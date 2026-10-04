Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về chỉ số Đổi mới sáng tạo địa phương 2026

Sáng 4/10, trong khuôn khổ Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo các địa phương (PII) năm 2026.

Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương PII 2026 tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia.

Năm nay, 10 địa phương dẫn đầu cả nước lần lượt là TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Hải Phòng, TP Quảng Ninh, TP Bắc Ninh, TP Huế, TP Đà Nẵng, Thái Nguyên, Tây Ninh và Hưng Yên. Trong tốp 10 địa phương dẫn đầu PII 2026, có 7 thành phố trực thuộc trung ương. Xét theo vùng miền, nhóm dẫn đầu có 6 địa phương ở miền Bắc, 2 địa phương ở miền Trung và 2 địa phương ở miền Nam.

Hà Nội dẫn đầu ở 18/52 chỉ số thành phần, trong đó có các chỉ số về nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo như nhân lực nghiên cứu và phát triển, chi cho nghiên cứu và phát triển, số tổ chức khoa học và công nghệ, tỉ lệ doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo và các đầu ra về tài sản trí tuệ như sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp hay giảm nghèo và chỉ số phát triển con người...

Bảng thứ hạng và điểm số PII 2026.

Thành tích này có được nhờ sự vào cuộc quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị của TP Hà Nội. Trong năm 2026, Hà Nội thực hiện loạt biện pháp “tạo đường đi” mới cho đổi mới sáng tạo. Đó là việc ban hành Nghị quyết 26/2026/NQ-HĐND ngày 2/6 tạo hành lang cho thử nghiệm có kiểm soát; Nghị quyết 58/2026/NQ-HĐND ngày 15/6 mở các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đổi mới sáng tạo và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Cùng với đó, thành phố ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ đổi mới sáng tạo, Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026 - 2030.

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố cũng được bổ sung các thiết chế hỗ trợ. Sự ra đời của Công ty cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội và Quỹ Đầu tư mạo hiểm Hà Nội sẽ góp phần kết nối nguồn lực, công nghệ, chính sách và thị trường.

Hà Nội cũng đã công bố Danh mục 30 bài toán lớn giai đoạn 2026-2030 (đợt 1), trực tiếp đặt hàng viện, trường, doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng cùng tham gia đề xuất giải quyết các vấn đề.

Bên cạnh đó, thành phố đưa vào vận hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, gồm 12 trụ cột và 74 chỉ số thành phần.

Bộ chỉ số cho phép Hà Nội chuyển cách tiếp cận, từ “đã làm bao nhiêu hoạt động” sang “hệ sinh thái tạo ra kết quả và tác động gì”. Đây là nền tảng để thành phố theo dõi chính sách bằng dữ liệu, đồng thời bổ trợ cho việc phân tích các yếu tố thành phần của PII.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, khung chỉ số PII 2026 đã được rà soát, điều chỉnh dựa trên hiện trạng dữ liệu, bối cảnh thực tiễn, đặc điểm của các địa phương ở Việt Nam. Một số điều chỉnh nhỏ về nguồn dữ liệu và cách tính toán chỉ số thành phần cũng được thực hiện phù hợp với thông lệ quốc tế, nhưng không ảnh hưởng đến cấu trúc và phương pháp tính toán chung của PII. Về cơ cấu, chỉ số PII năm 2026 có 52 chỉ số thành phần, chia làm 7 trụ cột. 5 trụ cột đầu vào phản ánh những yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. 2 trụ cột đầu ra phản ánh kết quả tác động của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vào phát triển kinh tế - xã hội.