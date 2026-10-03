Giá dầu hạ nhiệt về cuối tuần dù nguồn cung vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro

Xe chở xăng dầu tại một cây xăng của Sunoco ở Salisbury, bang Maryland (Mỹ). Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN tại Mỹ

Động thái này phần nào làm dịu lo ngại về nguồn cung nhiên liệu, sau khi giá dầu tăng mạnh trong phiên trước do những diễn biến mới tại Trung Đông và quyết định tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ của Trung Quốc.

Kết thúc phiên 2/10, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 6 xu Mỹ, tương đương 0,06%, xuống 102,25 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,76 USD, tương đương 1,9%, xuống 91,11 USD/thùng. Tính chung cả tuần, giá Brent tăng nhẹ 0,11%, trong khi WTI giảm 1,6%. Như vậy, sau những biến động mạnh trong tuần, thị trường dầu vẫn duy trì ở mức giá cao, với giá dầu Brent neo trên 100 USD/thùng.

Yếu tố tác động trực tiếp đến thị trường trong phiên cuối tuần là thông tin Liên minh châu Âu (EU) nhất trí với đề xuất của Pháp về việc giải phóng thêm lượng dầu diesel dự trữ. Theo một số nguồn tin, các nước châu Âu đã thảo luận phương án đưa khoảng 50 triệu thùng diesel ra thị trường, trong đó một phần có thể được giải phóng trong vòng 20 ngày.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị châu Âu giải phóng lượng diesel dự trữ lớn để hạ giá nhiên liệu và giảm nhập khẩu diesel từ Mỹ. Ông Trump cũng từng đề cập khả năng hạn chế xuất khẩu diesel của Mỹ trong bối cảnh giá nhiên liệu trong nước tăng cao.

Động thái của châu Âu cho thấy trọng tâm của vấn đề nguồn cung trên thị trường dầu mỏ đang dịch chuyển. Theo ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Saxo Bank, áp lực chính hiện không còn nằm ở nguồn cung dầu thô, khi dòng dầu từ Trung Đông đang dần phục hồi, mà chuyển sang các sản phẩm lọc dầu do công suất và sản lượng lọc dầu tại Trung Đông và Nga bị ảnh hưởng.

Thị trường cũng chịu ảnh hưởng từ thông tin Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ trong tháng 10 nhằm bảo đảm nguồn cung trong nước. Đây là một trong những nguyên nhân khiến giá dầu tăng mạnh trong phiên 1/10.

Trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 28/9, giá dầu có thời điểm tăng hơn 4 USD/thùng do lo ngại nguồn cung sau khi Tổng thống Trump bác bỏ đề xuất của Iran liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, giá dầu giảm mạnh trong phiên 29/9 khi các dấu hiệu cho thấy hoạt động xuất khẩu dầu từ Trung Đông đang phục hồi. Saudi Arabia đã khôi phục hoạt động bốc dỡ dầu tại cảng Yanbu trên Biển Đỏ sau khi đưa đường ống dẫn dầu Đông - Tây trở lại hoạt động. Động thái này giúp cải thiện triển vọng xuất khẩu dầu của khu vực.

Sang ngày 30/9, giá dầu tăng trở lại, khoảng 1 USD/thùng khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran không có bước đột phá rõ ràng, trong khi thị trường nhiên liệu Mỹ tiếp tục thắt chặt. Dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy dự trữ xăng giảm 1,7 triệu thùng xuống 204,4 triệu thùng, còn dự trữ các sản phẩm chưng cất, gồm diesel và dầu sưởi, giảm 2,3 triệu thùng xuống 105,2 triệu thùng.

Đến phiên 1/10, giá dầu tiếp tục tăng mạnh khi thị trường phản ứng trước thông tin Mỹ đưa thêm lực lượng quân sự tới Trung Đông và Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ. Những diễn biến này cho thấy dù dòng dầu từ Trung Đông đang được khôi phục, thị trường vẫn rất nhạy cảm với bất kỳ thông tin nào có khả năng làm gián đoạn nguồn cung hoặc thu hẹp lượng nhiên liệu lưu thông trên thị trường quốc tế.

Theo Barclays, các yếu tố cơ bản trên thị trường dầu vật chất vẫn khá vững, khi lượng dầu tồn kho tiếp tục giảm và các lô hàng giao ngay được giao dịch với mức chênh lệch cao so với các hợp đồng giao sau. Ngân hàng này đã nâng dự báo giá dầu Brent trong quý IV/2026 thêm 20 USD lên 115 USD/thùng, đồng thời nâng dự báo giá trung bình cả năm 2026 lên 100 USD/thùng.

Một chỉ báo đáng chú ý khác trong tuần là số lượng giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ. Theo báo cáo ngày 2/10 của Baker Hughes, tổng số giàn khoan dầu khí của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 2/10 giảm một giàn xuống 598 giàn, đánh dấu lần giảm đầu tiên trong sáu tuần và là mức thấp nhất kể từ giữa tháng 9.

Tuy nhiên, diễn biến trong từng nhóm năng lượng lại trái chiều. Số giàn khoan dầu tăng 1 giàn lên 456 giàn, mức cao nhất kể từ tháng 5/2025, trong khi số giàn khoan khí đốt giảm 2 giàn xuống 133 giàn, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 9. Tổng số giàn khoan hiện vẫn cao hơn 49 giàn, tương đương 9%, so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu này cho thấy các doanh nghiệp dầu khí Mỹ chưa có dấu hiệu cắt giảm mạnh hoạt động khoan dầu, bất chấp những biến động của giá dầu. EIA dự báo sản lượng dầu thô của nước này sẽ tăng từ mức kỷ lục 13,7 triệu thùng/ngày năm 2025 lên 13,8 triệu thùng/ngày năm 2026.