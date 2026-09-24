Taseco Land lấn sân kinh doanh khu công nghiệp và năng lượng với khoản vốn 413 tỷ đồng

CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, HOSE: TAL) vừa thông qua chủ trương góp vốn thành lập hai doanh nghiệp mới, với tổng số vốn dự kiến góp 413 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến góp 273 tỷ đồng, tương đương 65% vốn điều lệ, để thành lập CTCP Khu Công nghiệp Taseco Kim Bảng. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ dự kiến 420 tỷ đồng, trụ sở đặt tại lô đất DV01 thuộc Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn II phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình.

Taseco Land cử ông Nguyễn Văn Nghĩa làm người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp tại công ty này. Thời hạn ủy quyền là 5 năm kể từ ngày 22/9/2026.

Taseco Land dự kiến góp 413 tỷ đồng thành lập hai doanh nghiệp mới, trong đó nắm 65% vốn tại công ty khu công nghiệp và 70% tại doanh nghiệp năng lượng (Ảnh: TAL)..

Đối với CTCP Đầu tư Năng lượng Taseco, doanh nghiệp dự kiến góp 140 tỷ đồng, tương đương 70% vốn điều lệ. Công ty mới có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, trụ sở dự kiến tại tầng 7, tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, phường Láng, Tp.Hà Nội.

Taseco Land cử ba người đại diện theo ủy quyền phần vốn tại CTCP Đầu tư Năng lượng Taseco, gồm ông Trần Huy Tưởng đại diện 70 tỷ đồng, ông Nguyễn Văn Nghĩa đại diện 56 tỷ đồng và ông Phạm Minh Tuấn đại diện 14 tỷ đồng.

Thời hạn ủy quyền của cả ba người là 5 năm kể từ ngày 22/9/2026. Ông Phạm Minh Tuấn đồng thời là tổ trưởng tổ đại diện vốn của Taseco Land tại doanh nghiệp này.

Nguồn vốn góp vào hai doanh nghiệp mới được lấy từ nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Tại ngày 30/6/2026, Taseco Land có 15 công ty con, phần lớn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Việc thành lập thêm hai doanh nghiệp sẽ nâng số lượng pháp nhân trong hệ thống của công ty.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.578,5 tỷ đồng, tăng 69,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 306,1 tỷ đồng, gấp 5,1 lần cùng kỳ.

Năm 2026, Taseco Land đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2.512,5 tỷ đồng. Sau nửa đầu năm, doanh nghiệp thực hiện khoảng 12,2% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến cuối tháng 6/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 21.726,9 tỷ đồng, tăng 41,9% so với đầu năm. Hàng tồn kho ở mức gần 11.765,1 tỷ đồng, chiếm 54,1% tổng tài sản.

Tổng nợ phải trả hơn 15.172,7 tỷ đồng, tăng 72,4% so với đầu năm. Trong đó, người mua trả tiền trước ngắn hạn hơn 4.582,5 tỷ đồng, còn tổng nợ vay ngắn và dài hạn đạt 4.707,2 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TAL chốt phiên 24/9 ở mức 22.450 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 11.315 tỷ đồng.