trở thành một trong những món ăn được nhiều thực khách quốc tế yêu thích khi khám phá ẩm thực Việt Nam.

Tác giả cho biết: “Các món ăn Việt Nam nằm trong số những món tôi yêu thích nhất, không chỉ bởi nguyên liệu tươi ngon, thơm nồng cùng hương vị đậm đà, đa tầng, mà còn vì những nguyên liệu giản đơn, chẳng cần phải nhọc công kiếm tìm…”

Chính sự giao thoa giữa những hương vị đậm đà, ngọt lành từ sản vật quê hương đã tạo nên nét đặc sắc của ẩm thực Việt Nam. Với nguồn nguyên liệu phong phú, cách chế biến đa dạng và nghệ thuật cân bằng hương vị tinh tế, ẩm thực Việt không ngừng khẳng định sức hấp dẫn, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng thực khách trong nước và quốc tế.