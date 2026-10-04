Trung Quốc hoàn thành 86% mạng lưới đường sắt cao tốc '8 dọc 8 ngang'

Người dân chờ lên tàu tại nhà ga Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc). Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc

Với việc đưa thêm 4 tuyến đường chiến lược vào vận hành, Trung Quốc đã hoàn thành 86% hành lang trục chính của mạng lưới đường sắt cao tốc “8 dọc 8 ngang”, tạo động lực giao thông mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội liên vùng.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, 4 tuyến đường sắt mới sẽ kết nối các chặng trọng điểm: Hùng An (Hà Bắc) – Thương Khâu (Hà Nam), Tây An – An Khang (Thiểm Tây), Nghi Xương – Hưng Sơn (Hồ Bắc) và Cáp Nhĩ Tân – Y Xuân (Hắc Long Giang). Việc đưa các tuyến này vào hoạt động giúp bao phủ rộng khắp các vùng Hoa Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc và Hoa Trung, tiếp tục hoàn thiện mạng lưới giao thông quốc gia.

Giới chuyên gia nhận định, các tuyến đường mới không chỉ nâng cao mật độ, khả năng tiếp cận và sự linh hoạt của hệ thống đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới, mà còn tạo điều kiện cho các yếu tố then chốt như nhân tài, công nghệ và vốn lưu thông thông suốt.

Ông Uyển Bảo Hoa (Yuan Baohua), Phó Giám đốc Ban Xây dựng, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc, nhấn mạnh, hạ tầng mới sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi, nâng cấp và dịch chuyển công nghiệp, đồng thời tạo xung lực phát triển kinh tế - xã hội đồng bộ giữa các đô thị.

Hành khách đi tàu cao tốc tại nhà ga Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc). Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc

Song song với việc thúc đẩy phát triển kinh tế, khi hệ thống đường sắt cao tốc không ngừng được hoàn thiện còn tạo đà bứt phá cho ngành du lịch.

Theo ông Khuất Hiếu Uyên (Qu Xiaoyuan), Phó Cục trưởng Cục Văn hóa, Du lịch, Phát thanh và Truyền hình thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây, khi phạm vi thu hút du khách được mở rộng, số lượng khách du lịch thực hiện các chuyến đi cuối tuần hoặc kỳ nghỉ ngắn ngày dự kiến sẽ tăng mạnh.

Điều này đòi hỏi các vùng miền khai thác hiệu quả tài nguyên sinh thái, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển sản phẩm đặc trưng để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng của du khách.

Khi mạng lưới đường sắt cao tốc “8 dọc 8 ngang” không ngừng được hoàn thiện, khoảng cách về không gian và thời gian giữa các thành phố đang được định nghĩa lại, mở ra những chân trời mới rộng lớn cho sự phát triển của khu vực.

Những tuyến đường sắt vươn dài kết nối các đô thị và làng quê, chuyên chở khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn của người dân trên hành trình tiến về phía trước.