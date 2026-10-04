Trung tâm tài chính quốc tế bứt phá thứ hạng, thu hút nguồn vốn ngoại

Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu, vươn lên thứ hạng 67. (Ảnh: TÙNG ANH)

Nâng thứ hạng trên bản đồ tài chính quốc tế

Trong kỳ 39 công bố vào 3/2026 của Chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu (GFCI), Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng 11 bậc từ vị trí 95 lên 84. Đến kỳ 40 (GFCI 40) do tổ chức Z/Yen và Viện Phát triển Trung Quốc (CDI) công bố mới nhất vào 9/2026, Thành phố Hồ Chí Minh đạt 692 điểm, tăng thêm 17 bậc và 27 điểm so với kỳ trước.

Đây là mức tăng thứ hạng cao thứ hai trên toàn cầu trong kỳ đánh giá này, chỉ sau Copenhagen của Đan Mạch (tăng 19 bậc). Tại khu vực Đông Nam Á, Thành phố Hồ Chí Minh hiện xếp sau Singapore, Kuala Lumpur và Labuan, nhưng đã đứng trên Đà Nẵng, Bangkok, Jakarta và Manila.

Lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng tài chính toàn cầu vào năm 2022 ở vị trí 102, Thành phố Hồ Chí Minh đến nay đã liên tục tăng hạng trong 3 kỳ công bố gần nhất. Riêng ở lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech), thành phố đứng thứ 71 thế giới với 645 điểm, tăng 12 bậc.

Ngoài ra, trong kỳ GFCI 40, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được cộng đồng tài chính quốc tế bình chọn vào nhóm 15 trung tâm kỳ vọng sẽ gia tăng mạnh mẽ tầm quan trọng trong 2-3 năm tới.

Cùng với bước tiến về thứ hạng, thị trường tài chính Việt Nam còn nhận cú huých quan trọng khi FTSE Russell chính thức áp dụng quyết định nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9/2026.

Đánh giá về cột mốc này, bà Susan Langley, Thị trưởng Khu Tài chính London, khẳng định: “Những bước tiến của Việt Nam đang được quốc tế ghi nhận. Quyết định nâng hạng của FTSE Russell phản ánh những tiến bộ vượt bậc về quy định, hoạt động môi giới và khả năng huy động vốn”.

Hội nghị Cấp cao Anh-Việt Nam về dịch vụ tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh có sự tham dự của bà Susan Langley, Thị trưởng Khu Tài chính London. (Ảnh: Ban tổ chức)

Do dữ liệu của GFCI 40 chỉ thu thập đến 7/2026, tác động từ sự kiện nâng hạng này chưa kịp phản ánh vào kỳ xếp hạng hiện tại, hứa hẹn sẽ tạo thêm động lực thu hút dòng vốn mạnh mẽ cho Thành phố Hồ Chí Minh trong các kỳ đánh giá tiếp theo.

Từng bước hình thành hệ sinh thái tài chính và kết nối dòng vốn

Mặc dù Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) mới chính thức ra mắt vào 2/2026, trung tâm đã nhanh chóng chuyển từ giai đoạn khởi đầu sang kết nối các nguồn lực đầu tư thực tế.

Khả năng kết nối tài chính quốc tế được thể hiện rõ qua hợp tác chiến lược với Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE), việc Ngân hàng UOB Singapore khởi công cao ốc UOB Plaza Thành phố Hồ Chí Minh trị giá 450 triệu USD-trụ sở chuyên biệt đầu tiên của một ngân hàng ngoại trong phạm vi quy hoạch VIFC-HCMC, cũng như vai trò cầu nối cho thương vụ thu hút 325 triệu USD vốn quốc tế cho lĩnh vực giáo dục giữa Tập đoàn EQuest, Ngân hàng Standard Chartered (chi nhánh New York) và các đối tác.

Nhận xét về tốc độ triển khai, ông Bhaskar Dasgupta, thành viên Tổ tư vấn chiến lược VIFC-HCMC, nguyên Giám đốc Hạ tầng Thị trường tại ADGM (Trung tâm tài chính quốc tế và khu kinh tế tự do tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất), đánh giá VIFC-HCMC ra mắt mới khoảng 7 tháng nhưng khung thể chế, bộ máy lãnh đạo, các quan hệ đối tác quốc tế và cấu trúc vận hành đều có bước tiến rất nhanh.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, trọng tâm hiện nay là chuyển từ khuôn khổ pháp lý sang thị trường thực tế, nơi có định chế hoạt động, vốn được huy động và sản phẩm được giao dịch. Cụ thể hóa hướng đi này, trong 9/2026, VIFC-HCMC đã lấy ý kiến về việc phát hành trái phiếu đô thị và trái phiếu công trình nhằm huy động nguồn vốn trung và dài hạn cho các dự án hạ tầng lớn của thành phố. Lĩnh vực tài chính xanh cũng được chú trọng nhằm kết nối nguồn vốn quốc tế với các dự án chuyển đổi xanh trong nước qua khoản vay, trái phiếu xanh và tài chính chuyển đổi.

