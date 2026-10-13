[Ảnh] Người dân phường Vĩnh Hưng tìm hiểu, đóng góp ý kiến về dự án tái thiết đô thị có tổng mức đầu tư gần 186.000 tỷ đồng

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 14/10, người dân phường Vĩnh Hưng, Hà Nội, đến các điểm niêm yết dự thảo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị Vĩnh Hưng để tìm hiểu, góp ý.

Người dân có thể đến xem trực tiếp bản vẽ quy hoạch để đối chiếu vị trí nhà ở với phương án dự kiến tại các điểm.

Hoặc quét mã QR để xem thông tin chi tiết về dự án.

Chính quyền địa phương bố trí khu vực phát, tiếp nhận phiếu góp ý tại các điểm niêm yết, tạo điều kiện để người dân trực tiếp nghiên cứu hồ sơ và bày tỏ ý kiến.

Việc công khai dự thảo quy hoạch giúp người dân nắm rõ định hướng phát triển đô thị và đóng góp ý kiến hoàn thiện đồ án.

Dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị Vĩnh Hưng có phạm vi nghiên cứu khoảng 447ha, tương ứng toàn bộ địa giới hành chính phường Vĩnh Hưng do Công ty TNHH Đầu tư Tập đoàn Mặt Trời, thành viên Tập đoàn Sun Group, làm chủ đầu tư.

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Theo dự thảo quy hoạch, khoảng 206,1ha được dành cho tái thiết, xây dựng mới, phát triển giao thông và hạ tầng xã hội; 240,9ha còn lại tập trung cải tạo, chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu.

Việc công khai quy hoạch, tiếp thu ý kiến và giải đáp thắc mắc của người dân là yếu tố quan trọng, góp phần bảo đảm quá trình tái thiết đô thị Vĩnh Hưng được triển khai hiệu quả.

Quá trình lấy ý kiến cần giúp người dân tiếp cận đầy đủ hồ sơ, nhận diện rõ khu vực và nội dung dự kiến thay đổi, đồng thời có điều kiện phản ánh những vấn đề phát sinh từ thực tế sinh sống.

Đến ngày 1/11, người dân phường Vĩnh Hưng tiếp tục nghiên cứu hồ sơ, gửi ý kiến tại các điểm niêm yết hoặc tham gia hội nghị do địa phương tổ chức.

Việc tiếp thu, giải đáp các ý kiến xác đáng sẽ góp phần hoàn thiện quy hoạch, bảo đảm hài hòa giữa phát triển đô thị và quyền lợi hợp pháp của người dân.