Loạt doanh nghiệp trứng gà sạch bị ngân hàng rao bán tài sản, thu hồi nợ

Agribank Chi nhánh Bắc TP Hồ Chí Minh vừa thông báo đấu giá tài sản là hệ thống thiết bị chăn nuôi gia cầm nông nghiệp dùng để nuôi gà đẻ trứng, được Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ DTG Tiền Giang (DTG Tiền Giang) quản lý, sử dụng.

Theo mô tả của ngân hàng, hệ thống thiết bị chăn nuôi này được nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ, gồm 13 hạng mục, trong đó có hệ thống chuồng cùng toàn bộ dây chuyền phục vụ chăn nuôi gà.

Các tài sản này được bán chung, không tách rời. Toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị, dây chuyền đã ngừng hoạt động khoảng 2 năm.

Giá khởi điểm của tài sản là 1,84 tỷ đồng.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ DTG Tiền Giang có địa chỉ tại ấp Mỹ Thuận, xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp (huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang cũ).

Doanh nghiệp này từng được biết đến với tham vọng chăn nuôi gà đẻ trứng công nghiệp và sản xuất phân hữu cơ, với quy mô 1,5 triệu con gà đẻ trứng (tương đương 336,6 triệu quả trứng/năm) và 13.612 tấn phân bón hữu cơ/năm.

Loạt doanh nghiệp sản xuất trứng gà sạch bị ngân hàng siết nợ. Ảnh: ĐTK.

Liên quan đến doanh nghiệp sản xuất trứng gà sạch, Ngân hàng BIDV cũng vừa rao bán khoản nợ của Công ty Cổ phần Ba Huân (phường Bình Tây, TPHCM) và Công ty TNHH Công nghệ cao Ba Huân Thạnh Hóa (xã Thạnh An, tỉnh Tây Ninh).

Trong đó, khoản nợ của Công ty Ba Huân tạm tính đến ngày 23/9/2026 là 494,5 tỷ đồng (nợ gốc gần 462 tỷ đồng, nợ lãi hơn 32 tỷ đồng) và khoản nợ của Ba Huân Thạnh Hóa là hơn 130,3 tỷ đồng (nợ gốc 49,96 tỷ đồng). Tổng giá trị hai khoản nợ là hơn 624,9 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm cho khoản nợ của Công ty Ba Huân gồm quyền sử dụng đất diện tích 176.070m2 tại nhà máy Vĩnh Tân (TPHCM) cùng công trình xây dựng trên đất là 22 dãy chuồng gà, công trình phụ trợ; quyền sử dụng đất diện tích hơn 6.364m2 cùng nhà xưởng, nhà kho,... xây trên đất tại Nhà máy xử lý trứng tại Bình Chánh, TPHCM; quyền sử dụng đất 244.386m2 cùng 14 dãy chuồng chăn nuôi gà và công trình phụ trợ trên đất tại nhà máy tại Tây Ninh.

Ngoài ra, tài sản bảo đảm còn bao gồm hệ thống dây chuyền sản xuất trứng được nhập khẩu từ Hà Lan năm 2021, hàng tồn kho (trứng, gà, thức ăn), các khoản nợ chưa thu hồi từ đối tác, đặc biệt là 100% phần vốn góp của Công ty Ba Huân tại Công ty TNHH Công nghệ cao Ba Huân Thạnh Hóa.

Trong khi đó, tài sản bảo đảm cho khoản nợ của Ba Huân Thạnh Hóa gồm: Quyền sử dụng đất 244.386m2 tại Tây Ninh cùng công trình xây dựng trên đất là 14 dãy chuồng chăn nuôi gà, các công trình phụ trợ; hệ thống máy móc trong 14 dãy trại; các khoản nợ chưa thu hồi từ đối tác; hàng tồn kho.

Ba Huân là thương hiệu trứng gà có độ phủ rộng trên hệ thống siêu thị. Doanh nghiệp đứng đầu danh sách nợ thuế do Thuế cơ sở 6 TPHCM công bố, với 30,4 tỷ đồng. Trước đó, doanh nghiệp này bị cưỡng chế thuế và chậm đóng bảo hiểm xã hội.

Tại thị trường phía Bắc, Công ty cổ phần ĐTK, từng được giới thiệu là doanh nghiệp sản xuất trứng gà quy mô lớn tại Việt Nam, cũng bị Ngân hàng Vietcombank nhiều lần rao bán tài sản từ năm 2021 đến nay.

Tháng 7/2026, Vietcombank thông báo đấu giá toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần ĐTK tại Công ty TNHH ĐTK Phú Thọ. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là hơn 10,895 tỷ đồng.