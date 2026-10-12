DRH bị đình chỉ giao dịch, thị giá cổ phiếu chỉ còn 1.070 đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) quyết định chuyển cổ phiếu của Công ty cổ phần DRH Holdings (HoSE: DRH) từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 12/10/2026 theo Quyết định số 762/QĐ-SGDHCM ban hành ngày 5/10/2026.

Nguyên nhân được HoSE đưa ra là DRH Holdings chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2025 quá 6 tháng so với thời hạn quy định. Vi phạm thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch theo điểm a khoản 1 Điều 44 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/3/2026 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Đáng chú ý, HoSE cảnh báo cổ phiếu DRH có thể bị hủy niêm yết bắt buộc nếu đến hết năm 2026, doanh nghiệp vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ công bố BCTC kiểm toán năm 2025.

Trước diễn biến này, ngày 9/10 DRH Holdings đã có văn bản giải trình gửi Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM cho biết đang tích cực phối hợp với đơn vị kiểm toán để xử lý những vấn đề còn tồn đọng, hướng tới thống nhất ý kiến kiểm toán và phát hành BCTC năm 2025.

Theo doanh nghiệp, một số vướng mắc liên quan đến ý kiến của kiểm toán đã được khắc phục. Tuy nhiên, các vấn đề còn lại vẫn đang được xử lý, khiến báo cáo kiểm toán chưa thể phát hành theo kế hoạch.

DRH cho biết đã thanh toán được một phần nghĩa vụ liên quan đến trái phiếu, đồng thời tiếp tục làm việc với đơn vị kiểm toán nhằm sớm hoàn tất các nội dung còn tồn tại. Sau khi BCTC năm 2025 được phát hành, doanh nghiệp sẽ tiến hành soát xét BCTC bán niên năm 2026 để thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Trước đó, việc chưa hoàn thành BCTC kiểm toán năm 2025 cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ công bố BCTC bán niên năm 2026 đã được soát xét. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cổ phiếu DRH đối diện thêm các biện pháp xử lý liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin.

Trong văn bản giải trình, DRH Holdings cam kết tiếp tục thực hiện các báo cáo định kỳ khác theo quy định trong thời gian khắc phục vi phạm, đồng thời nỗ lực đưa cổ phiếu ra khỏi diện đình chỉ giao dịch nhằm bảo đảm quyền lợi cổ đông.

Dù vậy, việc khắc phục các vướng mắc và hoàn thành nghĩa vụ báo cáo vẫn là điều kiện quan trọng để DRH từng bước xử lý tình trạng hiện tại. Mốc thời gian cuối năm 2026 vì thế trở thành thời hạn đáng chú ý đối với khả năng duy trì niêm yết của doanh nghiệp.

Năm phiên giảm sàn, thị giá về sát mốc 1.000 đồng

Trước khi chính thức bị đình chỉ giao dịch, cổ phiếu DRH đã trải qua chuỗi giảm sàn kéo dài 5 phiên liên tiếp, từ ngày 5/10 đến ngày 9/10/2026.

Trong văn bản giải trình về diễn biến giá cổ phiếu, DRH Holdings cho rằng việc mã DRH giảm sàn liên tục xuất phát từ diễn biến cung cầu khách quan trên thị trường. Đồng thời cho biết hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường và cam kết chịu trách nhiệm về nội dung giải trình.

Trên thị trường, DRH mở cửa phiên 5/10 ở mức 1.500 đồng/cổ phiếu, sau đó giảm sàn với khối lượng giao dịch hơn 280.000 đơn vị.

Đến phiên 8/10, thị giá tiếp tục lùi về 1.140 đồng/cổ phiếu, trong khi thanh khoản tăng lên gần 1,5 triệu cổ phiếu. Sang phiên 9/10, áp lực thanh khoản gia tăng đáng kể khi khối lượng giao dịch đạt gần 4,1 triệu đơn vị, cao hơn nhiều so với mức dao động khoảng 241.000–354.000 cổ phiếu ghi nhận trong một số phiên trước đó.

Dù thanh khoản tăng đột biến, DRH vẫn đóng cửa tại mức “đáy” 1.070 đồng/cổ phiếu trong phiên cuối cùng trước khi bị đình chỉ. So với mức giá mở cửa 1.500 đồng/cổ phiếu ngày 5/10, thị giá đã giảm khoảng 28,7% chỉ sau 5 phiên giao dịch.

Với thị giá hiện tại, vốn hóa thị trường của DRH giảm còn khoảng 132 tỷ đồng, thấp hơn 51,6% so với mức 273 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm 2026 (ngày 5/1/2026), tương ứng giá trị vốn hóa đã bốc hơi khoảng 141 tỷ đồng.

Mức giá 1.070 đồng/cổ phiếu cũng phản ánh sự suy giảm mạnh của DRH so với những giai đoạn trước. Từng là mã bất động sản thu hút sự chú ý của nhà đầu tư, cổ phiếu này có thời điểm giao dịch quanh vùng 30.000–37.000 đồng/cổ phiếu vào đầu năm 2022, với thanh khoản bình quân khoảng 2,3 triệu đơn vị mỗi phiên.

Đáng nói, trước đó tại thời điểm 11–12/7/2016, DRH từng được ghi nhận giao dịch trong vùng 50.000–51.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, sau giai đoạn này, thị giá lao dốc mạnh và hiện giá ở vùng đáy.

Từ đầu năm 2026 đến nay, thị giá DRH giảm khoảng 51% giá trị. Nguồn TradingView