Giá vàng sáng 4/10 đi ngang, người mua đỉnh tuần lỗ gần 4 triệu đồng

Giá vàng sáng 4/10 đi ngang, người mua đỉnh tuần lỗ gần 4 triệu.

Vàng miếng, vàng nhẫn đứng yên ở vùng thấp

Thị trường vàng trong nước sáng 4/10 không có điều chỉnh mới so với chốt phiên hôm qua. Ghi nhận giá niêm yết tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), vàng SJC đang neo ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tương tự, DOJI niêm yết cùng mức, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC 99,99% được giao dịch ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng.

So với sáng thứ Hai (28/9), vàng miếng SJC chỉ cao hơn 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng nhẫn SJC cũng tăng tương ứng 100.000 đồng/lượng. Như vậy, sau một tuần dao động trong biên độ gần 3 triệu đồng/lượng, giá vàng trong nước gần như quay về điểm xuất phát. Thị trường vẫn đang giằng co và chưa hình thành xu hướng rõ ràng.

Đáng chú ý, chênh lệch giữa giá mua và giá bán vẫn ở mức cao. Với vàng miếng, khoảng cách này phổ biến ở mức 3 triệu đồng/lượng, riêng Bảo Tín Minh Châu lên 4 triệu đồng/lượng. Khi thị trường biến động mạnh, mức chênh lệch này giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro hàng tồn kho. Tuy nhiên, phần thiệt hại khi giá giảm lại dồn về phía người mua.

Người mua ở vùng giá cao từ giữa tháng 5 đến nay ghi nhận mức âm khoảng 23 triệu đồng/lượng.

Mức giá hiện nay là kết quả của nhiều lần đảo chiều trong một tuần. Sáng thứ Hai (28/9), theo đà giảm của giá thế giới, SJC, DOJI và PNJ niêm yết vàng miếng ở mức 140,4 - 143,4 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn SJC ở mức 139,9 - 142,9 triệu đồng/lượng. Sáng 29/9, giá vàng miếng giảm thêm 900.000 đồng/lượng, về 138,5 - 141,5 triệu đồng/lượng, mức thấp nhất tuần. Vàng nhẫn tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cũng lùi về vùng 138 - 142,5 triệu đồng/lượng.

Từ vùng đáy này, thị trường đảo chiều. Phiên ngày 30/9, vàng miếng SJC tăng 1,6 triệu đồng/lượng, lên 141,1 - 144,1 triệu đồng/lượng. Ngày 1/10, giá lên 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng, mức bán ra cao nhất tuần. Sau đó, giá giảm liên tiếp trong hai phiên ngày 2/10 và 3/10, về mức đang được giữ nguyên trong sáng nay.

Với biên độ dao động như vậy và chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng, gần như mọi giao dịch ngắn hạn đều chịu lỗ. Người mua 1 lượng vàng SJC sáng 28/9 với giá 143,4 triệu đồng, nếu bán lại theo giá thu mua hiện nay sẽ mất 2,9 triệu đồng. Nếu mua đúng đỉnh tuần ngày 1/10 với giá 144,3 triệu đồng, khoản lỗ lên tới 3,8 triệu đồng/lượng chỉ sau hai ngày.

Mức thiệt hại còn lớn hơn với những người nắm giữ từ các tuần trước. Người mua vàng SJC vào sáng 21/9, khi giá bán ra ở mức 147,1 triệu đồng/lượng, hiện lỗ khoảng 6,6 triệu đồng/lượng. Những người mua từ đầu tháng 9 đang chịu mức lỗ khoảng 7,7 triệu đồng/lượng. Người mua ở vùng giá cao từ giữa tháng 5 đến nay ghi nhận mức âm khoảng 23 triệu đồng/lượng.

Theo chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh, điều quan trọng nhất là nhà đầu tư phải xác định rõ mục tiêu khi mua vàng. Nếu mục tiêu là tích lũy và bảo toàn tài sản trong dài hạn, vàng vẫn có vai trò nhất định như một tài sản phòng ngừa lạm phát và bảo vệ giá trị trước biến động kinh tế. Ngược lại, nếu mục tiêu là tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, vàng không phải công cụ đầu tư lý tưởng.

Theo ông Khánh, ngay khi mua vàng, nhà đầu tư đã phải chịu khoản chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Đây là chi phí giao dịch khiến hoạt động lướt sóng kém hiệu quả hơn so với những tài sản có thanh khoản cao hơn.

Vàng nữ trang được bày bán tại một cửa hàng vàng.

Trước đó, Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng, khuyến nghị người đã mua vàng ở vùng giá cao không nên vội bán tháo nếu chưa cần tiền gấp. Ông cũng nhấn mạnh nhà đầu tư chỉ nên sử dụng tiền nhàn rỗi, tuyệt đối không vay tiền mua vàng. Khi thị trường diễn biến bất lợi, người vay tiền sẽ vừa chịu thiệt hại về tài sản, vừa phải trả nợ.

Trong khi đó, theo các chuyên gia tài chính, giá thế giới còn chịu sức ép từ lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao nên kỳ vọng này khó thành hiện thực trong ngắn hạn. Dù vậy, khi giá về vùng thấp trong các ngày 29 - 30/9, tại một số cửa hàng vàng đã xuất hiện lại cảnh người dân xếp hàng chờ mua vào. Tâm lý bắt đáy này nếu không đi kèm kế hoạch nắm giữ dài hạn, khó tránh khỏi thua lỗ khi giá tiếp tục dao động.

