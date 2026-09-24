Bamboo Airways bổ nhiệm 2 phó tổng giám đốc giữa lúc đội bay còn duy nhất 1 chiếc

HĐQT Bamboo Airways vừa công bố hai quyết định bổ nhiệm ông Mai Đình Toàn và cơ trưởng Trần Đức Luyến làm phó tổng giám đốc, trong bối cảnh hãng này đang tái cơ cấu bộ máy điều hành.

Trong đó, ông Mai Đình Toàn từng giữ vị trí phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật Bamboo Airways giai đoạn 2018 - 2023, trực tiếp phụ trách công tác kỹ thuật, bảo dưỡng và quản trị đội bay, góp phần xây dựng hệ thống kỹ thuật đáp ứng các tiêu chuẩn khai thác an toàn của hãng. Giờ đây ông Toàn trở lại với vai trò phó tổng giám đốc.

Ông Toàn có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật và bảo dưỡng hàng không, từng đảm nhiệm các vị trí quản lý tại VAECO, Vietnam Airlines, Cambodia Angkor Air và Vietstar.

Trong khi đó, cơ trưởng Trần Đức Luyến là một trong những cán bộ lãnh đạo gắn bó với Bamboo Airways từ những ngày đầu hoạt động. Ông có hơn 16 năm kinh nghiệm trong ngành hàng không và hơn 7.000 giờ bay an toàn.

Tại Bamboo Airways, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn và quản lý quan trọng như giám đốc khối Khai thác bay kiêm giám đốc ban Huấn luyện bay và phó giám đốc Trung tâm Điều hành khai thác.

Trong quá trình công tác, ông Luyến trực tiếp tham gia xây dựng, tổ chức và duy trì hoạt động của khối khai thác bay, đồng thời góp phần hoàn thiện, tối ưu các quy trình trong hoạt động khai thác.

Ông Mai Đình Toàn (bên phải) và Cơ trưởng Trần Đức Luyến (trái) được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airways. Ảnh: Bamboo Airways.

Đội bay Bamboo Airways còn 1 chiếc

Theo dữ liệu trên trang Planespotters, hiện Bamboo Airways chỉ ghi nhận còn khai thác 1 tàu bay của Airbus A321. Quy mô này giảm đáng kể so với đội bay của hãng ở mức 44 máy thời đỉnh cao 2019.

Với quy mô một tàu bay, Bamboo Airways chính thức trở thành một trong hai hãng hàng không có số lượng máy bay ít nhất thị trường Việt Nam. Tương tự Bamboo Airways, hãng hàng không thương gia Sun Air cũng đang vận hành với đội bay gồm 1 chiếc.

Đặt số lượng của Bamboo Airways với đội bay của các hãng hàng không khác cho thấy sự chênh lệch đáng kể.

Tại ngày 22/9, cả nước có 258 máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam thuộc 13 doanh nghiệp, gồm các hãng hàng không thương mại, hàng không chung, hàng không chuyên dụng và đào tạo.

Đội tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam có nhiều dòng máy bay, từ loại thân hẹp như Airbus A320, Airbus A321 đến các loại thân rộng Airbus A330, Airbus A350, Boeing 787, cùng máy bay thương gia, chuyên dụng và phục vụ công tác đào tạo.

Vietjet dẫn đầu với 107 chiếc, gồm 16 Airbus A320, 83 Airbus A321 và 8 Airbus A330. Trong tháng 9, hãng tiếp nhận thêm Airbus A330 thân rộng, phục vụ kế hoạch mở rộng mạng bay quốc tế và nhu cầu vận chuyển dịp cuối năm.

Vietjet hiện có hơn 400 máy bay đặt hàng từ Airbus và Boeing với kế hoạch tiếp nhận đến năm 2030.

Vietnam Airlines đứng thứ hai với 94 máy bay, gồm 4 Airbus A320, 59 Airbus A321, 14 Airbus A350 và 17 Boeing 787. Đầu tháng 9, Vietnam Airlines và Airbus ký biên bản ghi nhớ về 5 máy bay thân rộng Airbus A350-900. Số máy bay này dự kiến được bàn giao trong giai đoạn 2033-2034.

Như vậy, riêng Vietjet và Vietnam Airlines đang sở hữu 201 trong tổng số 258 máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam, chiếm gần 78%.

Đứng thứ ba là Sun PhuQuoc Airways với 21 máy bay, gồm 4 Airbus A320, 16 Airbus A321 và một Airbus A330. Hãng có tốc độ tiếp nhận máy bay nhanh nhất vì mới hoạt động được 10 tháng. Hãng đặt kế hoạch nâng đội bay lên 33 chiếc vào cuối năm 2026, 60 chiếc vào cuối năm 2027, 100 chiếc vào cuối năm 2030 và 200 chiếc vào cuối năm 2035.

VASCO và Hàng không Hành Tinh Xanh cùng có 6 máy bay.

Ba doanh nghiệp có 5 máy bay gồm Vietravel Airlines, Hàng không Hải Âu và Hàng không Bầu Trời Xanh. Trong đó, Vietravel Airlines ngày 21/9 tiếp nhận thêm một Airbus A321, nâng đội bay lên 5 chiếc, gồm một Airbus A320 và 4 Airbus A321. Pacific Airlines có 3 Airbus A321.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, 258 chiếc là số lượng tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam lớn nhất từ trước đến nay.

Sự thu hẹp của Bamboo Airways diễn ra trong bối cảnh hãng trải qua giai đoạn tái cơ cấu kéo dài từ năm 2022 tới nay.

Việc chỉ còn 1 tàu bay đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng duy trì hoạt động khai thác thương mại ổn định của hãng trong thời gian tới. Đội bay quá mỏng đồng nghĩa với khả năng đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách, cũng như duy trì lịch bay đều đặn, sẽ gặp nhiều thách thức.

Số liệu cập nhật gần nhất do Cục hàng không Việt Nam cung cấp cho thấy trong tháng 6/2026, Bamboo Airways nằm trong nhóm hãng hàng không có tỷ lệ đúng giờ khá thấp. Cụ thể, Bamboo Airways thực hiện 725 chuyến bay, tỷ lệ đúng giờ là 66,8%, chỉ cao hơn duy nhất Vietravel Airlines (ở mức 65,9%).