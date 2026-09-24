VN-Index lao dốc, nhóm trụ kéo thị trường xuống

Áp lực bán gia tăng khiến VN-Index giảm mạnh, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt chìm trong sắc đỏ - Ảnh: ST

Sức ép từ nhóm vốn hóa lớn kéo VN-Index lùi sâu

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua một phiên giao dịch kém tích cực khi áp lực bán không chỉ duy trì ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn mà còn lan rộng sang các mã vừa và nhỏ. VN-Index đóng cửa giảm 26,56 điểm, tương đương 1,47%, xuống quanh 1.775 điểm. Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp, đồng thời là phiên giảm thứ ba trong bốn phiên kể từ khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi ngày 21/9.

Diễn biến này cho thấy kỳ vọng nâng hạng chưa đủ sức tạo lực đỡ cho thị trường trong ngắn hạn. Tính từ thời điểm nâng hạng, vốn hóa HoSE đã giảm khoảng 192.000 tỷ đồng; nếu tính cả ba sàn, giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đã hao hụt gần 200.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, mức giảm của VN-Index trong phiên chiều không lớn hơn đáng kể so với buổi sáng, nhưng chất lượng vận động của thị trường lại kém tích cực hơn. Độ rộng HoSE ghi nhận 81 mã tăng và 228 mã giảm, trong đó số cổ phiếu giảm trên 1% tăng lên 146 mã, so với 108 mã vào cuối phiên sáng. Điều này phản ánh áp lực bán hạ giá đã gia tăng, ngay cả khi chỉ số không giảm sâu thêm tương ứng.

Phần lớn mức giảm của VN-Index đến từ một nhóm cổ phiếu có trọng số lớn, cho thấy tác động của các mã trụ vẫn mang tính quyết định đối với diễn biến chỉ số. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào điểm số, nhà đầu tư có thể đánh giá chưa đầy đủ mức độ suy yếu của thị trường, bởi mặt bằng giá cổ phiếu nói chung đã chịu sức ép đáng kể.

Ở nhóm VN30, trạng thái suy yếu tiếp tục chiếm ưu thế trong phiên chiều. Có 18 mã giảm giá so với phiên sáng, trong khi chỉ 6 mã cải thiện. VN30-Index đóng cửa giảm 1,16%, với 23 mã đỏ và chỉ 4 mã xanh. Thanh khoản rổ VN30 trong phiên chiều tăng 15,3% so với phiên sáng, cho thấy áp lực giao dịch gia tăng khi nhiều cổ phiếu lớn tiếp tục bị bán xuống.

Đáng chú ý, BSR và GAS là hai cổ phiếu dầu khí chịu sức ép lớn. BSR xuất hiện áp lực bán đột biến từ khoảng 14h10, khiến giá biến động giảm tới 4,4% chỉ trong hơn 5 phút. Cổ phiếu này đóng cửa giảm 4,15% so với tham chiếu. GAS cũng tiếp tục lao dốc trong phiên chiều, khép lại ngày giao dịch với mức giảm 3,3%.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn giữ được sắc xanh như GVR tăng 2,02%, MSN tăng 1,43%. Tuy nhiên, lực đỡ từ nhóm này khá hạn chế, chưa đủ bù đắp sức ép từ các cổ phiếu vốn hóa lớn khác.

Kỳ vọng nâng hạng cần thêm thời gian

Không chỉ nhóm trụ, áp lực bán còn lan rộng sang nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ. Trên HoSE, thanh khoản phiên chiều tăng gần 21% so với buổi sáng. Có 22 cổ phiếu giảm sâu với giá trị khớp lệnh vượt 100 tỷ đồng, trong đó phần lớn thuộc nhóm VN30 và các cổ phiếu vừa, nhỏ có thanh khoản cao.

Nhiều mã chịu sức ép đáng kể như PNJ giảm 5,67%, DXG giảm 4,25%, PVT giảm 3,46%, PVD giảm 3,42%, VND giảm 1,69% và VIX giảm 1,54%. Việc nhiều cổ phiếu có thanh khoản lớn đồng loạt giảm cho thấy áp lực cung không còn tập trung riêng ở một vài mã vốn hóa lớn, mà đang tạo sức ép trên diện rộng.

