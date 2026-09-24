Giá vàng hôm nay (chiều 24-9): Giao dịch quanh ngưỡng 144,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Các thương hiệu SJC, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, Phú Quý cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,1 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với chiều qua.

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Thương hiệu SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 140,9 - 143,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,1 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với chiều qua.

Vàng nhẫn tròn 999.9 thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào ở mức 141,4 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng/lượng so với chiều qua.

Giá vàng hôm nay (chiều 24-9): Giao dịch quanh ngưỡng 144,4 triệu đồng. Ảnh minh họa: vnexpress.vn

Vàng nhẫn thương hiệu PNJ giao dịch ở mức 141,4 – 144,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) so với chiều qua.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800 nghìn đồng/lượng cả hai chiều so với chiều qua.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở mức 141,2 - 145,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800 nghìn đồng/lượng (mua vào - bán ra) so với chiều qua.

Giá vàng thế giới ở mốc 4.312 USD/ounce

Giá vàng thế giới phục hồi nhẹ trong phiên giao dịch trưa nay sau khi giảm mạnh trong phiên trước. Tuy nhiên, kim loại quý vẫn giao dịch dưới mốc 4.300 USD/ounce khi thị trường tiếp tục đánh giá triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tính đến 12 giờ 15 phút ngày 24-9 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,14%, lên 4.293,20 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tăng 0,28%, lên 4.330,34 USD/ounce.