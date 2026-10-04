Giữ mục tiêu tăng trưởng, kiểm soát lạm phát

Tăng trưởng được củng cố trên nhiều động lực

Những thông tin nêu trên được công bố tại cuộc họp báo do Cục Thống kê, Bộ Tài chính tổ chức sáng 3-10 về tình hình kinh tế-xã hội (KT-XH) quý III và 9 tháng năm 2026. Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê cho biết, mặc dù kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn, KT-XH quý III và 9 tháng năm 2026 của Việt Nam vẫn đạt những kết quả tích cực. GDP quý III ước tăng 9,95%, cao hơn 1,82 điểm phần trăm so với mức tăng 8,13% của cùng kỳ năm 2025. Tính chung 9 tháng, GDP ước tăng 9,01%, cao hơn 1,2 điểm phần trăm so với mức tăng 7,80% cùng kỳ năm trước.

Người dân mua hàng hóa tại siêu thị Winmart, đường Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, Hà Nội. Ảnh: MINH ĐỨC

Điểm đáng chú ý, đà tăng trưởng được duy trì ở cả 3 khu vực. Trong 9 tháng, giá trị tăng thêm của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,02%; công nghiệp và xây dựng tăng 11,21%; dịch vụ tăng 8,69%, lần lượt đóng góp 0,49; 4,53 và 4,12 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của nền kinh tế. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là một động lực quan trọng, cùng với đầu tư, xây dựng, thương mại, tài chính, vận tải và các hoạt động dịch vụ. Việc nhiều khu vực cùng đóng góp cho tăng trưởng cho thấy đà phục hồi và mở rộng của nền kinh tế tiếp tục được duy trì.

Một điểm sáng khác là đầu tư. Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong 9 tháng năm 2026 theo giá hiện hành ước đạt 3.109,6 nghìn tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 11,6% của 9 tháng năm 2025. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam trong 9 tháng ước đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất trong 9 tháng của các năm từ 2022 đến nay. Theo Cục Thống kê, kết quả này phản ánh tác động của các chính sách điều hành vĩ mô, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, cùng sự tham gia của khu vực tư nhân và các nhà đầu tư nước ngoài.

Hoạt động thương mại hàng hóa tiếp tục tăng tốc. Riêng tháng 9, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 117,69 tỷ USD, tăng 7,3% so với tháng trước và tăng 42,4% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa tháng 9 quay trở lại xuất siêu với 1,27 tỷ USD, sau 9 tháng liên tiếp nhập siêu. Tính chung 9 tháng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 888,02 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu tăng 24,5%, còn nhập khẩu tăng 36,7%. Cán cân thương mại hàng hóa 9 tháng nhập siêu 19,42 tỷ USD.

Hoạt động sản xuất cáp thép dự ứng lực của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát. Ảnh: NGHI TRẦN

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, áp lực lạm phát là vấn đề cần được quan tâm đặc biệt. CPI bình quân quý III-2026 tăng 4,8%, bình quân 9 tháng tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này đã cao hơn mục tiêu kiểm soát CPI bình quân cả năm khoảng 4,5%, khiến dư địa cho các tháng cuối năm trở nên rất hẹp.

"Kết quả kinh tế tích cực của Việt Nam cho thấy khả năng chống chịu vững vàng và tiềm năng duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế. Để giữ vững xu hướng này và đạt được những bước tiến có chất lượng cao hơn, Việt Nam cần tiếp tục điều hành kinh tế vĩ mô một cách thận trọng nhằm kiềm chế lạm phát, bảo đảm ổn định tài chính, đẩy nhanh cải cách cơ cấu, đồng thời bảo đảm nền kinh tế tiếp tục mở rộng dựa vào đầu tư mang lại những cải thiện về năng suất". (Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Phát triển châu Á tại Việt Nam)

Tăng tốc thực hiện, chuyển nguồn lực thành tăng trưởng thực tế

Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, theo Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương, trọng tâm của quý IV-2026 là tăng tốc thực hiện: Vốn đầu tư thành khối lượng công trình; đơn hàng thành sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ; nhu cầu cuối năm thành khối lượng dịch vụ thực tế. Khả năng chuyển hóa các nguồn lực thành sản phẩm và giá trị gia tăng sẽ quyết định mức đóng góp của 3 tháng cuối năm vào tăng trưởng GDP năm 2026.

Trên cơ sở đó, Cục Thống kê đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động, linh hoạt trong điều hành, phối hợp chặt chẽ và đồng bộ các chính sách tài khóa, tiền tệ. Các khó khăn, vướng mắc về thủ tục, mặt bằng và điều kiện sản xuất, kinh doanh cần được tháo gỡ kịp thời để nhanh chóng đưa các năng lực sản xuất mới vào hoạt động. Cùng với đó, cần đẩy mạnh phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược, ưu tiên các lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ lõi, qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng và cải thiện năng suất.

Hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát. Ảnh: NGHI TRẦN

Đối với đầu tư công, yêu cầu đặt ra không chỉ là đẩy nhanh giải ngân mà phải tạo được khối lượng xây dựng, lắp đặt thực tế. Những dự án có khả năng tạo khối lượng ngay trong quý IV cần được ưu tiên; tiến độ từng dự án phải được rà soát cụ thể, đồng thời xử lý kịp thời các vướng mắc về mặt bằng, thủ tục điều chỉnh, nguồn vật liệu và năng lực thi công...

"Yếu tố then chốt để hạn chế áp lực tăng giá là bảo đảm nguồn cung hàng hóa trong nước. Chính phủ cần tiếp tục chủ động điều hành giá các mặt hàng thiết yếu, đồng thời phối hợp hài hòa chính sách tài khóa và tiền tệ nhằm ổn định thị trường. Trong những tháng cuối năm, các yếu tố như giá xăng, dầu, năng lượng, thực phẩm, vật liệu xây dựng và dịch vụ y tế cần được theo dõi sát; chủ động nguồn cung và điều hành giá linh hoạt để hạn chế tác động lan tỏa lên mặt bằng giá". (Bà Nguyễn Thu Oanh, Trưởng ban Thống kê dịch vụ và giá, Cục Thống kê)