Bên cạnh đó, các phân khúc chuyên biệt dần thành hình. VIFC-HCMC và Vietjet đã công bố Trung tâm Tài chính hàng không châu Á-Thái Bình Dương, trong khi tài chính hàng hải được phát triển gắn với nhu cầu vận tải và thương mại quốc tế. Không gian Fintech Hub hướng tới thúc đẩy các mô hình tài chính số và thanh toán xuyên biên giới. Đồng thời, VIFC-HCMC thúc đẩy mở rộng hạ tầng thương mại số và logistics với TikTok.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trao Chứng nhận Thành viên chiến lược của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: NAB)

Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh vừa cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Tokgistics Pte. Ltd. (Singapore) thực hiện dự án Công ty Trách nhiệm hữu hạn Swift Logistics với tổng vốn đăng ký 980 triệu USD. Cùng với dự án TikTok Shop Việt Nam 125 triệu USD cấp phép tháng 4/2026, tổng vốn đầu tư đăng ký từ hệ sinh thái TikTok vào Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt mốc 1,1 tỷ USD, hiện thực hóa định hướng đưa các cấu phần thương mại số, logistics và thanh toán số tích hợp trực tiếp vào hệ sinh thái VIFC-HCMC sau buổi làm việc giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện TikTok hồi tháng 11/2025.

Sự hiện diện của các định chế tài chính tại trung tâm ngày càng cụ thể. Một số ngân hàng và công ty chứng khoán đã lên kế hoạch thành lập pháp nhân tại VIFC-HCMC, trong đó MBV đã mở trụ sở kinh doanh tại số 8 Nguyễn Huệ. Tập đoàn Qualcomm bày tỏ mong muốn tham gia VIFC-HCMC, trong khi chính quyền Khu Tài chính London (City of London) trao đổi về hỗ trợ kết nối nguồn vốn dài hạn và các nhà đầu tư tổ chức.

Về hạ tầng thị trường vốn, ông Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital, nhận định: “Thị trường vốn Việt Nam vẫn còn rất nhiều dư địa để nâng cao thanh khoản, mở rộng sự tham gia của nhà đầu tư và hoàn thiện hạ tầng khi tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực tiễn với các trung tâm tài chính quốc tế lớn như London”.

Kỳ vọng từ các quỹ đầu tư quốc tế

Sự kiện FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam mở ra khả năng tiếp cận rộng lớn hơn với các quỹ đầu tư quốc tế, đặc biệt là các quỹ phân bổ vốn theo bộ chỉ số của FTSE Russell. Trước thời điểm quyết định có hiệu lực, các tập đoàn quản lý tài sản lớn trên thế giới như BlackRock hay Vanguard đã đến Việt Nam làm việc.

Theo ước tính từ FTSE Russell, dòng vốn liên quan quá trình nâng hạng có thể đạt khoảng 6 tỷ USD, dù quy mô thực tế phụ thuộc vào quyết định của nhà đầu tư và khả năng hấp thụ của thị trường.

Đối với VIFC-HCMC, cơ hội không chỉ nằm ở dòng vốn đi vào thị trường chứng khoán mà còn ở khả năng kết nối trực tiếp nguồn vốn quốc tế với các nhu cầu đầu tư phát triển trong nước. Điển hình như thỏa thuận hợp tác ký kết vào tháng 9/2026 giữa Standard Chartered, EQuest và EQuest Capital nhằm huy động 325 triệu USD cho hạ tầng giáo dục tại Việt Nam.

Lễ khởi công dự án UOB Plaza tại Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh đầu 7/2026. (Nguồn: VIFC-HCMC)

Đánh giá về đà tăng trưởng trên bảng xếp hạng toàn cầu, các chuyên gia quốc tế trong Tổ tư vấn chiến lược của VIFC-HCMC cho rằng việc nâng cao thứ hạng là tín hiệu khởi sắc, song cốt lõi của một trung tâm tài chính nằm ở chiều sâu vận hành và chất lượng hệ sinh thái.

Ông Richard McClellan, Tổng Giám đốc Điều hành Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, chia sẻ: “VIFC-HCMC vươn lên vị trí 67 là một tín hiệu đáng khích lệ, nhưng chúng tôi xem đây là một cột mốc trên hành trình dài chứ không phải đích đến. Điều quan trọng hơn vẫn là những nền tảng đã xây dựng được, chất lượng của hệ sinh thái tài chính và khả năng kết nối các dòng vốn thực chất trong nhiều năm tới”.

Ông nhấn mạnh thêm: “VIFC-HCMC đang được xây dựng như một động lực tài chính cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Việt Nam, góp phần nâng thị trường vốn, ngân hàng và quản lý tài sản tiệm cận các chuẩn mực quốc tế ngay tại Việt Nam, qua đó giữ lại nhiều hơn giá trị gia tăng cho nền kinh tế”.

Tán thành quan điểm này, ông Marc Knapper, thành viên Tổ tư vấn VIFC-HCMC, nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, nhấn mạnh mức tăng 17 bậc của Thành phố Hồ Chí Minh trong kỳ GFCI 40 thuộc nhóm tăng mạnh nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, ông lưu ý tăng hạng không phải mục tiêu chính, mà thước đo thực sự là việc niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư có chuyển hóa thành những dòng vốn thực chất hay không. Điều này phụ thuộc vào một môi trường pháp lý có tính dự báo, cơ chế bảo vệ nhà đầu tư vững chắc, thị trường vốn sâu rộng và nguồn nhân lực tài chính có năng lực cao. Dù vậy, nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Marc Knapper khẳng định: “Thành phố Hồ Chí Minh đang đi đúng hướng”.

Sau những kết quả ban đầu về thứ hạng, mục tiêu tiếp theo của VIFC-HCMC là tiếp tục chuyển hóa sự quan tâm của cộng đồng quốc tế thành sự hiện diện lâu dài của các định chế, các sản phẩm tài chính được giao dịch sôi động và các dòng vốn đầu tư thực tế chảy vào nền kinh tế.