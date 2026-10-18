Hơn 1.175 mái tóc được trao gửi tại 'Trạm tóc ước mơ' 2026: Để những cô gái chiến đấu với ung thư được soi gương và mỉm cười

Sự kiện đã thu hút đông đảo tình nguyện viên, người dân ở mọi lứa tuổi tham gia, trực tiếp tiếp nhận 1.176 bộ tóc trao gửi đến các bệnh nhân ung thư, tiếp nối hành trình 5 năm bền bỉ mang lại sự tự tin và hy vọng cho phụ nữ, trẻ em gái đang chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.

Được ra đời từ năm 2022, dự án “Trạm tóc ước mơ” do Mạng lưới Vì trẻ em ung thư điều hành đã trở thành cầu nối nhân ái quen thuộc, nhận được sự quan tâm và hưởng ứng sâu rộng từ cộng đồng. Qua 5 năm triển khai, chương trình đã tiếp nhận hơn 32.000 bộ tóc hiến tặng.

Từ nguồn tóc quý giá này, hàng ngàn bộ tóc giả bằng tóc thật đã được chế tác chỉn chu và trao tận tay các bệnh nhân nữ, trẻ em gái đang điều trị tại nhiều cơ sở y tế lớn trên cả nước như: Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An và Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Sự kiện “Trạm tóc ước mơ 2026” được tổ chức tại sảnh tầng 1, nhà H, Viện huyết học - Truyền máu Trung ương

​Trải qua quá trình hóa trị, việc rụng tóc không chỉ tác động tiêu cực đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng lớn đến tâm lý của người bệnh, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Những mái tóc hiến tặng từ “Trạm tóc ước mơ” không chỉ dừng lại ở một món quà vật chất đơn thuần, mà còn mang giá trị tinh thần to lớn, nâng đỡ diện mạo, giúp người bệnh thêm tự tin và có thêm sức mạnh đối diện với thử thách.

Người hiến tóc trao những lọn tóc với niềm vui được chia sẻ và tiếp thêm hy vọng cho bệnh nhân ung thư.

Có mặt tại ngày hội từ sớm, chị Hoàng Thị Diệu Thuần - Giám đốc Mạng lưới Vì trẻ em ung thư không giấu được sự xúc động trước tấm lòng của cộng đồng dành cho các bệnh nhi ung thư: "Trạm tóc ước mơ tròn 5 năm tuổi là hành trình ghi dấu sự đồng hành ấm áp của hàng vạn trái tim nhân ái. Nhìn thấy nụ cười tự tin của các em nhỏ khi đón nhận mái tóc mới, chúng tôi càng có thêm động lực để duy trì và mở rộng chương trình. Mỗi lọn tóc gửi trao hôm nay là một lời nhắn nhủ rằng các con không hề cô đơn trên con đường chiến đấu với bệnh tật".

Chị Hoàng Thị Diệu Thuần - Giám đốc Mạng lưới Vì trẻ em ung thư chia sẻ tại sự kiện.

Không khí tại ngày hội trở nên rộn ràng hơn với sự tham gia của đông đảo người hiến tóc ở nhiều lứa tuổi khác nhau, từ các bạn học sinh, sinh viên cho đến các em nhỏ tiểu học.

​Là một trong những người tham gia hiến tóc, bạn Đào Thị Yến (19 tuổi, Hà Nội) bày tỏ niềm vui khi hoàn thành ước nguyện nuôi tóc trong suốt 2 năm qua: "Mình đã chăm sóc mái tóc cẩn thận trong một thời gian dài chỉ với mục đích chờ ngày hội năm nay để hiến tặng. Khi nghe tiếng kéo cắt đi mái tóc của mình, mình cảm thấy rất hạnh phúc vì biết rằng lọn tóc này sẽ giúp một ai đó có thêm nụ cười và sự tự tin trong những ngày tháng điều trị gian khổ".

Bạn Đào Thị Yến (19 tuổi, Hà Nội) rạng rỡ sau khi hiến tặng mái tóc đã chăm sóc trong 2 năm.

Cùng chung niềm hân hoan, em Bảo Anh (học sinh lớp 5A4, Trường Tiểu học Tiền Phong, Hà Nội) hồn nhiên chia sẻ sau khi trao đi mái tóc dài của mình: "Con nghe mẹ kể về các bạn nhỏ bị ốm phải rụng hết tóc nên con xin mẹ cho nuôi tóc dài để đi hiến. Hôm nay cắt tóc ngắn đi một chút nhưng con thấy rất vui vì đã làm được một việc tốt giúp các bạn."

Em Bảo Anh (lớp 5A4, Trường Tiểu học Tiền Phong) vui mừng khi trao đi mái tóc nhỏ của mình cho các bạn bệnh nhi.

Mỗi mái tóc được trao đi tại ngày hội đều đong đầy tình yêu thương và sự đồng cảm sâu sắc. Ngay trong khuôn khổ chương trình, những bộ tóc giả được hoàn thiện tỉ mỉ từ nguồn tóc đóng góp trước đó đã được đại diện Ban Tổ chức trân trọng trao tận tay cho các bệnh nhi và bệnh nhân nữ đang điều trị tại Viện. Nhận được mái tóc mới, nhiều bệnh nhi không giấu nổi nụ cười rạng rỡ và sự vui mừng khi được nhận trên tay bộ tóc mới.

​Bên cạnh những món quà tinh thần trao gửi đến người bệnh, Ban Tổ chức cũng đã trao những tấm Giấy chứng nhận cùng lời cảm ơn sâu sắc đến từng tình nguyện viên, cá nhân đã không ngần ngại sẻ chia mái tóc của mình. Sự ghi nhận kịp thời ấy không chỉ tôn vinh những cử chỉ cao đẹp mà còn góp phần lan tỏa thông điệp sống đẹp, gieo mầm nhân ái rộng khắp trong cộng đồng.

Giấy chứng nhận và lời cảm ơn trân trọng được trao gửi đến các tình nguyện viên hiến tóc tại Ngày hội.

​Khép lại Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” 2026, 1.176 bộ tóc mới được thu nhận sẽ tiếp tục được phân loại, chế tác thành những bộ tóc hoàn chỉnh để sớm gửi tặng tới các bệnh nhân ung thư. Hành trình 5 năm đầy ắp yêu thương của “Trạm tóc ước mơ” một lần nữa khẳng định tinh thần sẻ chia ấm áp của cộng đồng, gieo thêm những mầm hy vọng tươi sáng cho các chiến binh ung thư trên khắp cả nước.