Xây dựng hồ sơ Ca Huế trình UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể

Thông tin từ UBND TP Huế ngày 18/10 cho biết, lãnh đạo thành phố vừa ký kế hoạch về việc xây dựng hồ sơ khoa học di sản Ca Huế, đệ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. TP Huế giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì hoàn thiện kế hoạch xây dựng hồ sơ khoa học và dự toán kinh phí, trình UBND thành phố phê duyệt trong quý 4 năm 2026.

Biểu diễn ca Huế trên sông Hương.

Theo đó, TP Huế sẽ thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm để phối hợp triển khai các nội dung chuyên môn. Việc triển khai kế hoạch yêu cầu thông tin, tư liệu trong hồ sơ phải bảo đảm tính khoa học, khách quan, chính xác, có khả năng kiểm chứng, đồng thời tuân thủ Công ước năm 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể và các quy định liên quan.

Các nội dung liên quan được triển khai từ quý 4 năm 2026 đến hết năm 2027. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm: khảo sát, điền dã, tổ chức tọa đàm với cộng đồng; kiểm kê di sản; thu thập ý kiến, cam kết của cộng đồng chủ thể; tổ chức trình diễn, thu thanh, quay phim, chụp ảnh và xây dựng hệ thống tư liệu phục vụ hồ sơ.

Ca Huế từ lâu đã trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, góp phần giới thiệu và lan tỏa giá trị di sản đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Quá trình khảo sát tập trung làm rõ lịch sử hình thành, phát triển, giá trị văn hóa, nghệ thuật và những đặc trưng của Ca Huế; ghi nhận thực trạng thực hành, không gian diễn xướng, nghệ nhân, nghệ sĩ, người thực hành, bài bản, nhạc cụ cùng các tài liệu, hiện vật...

Đồng thời, TP Huế cũng sẽ tổ chức hội thảo khoa học trong nước và quốc tế nhằm bổ sung cơ sở khoa học, tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng. Bên cạnh đó, tập trung trao đổi kinh nghiệm bảo vệ, trao truyền, phát huy giá trị di sản âm nhạc truyền thống và phương pháp xây dựng hồ sơ trình UNESCO.

UBND TP Huế sẽ phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và trình hồ sơ để UNESCO xem xét. Việc xây dựng hồ sơ nhằm làm rõ những giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và xã hội của Ca Huế; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ, thực hành, trao truyền di sản.

Được biết, năm 2015, Ca Huế đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Những năm qua, chính quyền địa phương và ngành văn hóa Huế đã triển khai nhiều chương trình, đề án nhằm phát huy giá trị di sản này. Hoạt động biểu diễn Ca Huế từ lâu đã trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, phục vụ du khách trong nước và quốc tế.