Đồng Tháp tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh thực hiện Nghị quyết số 57

Thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Đồng Tháp đã đạt nhiều kết quả tích cực. Một số nhiệm vụ đã có chuyển biến tích cực; hạ tầng, dữ liệu và dịch vụ công tiếp tục được triển khai; tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt, chi trả an sinh xã hội qua tài khoản được nâng lên.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Tuy nhiên, kết quả này chưa tương xứng với yêu cầu, nguồn lực đã bố trí và thời gian còn lại của năm 2026. Trong tổng số 168 nhiệm vụ thuộc Nghị quyết số 57 năm 2026, tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành 61 nhiệm vụ (trong đó 5 nhiệm vụ về đích trước hạn); 43 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn; 40 nhiệm vụ triển khai thường xuyên. Kế hoạch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số, tỉnh Đồng Tháp được giao chủ trì 7 nhiệm vụ và phối hợp 33 nhiệm vụ với các bộ, ngành Trung ương, phát sinh thêm 4 nhiệm vụ từ Cơ quan Thường trực và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương.

Tính đến ngày 15/9, tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành 12/12 nhiệm vụ được Trung ương giao. Tổng kinh phí phân bổ cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 là hơn 1.000 tỷ đồng, chiếm 3,14% tổng chi ngân sách nhà nước. Tổng kinh phí đã giải ngân đạt 118 tỷ đồng, tương đương 28,4% dự toán đã giao và 11% tổng kinh phí phân bổ.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Với vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp thông tin, cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách; thực hiện bảo đảm chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất, tạo điều kiện để Công an tỉnh tổng hợp, tham mưu kịp thời cho Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đánh giá, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn còn rất chậm. Dữ liệu còn phân tán, chưa đồng bộ, chất lượng chưa cao; chuyển đổi số ở một số nơi vẫn nặng về trang bị phương tiện, phần mềm, số hóa quy trình cũ; chưa thực sự chuyển sang quản trị dựa trên dữ liệu và kết quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu phải chuyển mạnh từ “triển khai nhiệm vụ” sang “quản trị kết quả”, lấy sản phẩm cuối cùng, hiệu quả thực tế và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo, đồng thời xử lý dứt điểm điểm nghẽn về vốn và giải ngân.

Tất cả nhiệm vụ còn chậm phải đưa vào bảng theo dõi thống nhất, thực hiện theo nguyên tắc: “rõ việc – rõ người – rõ trách nhiệm – rõ thời hạn – rõ sản phẩm – rõ thẩm quyền”. Sở Tài chính phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ rà soát toàn bộ nguồn vốn đã bố trí nhưng chưa giao, chưa triển khai hoặc giải ngân chậm. Tỉnh Đồng Tháp đặt mục tiêu phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn được giao chậm nhất tháng 11/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh 3 yêu cầu trọng tâm, người dân và doanh nghiệp phải là trung tâm và đối tượng được hưởng lợi cuối cùng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, chuyển đổi số phải trực tiếp phục vụ phát triển kinh tế; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cuối cùng phải tạo ra năng suất cao hơn, chi phí thấp hơn, sản phẩm tốt hơn và sức cạnh tranh lớn hơn. Các sở, ngành phải lựa chọn những “bài toán lớn” gắn với lợi thế của tỉnh, ưu tiên các lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, doanh nghiệp và hợp tác xã. Từng sở, ngành, địa phương tập trung vào một số việc trọng tâm nhưng phải làm đến cùng, có sản phẩm cụ thể, đo được kết quả và tạo chuyển biến thực chất.

Kết quả thực hiện phải gắn trực tiếp với đánh giá trách nhiệm người đứng đầu và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, không báo cáo chung chung. Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phát huy vai trò thường trực Đề án 06, phối hợp các ngành khai thác dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đồng thời bảo đảm việc khai thác dữ liệu đúng mục đích, đúng thẩm quyền và đúng pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh 3 yêu cầu trọng tâm: dữ liệu phải trở thành tài nguyên phục vụ quản trị và phát triển; công nghệ và AI phải trở thành công cụ nâng cao năng suất và chất lượng quyết định; người dân và doanh nghiệp phải là trung tâm và đối tượng được hưởng lợi cuối cùng.

Mục tiêu không chỉ là hoàn thành Nghị quyết số 57 và Đề án 06, mà thông qua đó phải từng bước hình thành phương thức quản trị địa phương hiện đại, dựa trên dữ liệu, công nghệ và AI; điều hành chủ động hơn, chính xác hơn, minh bạch hơn; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.