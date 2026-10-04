Gia Lai phát triển công nghiệp sinh học, hướng tới nông nghiệp xanh, tuần hoàn bền vững

Gia Lai định hướng phát triển công nghiệp sinh học gắn với nông nghiệp xanh, tuần hoàn. ( Ảnh minh hoạ)

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch 382/KH-UBND về phát triển công nghiệp sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo kế hoạch, Gia Lai định hướng phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường theo hướng công nghệ cao, xanh, tuần hoàn. Trọng tâm là hình thành các vùng nguyên liệu tập trung gắn với công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản, ưu tiên ngành hàng, sản phẩm chủ lực, đặc trưng và có lợi thế của tỉnh.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu, tiếp nhận, chuyển giao và ứng dụng công nghệ sinh học trong trồng trọt, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, thủy sản, bảo quản, chế biến và bảo vệ môi trường.

Các mô hình, quy trình và sản phẩm ứng dụng công nghệ sinh học từng bước được hình thành, nhân rộng, gắn với vùng sản xuất tập trung, vùng nguyên liệu và chuỗi giá trị. Cùng với đó, Gia Lai chú trọng nâng cao năng lực cơ sở vật chất, xét nghiệm, kiểm nghiệm và phát triển nguồn nhân lực phục vụ lĩnh vực này.

Một nội dung đáng chú ý là ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản chất lượng cao, sạch bệnh. Tỉnh định hướng tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh, chế phẩm sinh học, thuốc sinh học, men vi sinh và enzyme; ứng dụng công nghệ vi sinh trong cải tạo đất, sản xuất và chế biến thức ăn.

Trong lĩnh vực môi trường, công nghệ sinh học được nghiên cứu, ứng dụng để xử lý phụ phẩm, chất thải, nước thải và phục hồi môi trường. Các kỹ thuật xét nghiệm, chẩn đoán, vắc-xin và chế phẩm sinh học phục vụ phòng, chống dịch bệnh cũng được tăng cường.

Giai đoạn 2031 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực tiếp nhận, ứng dụng và từng bước làm chủ một số công nghệ sinh học tiên tiến phù hợp với điều kiện thực tế. Việc ứng dụng được mở rộng tại các vùng sản xuất hàng hóa, vùng nguyên liệu tập trung và chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản.

Đến năm 2045, công nghệ sinh học được định hướng ứng dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường, góp phần hình thành nền nông nghiệp sinh thái, xanh, tuần hoàn, công nghệ cao, có giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Gia Lai sẽ rà soát, nâng cao năng lực cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm, kiểm nghiệm, xét nghiệm và phân tích; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. Doanh nghiệp, hợp tác xã được hỗ trợ đổi mới công nghệ, hoàn thiện sản phẩm, xây dựng tiêu chuẩn, bảo hộ sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc và thương mại hóa sản phẩm công nghệ sinh học.

Tỉnh cũng chú trọng xúc tiến, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất giống, chế phẩm, phân bón hữu cơ vi sinh, thuốc sinh học, xử lý môi trường, bảo quản, chế biến và thương mại hóa sản phẩm.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối, chủ trì triển khai kế hoạch; Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về phát triển công nghiệp sinh học. Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường cùng viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và hợp tác xã phối hợp triển khai, lồng ghép và nhân rộng các kết quả, quy trình, tiến bộ kỹ thuật phù hợp thực tế.