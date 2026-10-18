[Photo] Hàng nghìn người đến hiến tóc tại Ngày hội Trạm tóc ước mơ 2026

Những mái tóc hiến được cắt ngay tại Ngày hội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sau lưng mỗi người hiến tóc là một cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Nội, tay cầm lược, tay cầm kéo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Những thợ cắt tóc chuyên nghiệp tham gia tại Ngày hội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Rất nhiều bạn trẻ đến hiến tóc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hơn 1.000 người đã tìm đến trong ngày. (Ảnh: PV/Vietnam+)

(Ảnh: PV/Vietnam+)

Từ những lọn tóc buộc chun vàng ấy, các bệnh nhi và những người phụ nữ đang điều trị ung thư lại có mái tóc để tự tin bước ra ngoài. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Những bệnh nhân nhi đang điều trị tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Biểu diễn âm nhạc tại Ngày hội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các bệnh nhân nhi tại Ngày hội hiến tóc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Mỗi mái tóc trao đi không chỉ là lời động viên, mà còn là sự sẻ chia thiết thực, giúp người bệnh ung thư tự tin về diện mạo và vững vàng hơn trên hành trình vượt qua thử thách. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Những bệnh nhân biểu diễn văn nghệ tại Ngày hội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhà tài trợ chia sẻ tại Ngày hội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Những bệnh nhi với mái tóc được hiến tặng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đội mái tóc mới cho các bệnh nhân nhi. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Một bé gái đã hiến tóc tại Ngày hội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Những người trẻ hào hứng tham gia hiến tóc tại Ngày hội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Những mái tóc hiến đạt tiêu chuẩn. (Ảnh: PV/Vietnam+)