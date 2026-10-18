Tuyên Quang chuẩn bị tổ chức Roadshow 'Du lịch trải nghiệm an toàn bằng xe mô tô, xe máy' năm 2026

Chương trình Roadshow truyền thông, quảng bá Du lịch trải nghiệm an toàn bằng xe mô tô, xe máy năm 2026 dự kiến sẽ diễn ra từ 7 giờ 30 phút ngày 21/10 tại Quảng trường Thanh Niên, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang.

Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 100 xe mô tô, xe máy cùng hơn 200 học sinh, đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng. Đáng chú ý, chương trình được tổ chức bằng 100% nguồn lực xã hội hóa từ sự đồng hành, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn sở hữu nhiều cung đường đèo uốn lượn kỳ vĩ, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến khám phá. Tuy nhiên, địa hình đèo dốc hiểm trở cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Chương trình Roadshow được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn trên đường đèo dốc, đồng thời giới thiệu các giá trị di sản, văn hóa đặc sắc của địa phương và thúc đẩy các doanh nghiệp du lịch nâng cao chất lượng dịch vụ.

Dự kiến vào ngày 21/10, sẽ có khoảng 100 xe mô tô, xe máy đi qua đèo Mã Pì Lèng để quảng bá Cao nguyên đá Đồng Văn.

Sau nghi thức phất cờ xuất phát, đoàn 100 xe mô tô, xe máy mang bộ nhận diện tuyên truyền thống nhất sẽ di chuyển từ trung tâm xã Đồng Văn, chinh phục đèo Mã Pì Lèng và tiến về Làng văn hóa du lịch Pả Vi Hạ (xã Mèo Vạc) trong sự đón chào của đông đảo đoàn viên thanh niên địa phương.

Đoàn diễu hành, cổ động trên nhiều cung đường hiểm trở, vào tận thôn bản.

Chương trình kỳ vọng sẽ lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Du lịch an toàn – Trải nghiệm trọn vẹn”, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Tuyên Quang an toàn, thân thiện và chuyên nghiệp trong lòng du khách.