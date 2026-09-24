'Vua trà bí đao' IFS tăng tốc lợi nhuận, sở hữu hơn 900 tỷ đồng tiền mặt và được kỳ vọng tăng trưởng 35% năm 2026

Nước giải khát vẫn là động lực chính, biên lợi nhuận mảng thực phẩm đóng hộp cải thiện mạnh

Theo đánh giá của NHSV, CTCP Thực phẩm Quốc tế đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý trong quý II/2026. Doanh thu thuần đạt khoảng 583 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 63 tỷ đồng, tăng 61%.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ doanh số các nhóm sản phẩm cải thiện, qua đó hỗ trợ lợi nhuận gộp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn ghi nhận thêm thu nhập tài chính trong bối cảnh lãi suất tiền gửi tăng từ đầu năm.

Tính chung 6 tháng đầu năm, IFS đạt 1.082 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 380 tỷ đồng, tăng 21%, khi giá vốn hàng bán ở mức 702 tỷ đồng, tương đương khoảng 65% doanh thu.

Kết quả kinh doanh của IFS trong nửa đầu năm.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, IFS ghi nhận 144 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 115 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cùng tăng 34% so với nửa đầu năm 2025. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 78% kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau 6 tháng.

Xét theo từng mảng kinh doanh, nước giải khát tiếp tục đóng vai trò chủ lực của IFS. Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu mảng này đạt khoảng 875 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp đạt 325 tỷ đồng, tăng 7,5%.

NHSV cho rằng mảng nước giải khát không cồn của IFS có thể duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 5-8% mỗi năm trong thời gian tới. Theo đánh giá này, doanh nghiệp có khả năng điều chỉnh giá bán theo diễn biến giá cả nhờ lợi thế thương hiệu đã được xây dựng trong nhiều năm.

Trong khi đó, mảng thực phẩm đóng hộp, đặc biệt là sản phẩm nước cốt dừa, đang cho thấy sự cải thiện rõ rệt về biên lợi nhuận. 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu mảng thực phẩm đóng hộp đạt khoảng 274 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lợi nhuận gộp tăng tới 87%, lên khoảng 133 tỷ đồng.

Theo NHSV, sự cải thiện mạnh về lợi nhuận của mảng này chủ yếu đến từ việc giá nguyên liệu dừa đầu vào hạ nhiệt sau khi tăng lên mức cao trong năm 2025 do nguồn cung bị thu hẹp. Khi chi phí nguyên liệu giảm, biên lợi nhuận của nhóm sản phẩm nước cốt dừa được cải thiện đáng kể.

Nền tài chính với hơn 900 tỷ đồng tiền mặt

Một điểm đáng chú ý trong bức tranh tài chính của IFS là lượng tiền mặt lớn và gần như không sử dụng đòn bẩy vay.

Theo NHSV, tại cuối quý II/2026, tỷ lệ nợ vay ròng/vốn chủ sở hữu của IFS ở mức âm 60%, tương ứng doanh nghiệp sở hữu lượng tiền ròng hơn 900 tỷ đồng. Đây là nền tảng giúp công ty có khả năng chủ động nguồn vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm nước giải khát mà không phải phụ thuộc đáng kể vào vốn vay.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của IFS đạt khoảng 1.554 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn gần như đi ngang so với đầu năm, ở mức 1.310 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt khoảng 920 tỷ đồng, tăng 7,6% so với đầu năm.

Cơ cấu các khoản phải thu cũng được thu hẹp, còn gần 90 tỷ đồng, giảm 23,7%. Trong số này, khoản trả trước cho người bán ngắn hạn khoảng 51 tỷ đồng, phải thu khách hàng gần 30 tỷ đồng và phải thu khác khoảng 8,8 tỷ đồng.

Hàng tồn kho giảm từ 327 tỷ đồng đầu năm xuống khoảng 295 tỷ đồng vào cuối tháng 6. Thành phẩm chiếm khoảng 222 tỷ đồng, nguyên vật liệu gần 60 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong tổng hàng tồn kho có khoảng 1,09 tỷ đồng hàng lỗi thời và chậm luân chuyển.

