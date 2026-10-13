Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tiếp xúc cử tri Điện Biên

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng và các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên tiếp xúc cử tri xã Thanh An. (Ảnh: LÊ LAN)

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng thông tin đến cử tri nội dung dự kiến tại Kỳ làm việc thứ hai Quốc hội khóa XVI. Đây là kỳ họp cuối năm với các nội dung trọng tâm về công tác xây dựng luật; xem xét, thảo luận các vấn đề kinh tế-xã hội và giám sát các vấn đề quan trọng khác của đất nước.

Theo chương trình dự kiến, về công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét 45 dự án luật, nghị quyết, trong đó thông qua 43 dự án và 1 nghị quyết; cho ý kiến 1 dự án.

Cũng tại kỳ họp, Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước: Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027; quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Thủ tướng Chính phủ thông tin trả lời các kiến nghị của cử tri xã Thanh An, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Tại hội nghị, có 7 cử tri là cán bộ, nhân dân xã Thanh An gửi đến đại biểu Quốc hội 13 nội dung đề nghị xem xét điều chỉnh, nâng mức phụ cấp phù hợp đối với viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã, chế độ phụ cấp và mức đóng bảo hiểm bắt buộc của thôn, đội trưởng; bổ sung kinh phí nâng cấp, sửa chữa giao thông, tu bổ di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn…

Ghi nhận các kiến nghị của cử tri, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các ngành tỉnh Điện Biên trả lời cử tri 4 kiến nghị thuộc thẩm quyền, 7 kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương được cử tri kiến nghị, như: chế độ đối với viên chức Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã hiện thấp hơn chế độ viên chức các đơn vị sự nghiệp cùng cấp được đồng chí Phó Thủ tướng tiếp nhận, chuyển Bộ Nội vụ nghiên cứu tham mưu; đề nghị xem xét điều chỉnh phụ cấp đối với thôn, đội trưởng cũng được tiếp nhận để chuyển cơ quan chuyên môn tham mưu.

Cử tri xã Thanh An nêu các kiến nghị về chế độ chính sách dành cho viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã. (Ảnh: LÊ LAN)

Riêng về kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các dự án phát triển kinh tế dưới tán rừng, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh Điện Biên rà soát tổng thể, có báo cáo cụ thể gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chính phủ để xem xét, tháo gỡ thủ tục theo hướng tạo thuận lợi cho địa phương chủ động thực hiện song vẫn bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng 2 con số và nhiệm vụ trọng tâm quý IV tỉnh Điện Biên cần nỗ lực thực hiện để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026 đã đề ra, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đề nghị tỉnh Điện Biên rà soát từng mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể đến từng ngành, lĩnh vực, từ đó chủ động giải pháp chỉ đạo, điều hành theo hướng linh hoạt, hiệu quả.