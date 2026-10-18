Khám phá ngôi chùa cổ gần 1.000 năm tuổi ở Hà Nội
Giữa khuôn viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có một ngôi chùa cổ gần 1.000 năm tuổi, gắn với huyền tích hai vị vua.
Khám phá ngôi chùa cổ gần 1.000 năm tuổi
Nằm trong khuôn viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (phường Cầu Giấy, Hà Nội), chùa Thánh Chúa mang vẻ đẹp cổ kính, thanh tịnh, đối lập với nhịp sống sôi động của giảng đường và phố thị xung quanh.
Được khởi dựng từ thời Lý, trước năm 1064, chùa Thánh Chúa là một trong những ngôi cổ tự lâu đời của đất Thăng Long. Nơi đây gắn với huyền tích cầu tự sinh vua Lý Nhân Tông và câu chuyện vua Lê Thánh Tông từng được che chở, nuôi dưỡng tại chùa.
Dân gian vì thế lưu truyền câu ca dao: "Ngàn năm nay có mấy chùa/Như chùa Thánh Chúa hai vua tôn thờ".
Trải qua nhiều lần trùng tu, ngôi chùa hiện mang đậm dấu ấn kiến trúc thời Nguyễn với bố cục hình chữ Đinh. Những mái ngói cổ, cột gỗ, hoành phi, câu đối và hệ thống tượng thờ tạo nên không gian văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc giữa lòng Hà Nội.
Người dân thành kính lễ Phật giữa lòng Hà Nội
Không chỉ là di tích mang giá trị lịch sử, chùa Thánh Chúa còn là điểm sinh hoạt tín ngưỡng quen thuộc của người dân Thủ đô.
Vào những ngày Rằm, mùng 1, nhiều Phật tử tìm đến dâng hương, tụng kinh, cầu bình an. Một số học sinh, sinh viên cũng tới chùa trước những kỳ thi quan trọng để tìm sự tĩnh tâm.
Giữa nhịp sống hối hả, hình ảnh người dân lặng lẽ chắp tay lễ Phật, chăm chú đọc kinh tạo nên những khoảnh khắc bình yên. Gần một thiên niên kỷ trôi qua, chùa Thánh Chúa vẫn là nơi kết nối những giá trị tâm linh truyền thống với cuộc sống hiện đại.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/kham-pha-ngoi-chua-co-gan-1000-nam-tuoi-o-ha-noi-169261018135945573.htm