Ở phía tài sản dài hạn, giá trị tăng 64% so với đầu năm, lên khoảng 243 tỷ đồng. Nguyên nhân đáng chú ý là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tăng mạnh, từ 11,9 tỷ đồng lên 114 tỷ đồng sau 6 tháng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả cuối quý II đạt 392 tỷ đồng, tăng 47% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng từ 260 tỷ đồng lên 387 tỷ đồng, chủ yếu do khoản cổ tức phải trả tăng lên khoảng 141 tỷ đồng.

Thị trường nước giải khát tăng trưởng nhưng cạnh tranh ngày càng tập trung

Triển vọng của IFS cũng gắn với diễn biến chung của ngành đồ uống không cồn tại Việt Nam. Theo số liệu được NHSV dẫn lại từ Viện nghiên cứu đồ uống Việt Nam, thị trường nước giải khát hiện có quy mô khoảng 6 tỷ USD và được dự báo tăng trưởng trên 5% mỗi năm đến năm 2030.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của ngành đã có dấu hiệu chậm lại sau giai đoạn Covid-19, trong bối cảnh sức mua chịu ảnh hưởng bởi điều kiện kinh tế và người tiêu dùng có xu hướng kiểm soát chi tiêu.

Ngoài ra, các chính sách thuế đối với đồ uống có đường dự kiến áp dụng từ năm 2027 cũng được xem là một yếu tố có thể tác động đến triển vọng của ngành.

Trong bối cảnh thị trường tăng trưởng chậm hơn, lợi thế đang có xu hướng nghiêng về các doanh nghiệp sở hữu thương hiệu lâu năm, ngân sách marketing lớn và hệ thống phân phối rộng. Việc sản phẩm có độ phủ cao tại các kênh tạp hóa, siêu thị và cửa hàng tiện lợi trở thành yếu tố quan trọng để duy trì thị phần, đồng thời tạo rào cản gia nhập đối với các doanh nghiệp quy mô nhỏ.

Đối với IFS, nền tảng thương hiệu và hệ thống phân phối hiện hữu là những yếu tố được NHSV đánh giá có thể hỗ trợ doanh nghiệp duy trì tăng trưởng trong những năm tới.

NHSV dự phóng kết quả kinh doanh của IFS

Sau năm 2025 ghi nhận lợi nhuận suy giảm 18%, NHSV kỳ vọng hoạt động kinh doanh của IFS sẽ phục hồi trong giai đoạn 2026-2027.

Theo dự phóng, doanh thu IFS có thể đạt 2.200 tỷ đồng năm 2026 và 2.500 tỷ đồng năm 2027. Đáng chú ý, lợi nhuận ròng được NHSV ước đạt khoảng 190 tỷ đồng trong năm 2026, tương ứng mức tăng 35%. Sang năm 2027, lợi nhuận ròng dự kiến tiếp tục tăng lên khoảng 210 tỷ đồng, tương đương tăng 11%.

Trên cơ sở triển vọng phục hồi của hoạt động kinh doanh, nền tài chính với lượng tiền ròng lớn và khả năng cải thiện biên lợi nhuận ở một số mảng, NHSV đưa ra mức giá kỳ vọng 25.555 đồng/cổ phiếu đối với IFS. Tại mức thị giá 17.300 đồng/cổ phiếu được sử dụng trong báo cáo, mức giá kỳ vọng này tương ứng mức chênh lệch khoảng 47,7%.

Từ đầu năm tới nay, cổ phiếu IFS đã giảm khoảng 8,3% và số lượng thanh khoản khá nhỏ khi khối lượng giao dịch trung bình 30 ngày chỉ 1.156 cổ phiếu/phiên. Nguồn Tradingview

CTCP Thực phẩm quốc tế (IFS ) được thành lập vào năm 1991 hoạt động trong ngành thực phẩm và đồ uống. IFS có cơ cấu cổ đông cô đặc khi tập đoàn Kirin của Nhật Bản sở hữu hơn 95% cổ phần. Công ty nổi bật với các thương hiệu Wonderfarm và Kirin, và các sản phẩm như Trà bí đao Wonderfarm, trà Latte, Nước cốt dừa, Nước giải khát Ice+, Nước yến ngân nhĩ,…