Trong bối cảnh đó, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là yếu tố cần theo dõi. Khối ngoại đã bán ròng hơn 2.500 tỷ đồng từ đầu tuần. Trong bốn phiên kể từ khi thị trường được nâng hạng, chỉ có một phiên khối ngoại ngừng bán ròng. Diễn biến này xuất hiện sau khi các ETF mới nổi hoàn tất giải ngân đợt đầu vào cuối tuần trước, làm dấy lên khả năng áp lực bán có liên quan đến hoạt động rút vốn của các quỹ cận biên.

Về dài hạn, câu chuyện nâng hạng vẫn mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế. Chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng có thể đón hơn 2 tỷ USD vốn thụ động từ các ETF mới nổi, bên cạnh tiềm năng dòng vốn chủ động lên tới hàng chục tỷ USD. Tuy nhiên, kỳ vọng này cần được nhìn nhận trong mối tương quan với điều kiện kinh tế toàn cầu, diễn biến tỷ giá và khả năng cải thiện chất lượng thị trường.

Theo phân tích của chuyên gia SGI Capital, những giai đoạn dòng vốn quốc tế dịch chuyển mạnh vào các thị trường cận biên và mới nổi thường gắn với hai điều kiện: kinh tế toàn cầu duy trì tăng trưởng tích cực trên diện rộng, trong đó các thị trường mới nổi có tốc độ tăng trưởng vượt trội; đồng thời, đồng USD tương đối yếu, thúc đẩy dòng vốn tìm kiếm cơ hội tại các thị trường có mức độ rủi ro cao hơn.

Sau nhiều năm liên tục rút vốn, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường Việt Nam đã giảm xuống khoảng 11%. SGI Capital kỳ vọng đà bán ròng có thể giảm đáng kể trong thời gian tới. Dù vậy, nâng hạng không đồng nghĩa dòng vốn ngoại sẽ lập tức đảo chiều. Việc thu hút dòng vốn dài hạn vẫn phụ thuộc vào khả năng hoàn thiện thị trường và nâng cao chất lượng sản phẩm đầu tư.

Bắt đáy xuất hiện nhưng chưa đủ xác lập xu hướng hồi phục

Một điểm đáng chú ý trong phiên là dù áp lực bán chiếm ưu thế, thị trường vẫn xuất hiện những cổ phiếu đi ngược dòng. VTP tăng 6,8%, FRT tăng 1,36%, CTR tăng 2,21%, PET tăng 1,35% và VPI tăng 1,15%. Tuy nhiên, số cổ phiếu tăng từ 1% trở lên với giá trị giao dịch vượt 1 tỷ đồng chỉ là 16 mã, cho thấy khả năng chống chịu của thị trường vẫn khá hạn chế.

Tín hiệu bắt đáy có phần tích cực hơn khi khoảng 34,2% số cổ phiếu ghi nhận mức phục hồi trên 1% tính từ giá thấp nhất trong phiên. Dù vậy, khoảng 46% số cổ phiếu có giao dịch vẫn đóng cửa tại mức giá thấp nhất hoặc chỉ có dư bán ngay trên mức này. Điều đó cho thấy dòng tiền bắt đáy đã xuất hiện, nhưng chủ yếu hoạt động ở vùng giá thấp và chưa đủ sức đảo chiều xu hướng chung.

Với VN-Index, việc tiếp tục mất điểm trong bối cảnh thanh khoản gia tăng ở phiên chiều, độ rộng nghiêng mạnh về bên giảm và khối ngoại duy trì bán ròng cho thấy rủi ro điều chỉnh ngắn hạn vẫn hiện hữu. Đặc biệt, khi nhóm cổ phiếu trụ chưa ổn định, chỉ số có thể tiếp tục biến động mạnh, trong khi mặt bằng giá của nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn chịu áp lực.

Trong những phiên tới, khả năng thu hẹp đà bán ròng của khối ngoại, sự cải thiện độ rộng thị trường và mức độ lan tỏa của lực cầu bắt đáy sẽ là những tín hiệu quan trọng cần theo dõi. Nếu dòng tiền chỉ tập trung ở một số cổ phiếu riêng lẻ, thị trường sẽ khó hình thành nhịp hồi phục bền vững.

Sau nhịp giảm mạnh, cơ hội có thể xuất hiện ở những cổ phiếu giữ được nền giá và phục hồi với thanh khoản tích cực. Tuy nhiên, trong bối cảnh xu hướng ngắn hạn chưa được xác nhận đảo chiều, sự thận trọng vẫn cần được đặt lên hàng đầu, thay vì xem nhịp giảm sâu hiện tại là tín hiệu đủ mạnh để kỳ vọng thị trường sớm phục hồi.