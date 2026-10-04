Giá hồ tiêu hôm nay 4.10: Thị trường tiếp tục đi ngang

Giá hồ tiêu trong nước ngày 4.10 tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang sau nhiều phiên chưa xuất hiện biến động mới. Mặt bằng giá tại các vùng trồng trọng điểm vẫn phổ biến từ 136.500 đến 140.500 đồng/kg.

Hình minh họa.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu với mức 140.500 đồng/kg, trong khi Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng giữ mức 136.500 đồng/kg.

Giá hồ tiêu hôm nay 4.10.2026 ổn định

Tại Gia Lai, giá tiêu xô được thu mua ở mức 136.500 đồng/kg, không thay đổi so với ngày trước đó. Bình Phước (Đồng Nai) cũng duy trì cùng mức giá.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) ghi nhận mức 137.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá tiêu đứng ở 138.500 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục là khu vực có giá cao nhất trong bảng khảo sát với 140.500 đồng/kg. Toàn bộ các địa phương đều chưa ghi nhận mức điều chỉnh mới.

Như vậy, mức chênh lệch giữa nơi có giá thấp nhất và cao nhất hiện là 4.000 đồng/kg. Việc giá tiếp tục giữ nguyên cho thấy thị trường đang trong giai đoạn tích lũy, chưa xuất hiện lực mua hoặc bán đủ mạnh để tạo ra biến động rõ rệt.

Dù chưa tăng thêm, việc giá vẫn giữ được vùng trên 136.000 đồng/kg cho thấy mặt bằng thị trường nhìn chung vẫn khá ổn định trong những ngày đầu tháng 10.

Giá tiêu Ấn Độ chưa thay đổi

Thị trường hồ tiêu Ấn Độ cũng chưa ghi nhận biến động mới về giá tính theo Rupee/tạ.

Trong đó, tiêu GARBLED tiếp tục ở mức 71.400 Rupee/tạ, quy đổi khoảng 199.742 đồng/kg.

Loại UNGARBLED giữ mức 69.400 Rupee/tạ, tương đương khoảng 194.147 đồng/kg. Trong khi đó, loại Gram/lít đạt 68.400 Rupee/tạ, quy đổi khoảng 191.349 đồng/kg.

Giá các loại tiêu tại Ấn Độ chưa thay đổi so với phiên trước, cho thấy thị trường quốc tế vẫn đang duy trì trạng thái khá ổn định.

Thị trường hồ tiêu chờ động lực mới

Sau nhiều phiên liên tiếp đi ngang, thị trường hồ tiêu trong nước đang cho thấy trạng thái thăm dò khá rõ. Người bán chưa chịu áp lực phải hạ giá mạnh, trong khi sức mua cũng chưa đủ lớn để tạo ra một đợt tăng mới.

Mốc 140.500 đồng/kg tại Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục là điểm đáng chú ý, trong khi các vùng còn lại phổ biến trong khoảng 136.500 – 138.500 đồng/kg.

Trong những phiên tới, diễn biến giá sẽ phụ thuộc nhiều vào nhu cầu thu mua, lượng hàng đưa ra thị trường và tình hình giao dịch xuất khẩu. Nếu lực mua cải thiện, giá hồ tiêu có thể thoát khỏi trạng thái đi ngang hiện nay.