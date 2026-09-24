VN-Index 'bốc hơi' hơn 26 điểm, hàng loạt cổ phiếu lớn đồng loạt lao dốc

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch 24/9 đầy biến động khi lực bán gia tăng mạnh ngay từ đầu ngày và duy trì xuyên suốt phiên. Hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt giảm giá, kéo VN-Index chìm sâu trong sắc đỏ.

Kết phiên, VN-Index giảm 26,56 điểm, tương đương 1,5%, xuống 1.775,09 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán khi HoSE có 240 mã giảm giá, trong đó 9 mã giảm sàn, trong khi chỉ 83 mã tăng, gồm 5 mã tăng trần.

Diễn biến kém tích cực của thị trường trong nước diễn ra sau khi các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm trong phiên 23/9. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh, trong khi nhà đầu tư lo ngại lạm phát dai dẳng cùng các dữ liệu kinh tế tích cực có thể khiến Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn.

VN-Index giảm sâu, gần 240 cổ phiếu trên HoSE chìm trong sắc đỏ.

Trên thị trường hàng hóa, giá dầu thô cũng trải qua những biến động đáng chú ý. Dầu Brent có thời điểm vượt 100 USD/thùng sau các diễn biến căng thẳng liên quan đến Iran, trước khi hạ nhiệt về quanh 97 USD/thùng khi Ả Rập Xê Út phát tín hiệu khởi động lại đường ống dẫn dầu Đông - Tây sau sự cố tấn công.

Những diễn biến bất lợi từ thị trường quốc tế nhanh chóng tác động đến tâm lý nhà đầu tư trong nước. Ngay sau khi mở cửa, lực cung xuất hiện trên diện rộng tại HoSE và càng về cuối phiên, áp lực bán vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu rõ rệt.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục là một trong những nguồn gây sức ép đáng kể lên chỉ số. Các cổ phiếu thuộc “họ” Vin đồng loạt điều chỉnh, với VHM giảm 4,11%, VRE giảm 3,01%, VIC giảm 2,54% và VPL giảm 1,39%.

Áp lực bán cũng lan rộng tại nhóm bất động sản. DXG giảm 4,25%, TCH giảm 2,8%, NLG giảm 1,72% và PDR giảm 1,29%. Ở chiều ngược lại, VPI tăng 1,15% và BCM tăng 0,99%, song mức tăng khiêm tốn của các mã này chưa đủ tạo đối trọng với lực bán chung.

Cổ phiếu ngân hàng cũng chịu áp lực điều chỉnh mạnh. SSB giảm 2,44%, trong khi HDB, CTG, ACB, BID, OCB và LPB cùng giảm trên 1%. Một số mã vẫn giữ được sắc xanh như MSB và VPB, nhưng mức tăng đều dưới 1%.

Diễn biến trên khiến hai nhóm ngân hàng và bất động sản tiếp tục tạo sức ép đáng kể lên VN-Index do đây đều là những nhóm có tỷ trọng vốn hóa lớn trên thị trường.

Biến động của giá dầu thế giới cũng ảnh hưởng tới nhóm cổ phiếu hàng không. VJC của Vietjet giảm 2,22%, trong khi HVN của Vietnam Airlines giảm 2,16%.

Đáng chú ý, nhóm dầu khí đồng loạt đi xuống dù giá dầu thế giới vẫn neo ở mức cao. BSR giảm 4,15%, PLX giảm 3,85%, PVD giảm 3,42%, GAS giảm 3,3%, PVT giảm 2,46% và PVP giảm 1,54%.

Tại các nhóm ngành khác, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn cũng giảm giá. GEX giảm 1,03%, GMD giảm 1,93%, VCG giảm 1,4%, HPG giảm 1,19%, POW giảm 1,96% và FPT giảm 1,21%. PNJ là một trong những mã giảm mạnh nhất khi mất 5,67%.

Trong bối cảnh thị trường phủ đầy sắc đỏ, một số cổ phiếu vẫn thu hút dòng tiền và đi ngược xu hướng. GVR tăng 2,02%, MSN tăng 1,43% và FRT tăng 1,36%.

Đáng chú ý nhất là VTP của Viettel Post khi tăng kịch biên độ 6,8%, lên 52.600 đồng/cổ phiếu. Khối lượng khớp lệnh tại mã này đạt gần 2,6 triệu cổ phiếu, gấp gần 8 lần phiên giao dịch trước đó.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng là điểm đáng chú ý trong phiên 24/9. Khối ngoại bán ròng gần 900 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại nhóm cổ phiếu “họ” Vin và ngân hàng.

VHM đứng đầu danh sách bị bán ròng với giá trị hơn 349 tỷ đồng. Tiếp theo là VIC với 176,68 tỷ đồng, VPB 113,59 tỷ đồng, HDB 99,29 tỷ đồng, ACB 92,11 tỷ đồng, CTG 89,74 tỷ đồng và TCB 76,68 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại tập trung mua ròng tại một số cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Masan. MSN được mua ròng 182,12 tỷ đồng, trong khi MSR được mua ròng 41,38 tỷ đồng.

Một số cổ phiếu khác cũng được khối ngoại mua ròng gồm GAS với 26,01 tỷ đồng, STB 24,26 tỷ đồng và FRT 19,02 tỷ đồng. Diễn biến phiên 24/9 cho thấy áp lực bán vẫn chiếm ưu thế trên diện rộng, trong khi dòng tiền tại một số cổ phiếu riêng lẻ chưa đủ bù đắp sức ép từ nhóm vốn hóa lớn.