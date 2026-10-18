100 học sinh Gia Lai tranh tài tìm hiểu lịch sử, văn hóa quê hương

100 học sinh đến từ 41 trường THPT tranh tài tại Cuộc thi “Gia Lai - Hành trình lịch sử, văn hóa” năm 2026.

Ngày 18/10, Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức Cuộc thi “Gia Lai - Hành trình lịch sử, văn hóa” năm 2026, với sự tham gia của 100 học sinh xuất sắc đến từ 41 trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi là sân chơi trí tuệ để học sinh giao lưu, học hỏi, thể hiện kiến thức về lịch sử, văn hóa quê hương. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống.

Theo ông Huỳnh Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, những năm qua đơn vị cùng Sở GD&ĐT Gia Lai triển khai nhiều hoạt động phối hợp thiết thực, đưa học sinh đến với bảo tàng, di tích lịch sử và các thiết chế văn hóa. Qua những trải nghiệm thực tế, các em có thêm cơ hội tiếp cận di sản, hiểu hơn về truyền thống quê hương, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Cuộc thi năm nay là một trong những hoạt động tiêu biểu trong chương trình phối hợp giữa hai ngành. Không chỉ tạo môi trường để học sinh thử sức, cuộc thi còn góp phần lan tỏa tình yêu lịch sử, văn hóa, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống của quê hương Gia Lai.

Các thí sinh tranh tài với những câu hỏi về lịch sử dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc...

Với chủ đề “Gia Lai - Hành trình lịch sử, văn hóa”, cuộc thi mở ra cơ hội để học sinh khám phá những giá trị đặc sắc của vùng đất Gia Lai, từ lịch sử dựng nước và giữ nước, các danh nhân, anh hùng dân tộc đến hệ thống di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, bảo vật quốc gia và di sản văn hóa vật thể, phi vật thể. Các em cũng được tìm hiểu về những thành tựu phát triển của tỉnh trong thời kỳ đổi mới.

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn mỗi học sinh không chỉ tích lũy thêm kiến thức mà còn trở thành tuyên truyền viên tích cực, góp phần giới thiệu hình ảnh Gia Lai giàu truyền thống lịch sử, đậm đà bản sắc văn hóa đến bạn bè trong và ngoài tỉnh.

Cuộc thi cũng gửi gắm thông điệp về sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa các vùng văn hóa, truyền thống và khát vọng phát triển trong giai đoạn mới. Từ sự hiểu biết và trân trọng những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ, thế hệ trẻ có thêm nền tảng để chung tay xây dựng quê hương.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Đào Trúc Mai, học sinh lớp 11A3, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên An Nhơn cùng 1 giải Nhì, 3 giải Ba và các giải thưởng khác cho những thí sinh xuất sắc.