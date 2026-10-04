Giá cà phê hôm nay 4.10.2026: Nhích lên, cao nhất 94.000 đồng/kg

Sau phiên giảm mạnh rồi phục hồi, thị trường cà phê trong nước bước vào cuối tuần với mặt bằng giá quanh 93.499 - 94.000 đồng/kg. Trong khi đó, phiên quốc tế gần nhất ghi nhận cả Robusta và Arabica cùng tăng.

Hình minh họa.

Giá cà phê trong nước nhích lên

Giá cà phê hôm nay 4.10.2026 tại các vùng trọng điểm tiếp tục có sự phân hóa nhẹ. Mức giá trung bình công bố đạt khoảng 94.000 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với lần cập nhật trước.

Tại Đắk Lắk, cà phê được thu mua ở mức 94.000 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg. Gia Lai cũng đạt 94.000 đồng/kg, tăng tương ứng 200 đồng/kg.

Lâm Đồng ghi nhận mức 93.499 đồng/kg, tăng khoảng 200 đồng/kg theo bảng dữ liệu tham khảo nhưng vẫn là khu vực có mức giá thấp nhất trong nhóm khảo sát.

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) duy trì ở mức 94.000 đồng/kg và chưa ghi nhận thay đổi so với lần cập nhật trước.

Như vậy, ba khu vực Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông (Lâm Đồng mới) cùng đứng ở mức 94.000 đồng/kg. Chênh lệch giữa mức cao nhất và thấp nhất khoảng 501 đồng/kg.

Diễn biến này cho thấy giá cà phê trong nước đã ổn định trở lại quanh mốc 94.000 đồng/kg sau những phiên tăng giảm khá nhanh đầu tháng 10.

Robusta và Arabica cùng tăng ở phiên cuối tuần

Do thị trường hàng hóa quốc tế nghỉ cuối tuần, giá cà phê thế giới dùng cho ngày 4.10 là mức đóng cửa của phiên giao dịch gần nhất.

Trên sàn London, Robusta kỳ hạn 11.2026 đạt 3.469 USD/tấn, tăng 21 USD, tương đương 0,61%. Kỳ hạn 1.2027 tăng mạnh hơn 45 USD lên 3.448 USD/tấn, còn kỳ hạn 3.2027 đạt 3.424 USD/tấn, tăng 49 USD.

Đáng chú ý, hợp đồng Robusta kỳ hạn 11.2026 có lúc lên tới 3.563 USD/tấn trong phiên, cho thấy biên độ dao động của thị trường vẫn tương đối lớn.

Cà phê Arabica tại New York cũng tăng. Hợp đồng kỳ hạn 3.2027 đạt 280,50 US cent/lb, tăng 0,90 cent, tương đương 0,32%. Kỳ hạn 5.2027 đạt 277,80 US cent/lb, tăng 1,40 cent; kỳ hạn 7.2027 tăng 1,35 cent lên 275,70 US cent/lb.

Việc cả hai sàn cùng đóng cửa trong sắc xanh giúp tâm lý thị trường tích cực hơn khi giá cà phê nội địa cũng đang trở lại vùng 94.000 đồng/kg.

Giá cà phê sẽ giữ được mốc 94.000 đồng/kg?

So với những phiên đầu tháng 10, thị trường cà phê trong nước vẫn đang dao động trong biên độ khá hẹp. Giá cao nhất hiện ở mức 94.000 đồng/kg, trong khi vùng thấp nhất chỉ thấp hơn khoảng 500 đồng/kg.

Điểm đáng chú ý là thị trường thế giới kết thúc tuần với Robusta và Arabica cùng tăng. Nếu đà này được duy trì khi các sàn mở cửa trở lại, giá trong nước có thêm yếu tố hỗ trợ.

Tuy nhiên, nguồn cung vụ mới tại Tây Nguyên sẽ ngày càng được chú ý khi mùa thu hoạch bước vào giai đoạn quan trọng. Lượng cà phê mới đưa ra thị trường tăng lên có thể tạo sức ép nhất định đối với giá thu mua.

Trong ngắn hạn, vùng 94.000 đồng/kg tiếp tục là mốc đáng theo dõi. Khả năng giá vượt lên rõ rệt sẽ phụ thuộc vào diễn biến Robusta London khi giao dịch trở lại, tốc độ thu hoạch trong nước và nhu cầu mua hàng của doanh nghiệp xuất khẩu.