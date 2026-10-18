Khám phá ngôi chùa cổ gần 1.000 năm tuổi ở Hà Nội

Khám phá ngôi chùa cổ gần 1.000 năm tuổi

Nằm trong khuôn viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (phường Cầu Giấy, Hà Nội), chùa Thánh Chúa mang vẻ đẹp cổ kính, thanh tịnh, đối lập với nhịp sống sôi động của giảng đường và phố thị xung quanh.

Được khởi dựng từ thời Lý, trước năm 1064, chùa Thánh Chúa là một trong những ngôi cổ tự lâu đời của đất Thăng Long. Nơi đây gắn với huyền tích cầu tự sinh vua Lý Nhân Tông và câu chuyện vua Lê Thánh Tông từng được che chở, nuôi dưỡng tại chùa.

Dân gian vì thế lưu truyền câu ca dao: "Ngàn năm nay có mấy chùa/Như chùa Thánh Chúa hai vua tôn thờ".

Trải qua nhiều lần trùng tu, ngôi chùa hiện mang đậm dấu ấn kiến trúc thời Nguyễn với bố cục hình chữ Đinh. Những mái ngói cổ, cột gỗ, hoành phi, câu đối và hệ thống tượng thờ tạo nên không gian văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc giữa lòng Hà Nội.

Chùa Thánh Chúa nằm ẩn mình trong khuôn viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Tuấn Anh

Gác chuông và cổng tam quan mang nét kiến trúc cổ kính.. Ảnh: Tuấn Anh

Chùa Thánh Chúa mang nét kiến trúc cổ kính, trầm mặc. Ảnh: Tuấn Anh

Mái ngói đỏ, hàng cột và khoảng sân tạo nên vẻ thanh tịnh của ngôi cổ tự. Ảnh: Tuấn Anh

Những trụ gạch trang trí chữ Hán và mái đao góp phần tạo nét cổ kính cho khuôn viên chùa. Ảnh: Tuấn Anh

Không gian Tam Bảo nổi bật với hệ thống tượng thờ, hoành phi và các mảng chạm khắc tinh xảo. Ảnh: Tuấn Anh

Ban thờ được bài trí trang nghiêm, lưu giữ nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống. Ảnh: Tuấn Anh

Ban thờ Nguyên phi Ỷ Lan, nhân vật lịch sử gắn với những truyền tích của chùa Thánh Chúa. Ảnh: Tuấn Anh

Hệ thống tượng thờ, câu đối và đồ thờ được gìn giữ trong không gian cổ kính. Ảnh: Tuấn Anh

Người dân thành kính lễ Phật giữa lòng Hà Nội

Không chỉ là di tích mang giá trị lịch sử, chùa Thánh Chúa còn là điểm sinh hoạt tín ngưỡng quen thuộc của người dân Thủ đô.

Vào những ngày Rằm, mùng 1, nhiều Phật tử tìm đến dâng hương, tụng kinh, cầu bình an. Một số học sinh, sinh viên cũng tới chùa trước những kỳ thi quan trọng để tìm sự tĩnh tâm.

Giữa nhịp sống hối hả, hình ảnh người dân lặng lẽ chắp tay lễ Phật, chăm chú đọc kinh tạo nên những khoảnh khắc bình yên. Gần một thiên niên kỷ trôi qua, chùa Thánh Chúa vẫn là nơi kết nối những giá trị tâm linh truyền thống với cuộc sống hiện đại.

Phật tử thành kính tụng kinh trong không gian yên tĩnh của ngôi chùa cổ. Ảnh: Tuấn Anh

Một người dân lặng lẽ lễ Phật. Ảnh: Tuấn Anh