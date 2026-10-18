Ninh Bình: Ba bia đá Chùa Keo Hành Thiện được công nhận Bảo vật quốc gia

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao công bố Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 3/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Bảo vật quốc gia đối với ba bia đá Chùa Keo Hành Thiện, hiện được lưu giữ tại Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Keo Hành Thiện (Thần Quang tự), xã Xuân Hồng.

Ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng công nhận Bảo vật quốc gia “Bia đá Chùa Keo Hành Thiện” cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Xuân Hồng. Ảnh: Khánh Dũng

Bảo vật quốc gia - Ba bia đá gồm: Bia “Tu tạo Thần Quang tự bi ký”, niên hiệu Hoằng Định thứ 13 (năm 1613); Bia “Thần Quang tự Đại pháp sư bi - Nam mô A Di Đà Phật”, niên hiệu Cảnh Trị thứ 9 (năm 1671); Bia “Hưng chú Thánh tượng Đại pháp sư bi ký - Nam mô A Di Đà Phật”, niên hiệu Chính Hòa thứ 25 (năm 1704).

Ba tấm bia ra đời ở các mốc thời gian khác nhau nhưng gắn kết chặt chẽ với nhau, tạo thành một hệ thống tư liệu lịch sử vô giá, phản ánh quá trình xây dựng, trùng tu chùa Thần Quang; tôn vinh Đức Thánh Tổ - Đại pháp sư Dương Không Lộ; đồng thời khắc họa bức tranh sinh động về đời sống Phật giáo, tín ngưỡng và cộng đồng cư dân vùng đất Thiên Trường xưa trong thời kỳ Lê Trung Hưng.

Cả ba bia đá được tạo tác kỳ công từ chất liệu đá nguyên khối với hình khối vững chãi, bố cục cân xứng, hài hòa; trang trí đa dạng như hình tượng rồng, tiên nữ cưỡi rồng, hoa sen, mây lửa, chim thú..., thể hiện tư duy thẩm mỹ đỉnh cao và trình độ kỹ thuật chế tác tinh xảo của cha ông ta ở thế kỷ XVII-XVIII.

Trải qua nhiều thế kỷ, ba bia đá vẫn bảo tồn được giá trị gốc, nhờ sự gìn giữ của các thế hệ trông coi di tích, Ban Quản lý di tích và nhân dân làng Hành Thiện. Công tác bảo tồn được thực hiện gắn với gìn giữ không gian kiến trúc, cảnh quan Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Keo Hành Thiện, duy trì các sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống và nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ di sản.

Các đại biểu dâng hương tại di tích Chùa Keo Hành Thiện. Ảnh: Khánh Dũng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, việc ba bia đá Chùa Keo Hành Thiện được công nhận Bảo vật quốc gia là sự ghi nhận, tôn vinh xứng đáng những giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt của di sản; đồng thời khẳng định chiều sâu văn hiến, bản sắc văn hóa của quê hương Hành Thiện nói riêng và tỉnh Ninh Bình nói chung.

Theo ông Lê Quốc Chỉnh, đón nhận Bằng công nhận Bảo vật quốc gia không chỉ là niềm vinh dự mà còn đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản. Di sản văn hóa không chỉ là tài sản quý báu của quá khứ mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng, góp phần tạo dựng bản sắc, sức mạnh và động lực phát triển của địa phương và đất nước.

Để bảo vệ và phát huy hiệu quả giá trị Bảo vật quốc gia, ông Lê Quốc Chỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và nhân dân tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác bảo tồn di sản; thực hiện nghiêm việc quản lý, bảo vệ, bảo tồn nguyên vẹn giá trị bảo vật; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số; gắn bảo tồn di sản với phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch văn hóa và kinh tế di sản theo hướng bền vững; đồng thời phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong gìn giữ, trao truyền các giá trị di sản cho thế hệ mai sau.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh trao Bằng công nhận Bảo vật quốc gia và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Hồng. Sau nghi thức đón bằng, các đại biểu dâng hương tại Chùa Keo Hành Thiện, bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức Đức Thánh Tổ - Đại pháp sư Dương Không Lộ và các bậc tiền nhân; qua đó góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng của di tích trong cộng đồng.