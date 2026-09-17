GEL phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu

Sơ đồ giá cổ phiếu GEL trên TradingView.

HĐQT CTCP Hạ tầng GELEX (mã GEL-HOSE) vừa thông qua phương án chào bán riêng lẻ.

Theo đó, GEL sẽ phát hành 100 triệu cổ phiếu với giá 28.600 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về 2.860 tỷ đồng. Mục đích của đợt chào bán sẽ được sử dụng cho mục đích tái cơ cấu các khoản nợ đã vay của công ty cho mục đích góp vốn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Cụ thể: trả nợ gốc vay CTCP Tập đoàn GELEX với giá trị 2.431 tỷ đồng; trả nợ gốc vay Công ty TNHH Đầu tư GELEX 429 tỷ đồng. Thời gian sử dụng vốn dự kiến từ quý 4/2026 đến quý 2/2027, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Theo danh sách đăng ký mua 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ mà công ty công bố có CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán An Bình và Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam dự kiến mỗi công ty mua 49 triệu cổ phiếu, tương đương 4,95% vốn điều lệ Hạ tầng GELEX sau phát hành và ông Nguyễn Văn Hiếu - nhà đầu tư cá nhân dự kiến mua 2 triệu cổ phiếu.

Mới đây, tính đến ngày 12/5, cổ đông chiến lược của công ty là CTCP Tập đoàn GELEX sở hữu 624.900.000 cổ phiếu, chiếm 70,21% vốn tại GEL.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét, GEL ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 838,580 tỷ đồng, giảm 49,280 tỷ đồng, giảm 5,55% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân là do trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất tăng 28,16% so với cùng kỳ (tương ứng tăng 1.827,711 tỷ đồng), kéo theo lợi nhuận gộp tăng 353,648 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự tăng trưởng tích cực về doanh thu từ tất cả các lĩnh vực như bất động sản khu công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng và sản xuất, cung cấp nước sạch.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính cũng ghi nhận mức tăng trưởng 208,49% (tương ứng tăng 354,835 tỷ đồng), chủ yếu do tăng lãi tiền gửi, lãi cho vay và lãi từ chuyển nhượng các khoản đầu tư ngắn hạn.

Ngoài ra, dù hoạt động kinh doanh hợp nhất tăng trưởng tích cực, nhưng lợi nhuận bị ảnh hưởng do chi phí tài chính (đặc biệt là chi phí lãi vay) tăng mạnh so với cùng kỳ. Điều này xuất phát từ việc công ty tập trung huy động nguồn vốn vay để đẩy mạnh đầu tư các dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực hạ tầng và bất động sản trong 6 tháng đầu năm 2026.