Ván cược lớn của Nvidia

Một số ngân hàng và nhà đầu tư cho rằng giá trị của các tài sản này không cao như Nvidia kỳ vọng, đặc biệt khi chưa rõ chúng có thể tạo doanh thu trong bao lâu.

Theo các nguồn tin ngân hàng và nhà quản lý tín dụng trao đổi với Reuters, một số bên cho vay muốn Nvidia đưa ra mức bảo đảm cao hơn so với đề xuất ban đầu. Họ cho rằng cần thêm cơ sở để xác định khả năng duy trì giá trị của những con chip cung cấp năng lực xử lý AI, hay còn gọi là "compute".

Những khác biệt trong quan điểm có thể gây thêm khó khăn cho các công ty AI khi muốn tiếp cận nguồn vốn lớn trong tương lai. Các ngân hàng và nhà quản lý tài sản cũng nghi ngờ khả năng chip Nvidia có thể trở thành tài sản thế chấp dài hạn như công ty tuyên bố. Vì vậy, họ muốn có thêm bảo đảm đối với kế hoạch tài trợ dựa trên các khoản vay được thế chấp bằng chip.

Kế hoạch tài trợ 500 tỷ USD của Nvidia đang làm dấy lên tranh luận tại Phố Wall về giá trị chip AI và cơ sở hạ tầng liên quan. Ảnh: Reuters

"Phố Wall thận trọng hơn nhiều", Tony Trzcinka, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Impax Asset Management, nhận xét về tuyên bố của Nvidia rằng những con chip chuyên dụng nhất của hãng có thể tạo doanh thu trong một thập kỷ.

Trong tuyên bố gửi Reuters, Nvidia khẳng định năng lực tính toán AI của hãng là một tài sản có năng suất, bền vững và có thể thay thế, có khả năng hỗ trợ hoạt động tài trợ dài hạn. Công ty cho biết các đối tác tài chính sẽ độc lập đánh giá từng cơ hội, dựa trên cam kết của khách hàng, dòng tiền dự kiến và giá trị còn lại.

Kế hoạch của Nvidia được công bố vào tháng 8 cùng các đối tác tài chính như Blackstone, Apollo và KKR. Công ty dự kiến sử dụng chip làm tài sản thế chấp với mức bảo đảm hạn chế, qua đó giúp các nhà phát triển AI tiếp cận năng lực tính toán. Nvidia cho biết một số thương vụ có thể chỉ cần mức bảo đảm giá trị còn lại tối đa 25%.

Tuy nhiên, ba nguồn tin ngân hàng am hiểu vấn đề cho biết Nvidia có thể cần đưa ra bảo đảm cho tất cả các thương vụ. Một khả năng khác là các khoản vay phải được hỗ trợ bằng nguồn doanh thu từ những khách hàng có xếp hạng tín nhiệm đầu tư, chẳng hạn các công ty công nghệ.

Những nghi vấn xuất hiện trong bối cảnh các công ty và nhà đầu tư đang đổ hàng trăm tỷ USD vào trung tâm dữ liệu, chip và năng lực cung cấp điện để phục vụ làn sóng AI. Điều này khiến giới đầu tư chú ý hơn đến giá trị dài hạn của phần cứng điện toán cũng như những cấu trúc tài chính phức tạp đang được sử dụng để mở rộng cơ sở hạ tầng AI.

Một trong những vấn đề được quan tâm là tuổi thọ của GPU. CEO Jensen Huang cho rằng GPU của Nvidia có vòng đời hữu dụng lên tới một thập kỷ. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư tín dụng và ngân hàng cho rằng thời gian tạo doanh thu của chip có thể ngắn hơn.

CEO Jensen Huang. Ảnh: Reuters

Andrew Chang, giám đốc tại S&P Global Ratings, cho biết Nvidia có cơ sở khi cho rằng GPU có thể hoạt động tốt trong hơn 5 năm. Dù vậy, tổ chức này vẫn có quan điểm thận trọng về giá trị của những con chip.

Theo Trzcinka, các ngân hàng thường thẩm định GPU dựa trên lịch khấu hao 3-4 năm, khác với quan điểm của Nvidia rằng những GPU cao cấp nhất có thể tạo doanh thu trong một thập kỷ. Các nhà đầu tư vì vậy có thể yêu cầu lãi suất cao hơn, vùng đệm tài chính lớn hơn và cơ chế bảo vệ khả năng trả nợ chặt chẽ hơn.

Nvidia dẫn một số nghiên cứu của bên thứ ba cho thấy các công ty điện toán đám mây lớn đã kéo dài thời gian khấu hao máy chủ lên 5-6 năm, so với 3-4 năm trước đây. Công ty cũng dẫn đánh giá của Barkr, đơn vị định giá tài sản thế chấp AI, cho rằng các hệ thống GB300 NVL72 mới nhất có thể có vòng đời hữu dụng từ 9-10 năm.

Một số thương vụ trước đây cũng cho thấy thị trường vẫn cần những cơ chế bảo đảm bổ sung. CoreWeave, công ty Nvidia nắm cổ phần, đã hoàn tất khoản tín dụng 8,5 tỷ USD được bảo đảm bằng GPU. Khoản vay đạt xếp hạng A3 phần lớn nhờ các khoản thanh toán theo hợp đồng của Meta, vốn được đánh giá là có độ tin cậy cao.

Trong một thương vụ khác, Broadcom đã bảo lãnh hơn 80% cấu trúc tài trợ trị giá 35 tỷ USD nhằm hỗ trợ năng lực điện toán AI cho Anthropic. Nvidia trước đây cũng từng cung cấp bảo đảm giá trị còn lại để hỗ trợ tài chính cho dự án trung tâm dữ liệu của SB Energy tại Ohio.

"Các giao dịch tiền lệ cho đến nay cho thấy cộng đồng chủ nợ không chấp nhận quan điểm rằng những tài sản này có vòng đời trung bình dài", Brian Gelfand, đồng giám đốc tín dụng toàn cầu tại TCW, nhận định.