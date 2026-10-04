Tài khoản thanh toán sinh lời 'tới 8%/năm': Đọc kỹ trước khi tưởng là sổ tiết kiệm

Người dùng cần phân biệt cơ chế sinh lời tự động với gửi tiết kiệm, đối chiếu điều kiện hưởng lãi và sử dụng tiền. Anh minh hoạ: AI

Tiền lương vừa về nhưng chưa đến ngày đóng học phí. Khoản dành để trả tiền nhà còn nằm trong tài khoản. Tiền bán hàng đã thu, vài hôm nữa mới thanh toán cho đối tác.

Những khoản chờ chi ấy tạo ra nhu cầu rất dễ hiểu: Vẫn dùng tiền khi cần, đồng thời không để số dư nằm yên. Các tính năng sinh lời tự động được thiết kế để đáp ứng khoảng trống giữa nhu cầu thanh toán và nhu cầu hưởng lãi.

Trên trang sản phẩm được đối chiếu ngày 4.10.2026, SHB giới thiệu mức sinh lời lên đến 8%/năm, cho phép khách hàng đặt ngưỡng tiền duy trì trong tài khoản. Phần vượt ngưỡng được tự động chuyển sang sinh lời. Đáng chú ý, trang này dẫn riêng tới chính sách mua bán, chuyển nhượng chứng chỉ tiền gửi.

Chi tiết nằm sau đường dẫn điều khoản ấy quan trọng không kém con số nổi bật trên màn hình.

Cùng một ứng dụng, có thể là những sản phẩm khác nhau

Tài khoản thanh toán và phần tiền đang tham gia một cơ chế sinh lời có thể được hiển thị thuận tiện trong cùng ứng dụng. Điều đó không có nghĩa chúng có cùng bản chất hợp đồng.

Ở mô hình sử dụng chứng chỉ tiền gửi, khách hàng cần hiểu phần tiền được phân bổ sang sản phẩm nào, ai phát hành, quyền sở hữu được ghi nhận ra sao và việc chuyển trở lại thành tiền thanh toán được thực hiện theo cơ chế nào.

Trang giới thiệu của SHB nêu khả năng sử dụng số dư sinh lời mà không ảnh hưởng phần lãi đã tích lũy. Tuy nhiên, để hiểu cách thực hiện, cần đọc cùng chính sách giao dịch chứng chỉ tiền gửi, thay vì suy ra rằng mọi sản phẩm tương tự đều có điều kiện giống nhau.

Nói cách khác, sự linh hoạt mà khách hàng nhìn thấy ở giao diện có thể được tạo ra bởi một cơ chế giao dịch phía sau. Muốn so sánh với gửi tiết kiệm, phải so sánh cả cơ chế đó.

Chữ “tới” làm thay đổi phép tính

“Tới 8%/năm” là mức tối đa được giới thiệu, không phải cam kết rằng mọi khách hàng, mọi số dư và mọi thời điểm đều được áp dụng mức ấy.

Trước khi bật tính năng, cần xác định mức thực tế dành cho mình. Có phải toàn bộ số tiền được đưa đi sinh lời? Có phần phải giữ lại để thanh toán? Mức lợi suất được tính theo từng bậc hay áp dụng cho cả phần tiền đủ điều kiện? Thời gian nào được tính và mức công bố có thể thay đổi trong trường hợp nào?

Một phép tính giả định cho thấy vì sao cần đọc kỹ.

Giả sử có 100 triệu đồng, trong đó 20 triệu đồng được giữ lại phục vụ thanh toán, chỉ 80 triệu đồng tham gia sản phẩm và thực sự được hưởng 8%/năm. Nếu giữ nguyên suốt một năm, lợi tức của phần 80 triệu đồng là 6,4 triệu đồng, chưa xét các khoản khác. So với toàn bộ 100 triệu đồng, tỷ lệ tương ứng là 6,4%, không phải 8%.

Đây chỉ là ví dụ minh họa cách tính, không phải điều kiện của một ngân hàng cụ thể. Khi số dư tăng giảm mỗi ngày, tiền thực nhận còn phụ thuộc số tiền đủ điều kiện và thời gian thực tế tham gia.

Tương tự, 8%/năm không có nghĩa để tiền một tháng sẽ nhận 8%. Nếu giả định 100 triệu đồng được hưởng trọn mức này trong 30 ngày, tính đơn theo cơ sở 365 ngày, khoản sinh lời khoảng 658.000 đồng. Cách tính thực tế phải theo hợp đồng.

Khác biệt rõ nhất xuất hiện lúc cần lấy tiền

Với tiền gửi có kỳ hạn, việc rút trước hạn có thể làm thay đổi lãi suất được hưởng. Theo quy định: nếu rút trước hạn toàn bộ, mức lãi áp dụng tối đa bằng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất tương ứng tại thời điểm rút; nếu được rút một phần, phần còn lại tiếp tục hưởng mức lãi đang áp dụng.

Trong khi đó, một sản phẩm sinh lời có thể cho phép khách hàng chuyển nhượng tài sản hoặc thực hiện cơ chế mua lại để có tiền sử dụng. Đó là điều cần phân biệt với việc rút trước hạn khoản tiết kiệm.

Bởi vậy, câu hỏi thiết thực không chỉ là “rút được không”, mà còn là: Tiền sẵn sàng vào lúc nào, có hạn mức giao dịch không, chi phí nào phát sinh, giá chuyển nhượng được xác định ra sao và bên nào thực hiện nghĩa vụ thanh toán?

Cũng không nên mặc định mọi sản phẩm xuất hiện trên ứng dụng ngân hàng đều được bảo vệ theo cùng một cơ chế. Muốn biết quyền lợi bảo hiểm tiền gửi hoặc bảo đảm khác có áp dụng hay không, phải xác định chính xác loại sản phẩm, chủ thể phát hành và điều kiện pháp lý liên quan.

So số tiền nhận được, đừng chỉ so con số quảng bá

Một sản phẩm phù hợp với khoản tiền chờ chi vài ngày chưa chắc là lựa chọn tương đương cho khoản tích lũy để dành nhiều tháng. Ngược lại, một khoản tiết kiệm có lãi suất rõ ràng cũng có thể không đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán liên tục.

Cách so sánh hữu ích là đặt cùng một số tiền, cùng khoảng thời gian và cùng lịch chi tiêu, rồi xem số tiền thực nhận ở từng phương án. Phí, số dư tối thiểu, điều kiện hưởng mức cao nhất và khả năng sử dụng tiền đều phải nằm trong phép tính.

Sinh lời tự động có thể giúp người dùng quản lý tiền thuận tiện hơn. Nhưng sự thuận tiện không thay thế việc hiểu hợp đồng. Trước khi hỏi “được bao nhiêu phần trăm”, cần trả lời được câu hỏi nền tảng hơn: Tiền của mình đang nằm ở đâu, và được lấy ra theo điều kiện nào?