TPBank huy động 800 tỷ đồng trái phiêu, tất toán sớm hai lô

Ảnh minh họa: TPBank

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã: TPB) đã phát hành hai lô trái phiếu với tổng giá trị 800 tỷ đồng trong tháng 9/2026, đồng thời mua lại trước hạn một số lô trái phiếu phát hành năm 2025.

Lô trái phiếu TPBL12613 được ngân hàng này phát hành tại thị trường trong nước ngày 16/9/2026, có giá trị 350 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm và dự kiến đáo hạn ngày 16/9/2036. Dữ liệu trên HNX ghi nhận lãi suất thả nổi của lô trái phiếu này ở mức 9,7%/năm. Thông tin về trái chủ, tài sản bảo đảm và mục đích phát hành không được công bố.

Trước đó một ngày, TPBank phát hành 4.500 trái phiếu mã TPBL12612, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 450 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn ba năm, dự kiến đáo hạn ngày 15/9/2029 và áp dụng lãi suất cố định 9,1%/năm.

Ở chiều mua lại, ngày 16/9/2026, ngân hàng tất toán toàn bộ lô trái phiếu TPB12534 trị giá 327,4 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 16/9/2025 với kỳ hạn 10 năm.

TPBank cũng mua lại toàn bộ lô TPB12533 trị giá 150 tỷ đồng vào ngày 14/9/2026. Lô này được phát hành ngày 12/9/2025, có kỳ hạn 10 năm và theo kế hoạch sẽ đáo hạn ngày 12/9/2035. Trước đó, vào ngày 9/9/2026, ngân hàng mua lại trước hạn 101,2 tỷ đồng trái phiếu thuộc lô TPB12532, đưa giá trị còn lưu hành của lô này xuống 600 triệu đồng.

Tại diễn biến liên quan, TPBank cũng vừa công bố thông tin về việc dự kiến chốt danh sách cổ đông vào ngày 5/10/2026 để thực hiện đồng thời quyền nhận cổ tức bằng tiền và cổ phiếu.

Với cổ tức tiền mặt, tỷ lệ chi trả là 5%, tương ứng 500 đồng cho mỗi cổ phiếu. Ngày thanh toán dự kiến là 14/10/2026. Trên cơ sở hơn 2,774 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền TPBank dự kiến chi trả cho cổ đông là hơn 1.387 tỷ đồng.

Ngân hàng đồng thời dự kiến phát hành hơn 416,1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 15%. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu nhận được được làm tròn xuống hàng đơn vị; phần lẻ dưới một cổ phiếu, nếu phát sinh, sẽ bị hủy bỏ.

Tổng giá trị đợt phát hành cổ phiếu tính theo mệnh giá là hơn 4.161 tỷ đồng. Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của TPBank dự kiến tăng từ 27.740 tỷ đồng lên 31.901 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 24/9, cổ phiếu TPB đóng cửa ở mức 14.700 đồng/cổ phiếu, giảm 50 đồng, tương ứng 0,34% so với phiên trước. Khối lượng giao dịch đạt hơn 14,29 triệu cổ phiếu, giảm khoảng 49% so với mức 28,16 triệu cổ phiếu của phiên trước; giá trị giao dịch cũng giảm từ 409,77 tỷ đồng xuống 210,87 tỷ đồng.