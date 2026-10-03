Khả năng Fed nâng lãi suất giảm sâu, chứng khoán Mỹ tăng điểm

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Phiên giao dịch ngày thứ Sáu (2/10), thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm. Số liệu không mấy tích cực về thị trường lao động Mỹ không khỏi khiến thị trường giảm kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất trong cuộc họp chính sách vào tháng này.

Bộ Lao động Mỹ công bố số lượng việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp Mỹ tháng 9/2026 tăng 29.000. Số liệu việc làm mới của hai tháng liền trước cũng được điều chỉnh giảm, thấp hơn rất nhiều con số 90.000 theo tính toán của các chuyên gia tham gia khảo sát của Reuters.

Thông tin về diễn biến thị trường việc làm lập tức tác động đến tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính. Theo khảo sát của CME Fed Watch Tool, khả năng Fed nâng lãi suất vào cuối tháng 10/2026 hiện chỉ được tính toán ở mức 22,7%, giảm đáng kể so với tỷ lệ 24,4% của một ngày trước đó và thấp hơn rất nhiều so với mốc 64,2% của một tuần trước.

Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 250,40 điểm tương đương 0,49% lên 51.176,96 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 56,27 điểm tương đương 0,73% lên 7.722,72 điểm; chỉ số Nasdaq tăng 319,27 điểm tương đương 1,19% lên 27.190,86 điểm.

Kỳ vọng lãi suất cơ bản đồng USD Mỹ chậm tăng đã giúp đẩy tăng cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp bất động sản trên sàn chứng khoán Mỹ. Ngoài ra, nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ đồng thời lên điểm mạnh. Chỉ số Russell 2000 của nhóm cổ phiếu doanh nghiệp nhỏ tăng 0,9% và như vậy có ngày tăng điểm mạnh nhất trong 1 tháng.

Cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp công nghệ cũng tăng điểm theo. Cổ phiếu Nvidia tăng 1,3%; cổ phiếu Tesla tăng 4,7%. Sự tăng điểm của cổ phiếu Tesla cũng giúp cho chỉ số cổ phiếu nhóm ngành hàng tiêu dùng thuộc S&P 500 tăng điểm.

Một loạt số liệu kinh tế gần đây cho thấy hoạt động trong nền kinh tế Mỹ vẫn vững vàng cũng như giá cả tăng thấp hơn so với kỳ vọng. Đồng thời, 2 quan chức thuộc Fed đã cảnh báo cần thận trọng với các đợt nâng lãi suất, kết quả, nhà đầu tư đã giảm kỳ vọng vào việc nâng lãi suất trong tháng 10.

Dù tăng điểm trong phiên ngày thứ Sáu, chỉ số Dow Jones và S&P 500 vẫn giảm điểm đến 4/5 tuần gần nhất. Chỉ số Nasdaq tuy nhiên lại có tuần tăng điểm thứ 5 trong 6 tuần gần nhất.

Tính cả tuần, chỉ số S&P 500 hạ 0,27%; chỉ số Nasdaq tăng 0,45% và chỉ số Dow Jones hạ 1,26%.

G7 cung mạnh dầu ra thị trường

Phiên giao dịch ngày thứ Sáu, giá dầu thô giảm sau khi nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 thông báo sẽ xả kho dầu thô và dầu diesel nhằm hạ nhiệt đà tăng của giá nhiên liệu.

Diễn biến giá dầu Brent trong 1 tháng qua. Nguồn: Trading Economics

Thị trường London, giá dầu Brent giao hợp đồng tương lai hạ 6 cent và đóng cửa ở mốc 102,25USD/thùng. Thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI hạ 1,76USD/thùng xuống 91,11USD/thùng.

Trong vòng 4 tháng tới, nhóm G7 sẽ mở cửa dự trữ năng lượng, cung cấp thêm ra thị trường ước tính khoảng 100 triệu thùng, theo tuyên bố chung mới nhất của nhóm. Nhóm G7 bao gồm Pháp, Canada, Italy, Nhật, Anh và Mỹ.

Khi mà các nước phương Tây chuẩn bị cung ứng thêm nhiên liệu ra thị trường, căng thẳng tại Trung Đông đang hạ nhiệt. Saudi Arabia hiện đang có kế hoạch sẽ có những biện pháp cứng rắn với nhóm Houthi tại Yemen.

Trong những phiên trước, giá dầu đã có lúc tăng mạnh sau thông tin cho thấy phía Mỹ đang gửi tàu của Thủy quân lục chiến cùng tối đa 10.000 binh sĩ bổ sung đến Trung Đông. Theo các quan chức, lực lượng này dự kiến sẽ đến Trung Đông vào cuối tháng 11.

Cụ thể, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã rời San Diego hôm Chủ nhật để thực hiện nhiệm vụ triển khai theo kế hoạch. Trong khi đó, tàu sân bay USS George H.W. Bush và USS George Washington hiện đang hoạt động tại Trung Đông.