Theo số liệu Cục Thống kê công bố ngày 3/10, chỉ số giá vàng bình quân 9 tháng năm 2026 tăng 42,67% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 9, chỉ số tăng 2,38% so với tháng trước, tăng 12,42% so với cùng kỳ, nhưng giảm 4,04% so với tháng 12/2025. CPI bình quân 9 tháng tăng 4,52%, còn lạm phát cơ bản tăng 4,26%.

Các chuyên gia tài chính nhận định, mức tăng gần 43% phản ánh mặt bằng giá vàng bình quân so với cùng kỳ, không phải lợi nhuận của từng người mua. Thực tế giao dịch đầu tuần, thời điểm mua và giá thu mua khi bán lại vẫn quyết định kết quả nắm giữ. Giá vàng thấp hơn chưa đủ tạo lợi thế cho giao dịch ngắn hạn nếu khoảng cách hai chiều còn lớn.

Ngược lại với kênh vàng, kênh tiền gửi tiết kiệm tiếp tục giữ được sự ổn định. Tại Vietcombank, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng ở mức 5,9%/năm và kỳ hạn 24 tháng ở mức 6%/năm. Agribank niêm yết 5,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Mức sinh lời này không cao như kỳ vọng từ vàng trong giai đoạn giá tăng mạnh, đổi lại người gửi tránh được rủi ro biến động giá và chênh lệch mua - bán.

Vàng thế giới mất mốc 4.200 USD, triển vọng tuần tới còn phân hóa

Trên thị trường thế giới, giá vàng giảm hơn 3% trong tuần qua, chịu sức ép từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên và lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, trong khi lực mua trú ẩn suy yếu.

Vàng thế giới mất mốc 4.200 USD, triển vọng tuần tới còn phân hóa. Ảnh chụp màn hình: Kitco

Theo Kitco News, giá vàng giao ngay mở đầu tuần ở mức 4.277,90 USD/ounce tối 27/9 và tăng lên mức cao nhất tuần 4.280,56 USD/ounce ngày 28/9, trước khi chuyển sang xu hướng giảm. Giá dầu tăng do căng thẳng Mỹ - Iran làm gia tăng lo ngại lạm phát, trong khi lợi suất trái phiếu dài hạn và đồng USD đi lên gây áp lực lên vàng.

Giá vàng ổn định phần nào ngày 29/9 sau khi số liệu việc làm cần tuyển dụng tại Mỹ hạ nhiệt và niềm tin người tiêu dùng suy giảm. Tuy nhiên, đà phục hồi bị hạn chế bởi khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất. Ngày 30/9, giá vàng chịu thêm sức ép khi đồng USD duy trì gần mức cao nhất trong 2 tháng và lợi suất trái phiếu kho bạc ở mức cao.

Trong phiên 1/10, giá vàng giảm xuống mức thấp nhất tuần 4.110,95 USD/ounce khi nhà đầu tư điều chỉnh vị thế trước báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ. Báo cáo công bố ngày 2/10 cho thấy kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 29.000 việc làm, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2% và số liệu việc làm của tháng 7 và 8 được điều chỉnh giảm. Những số liệu này làm giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 10, kéo lợi suất trái phiếu và đồng USD đi xuống.

Trang sức vàng được bày bán tại cửa hàng. Ảnh: THX/TTXVN

Tuy nhiên, giá vàng không duy trì được đà phục hồi và giảm trở lại sau khi không giữ được mốc 4.200 USD/ounce. Kết phiên 2/10, giá vàng giao ngay ở mức 4.140,52 USD/ounce, giảm 3,09% trong tuần và 0,88% trong ngày.

Triển vọng tuần tới đang khá phân hóa. Khảo sát của Kitco News với 13 chuyên gia Phố Wall cho thấy 3 người (23%) dự báo giá vàng tăng, 6 người (46%) dự báo giảm và 4 người (31%) cho rằng giá sẽ đi ngang hoặc chưa thể xác định xu hướng.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, dự báo giá vàng tăng trong tuần tới, cho rằng các tín hiệu thận trọng từ giới chức Fed cùng số liệu việc làm yếu giúp giảm khả năng tăng lãi suất trong tháng 10. Ông nhận định nếu vàng vượt vùng 4.280 - 4.300 USD/ounce, niềm tin rằng thị trường đã tạo đáy có thể được củng cố.

Ngược lại, Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, cho rằng vàng có thể tiếp tục chịu áp lực giảm và thử thách mốc 4.000 USD/ounce. Theo ông, lợi suất trái phiếu tăng và xu hướng nhà đầu tư chuyển từ vàng sang trái phiếu đang gây sức ép lên vàng.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cũng nghiêng về khả năng giá vàng giảm trong ngắn hạn, dù cho rằng xu hướng này có thể không kéo dài. Trong khi đó, Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành Asset Strategies International, nhận định số liệu việc làm yếu có thể tạo động lực giúp vàng tăng nhẹ.

Khảo sát trực tuyến của Kitco với 182 nhà đầu tư cá nhân cho thấy 47% dự báo giá vàng tăng trong tuần tới, 33% dự báo giảm và 20% cho rằng giá đi ngang.

Trong tuần tới, thị trường sẽ chú ý biên bản cuộc họp tháng 9 của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), cùng các chỉ số về lĩnh vực dịch vụ và tâm lý người tiêu dùng Mỹ. Trong bối cảnh số liệu kinh tế tương đối ít, diễn biến lợi suất trái phiếu, đồng USD và các yếu tố địa chính trị được dự báo tiếp tục là những động lực quan trọng đối với giá vàng.