SCIC lại đấu giá Seaprodex: Đất vàng, giá cao vẫn khó bán

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tiếp tục đấu giá toàn bộ 79.228.000 cổ phiếu Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex, mã: SEA), tương đương 63,38% vốn điều lệ doanh nghiệp, với giá khởi điểm hơn 8.509 tỷ đồng.

SCIC tiếp tục đấu giá toàn bộ 79.228.000 cổ phiếu SEA.

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào 9h ngày 2/11/2026. Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc kéo dài đến 15h30 ngày 26/10; nhà đầu tư phải nộp phiếu tham dự đấu giá chậm nhất vào 16h ngày 29/10.

Đây là lần chào bán tiếp theo sau khi phiên đấu giá dự kiến tổ chức ngày 29/9 không thể diễn ra do hết thời hạn đăng ký và đặt cọc nhưng không có nhà đầu tư nào tham gia.

Đáng chú ý, mức giá khởi điểm vẫn được giữ nguyên ở 107.400 đồng/cp, tương ứng hơn 8.509 tỷ đồng cho cả lô cổ phần. Trong khi đó, chốt phiên giao dịch ngày 9/10, cổ phiếu SEA ở mức 57.000 đồng/cp, thấp hơn khoảng 47% so với giá khởi điểm bình quân của lô cổ phần được SCIC chào bán.

Nếu lấy mức giá khởi điểm này để quy đổi cho toàn bộ gần 125 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Seaprodex được định giá khoảng 13.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số định giá cao chưa đủ để thu hút nhà đầu tư tham gia ngay trong lần chào bán đầu tiên.

Một trong những tài sản khiến Seaprodex thu hút sự chú ý của thị trường là khu đất tại số 2-4-6 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM. Khu đất có diện tích khoảng 1.522 m², trong đó 1.458 m² không nằm trong lộ giới, sở hữu ba mặt tiền tại khu vực trung tâm thành phố.

Đây là vị trí đắc địa, được quy hoạch phát triển thành tổ hợp khách sạn, thương mại, văn phòng và căn hộ với chiều cao tối đa 20 tầng. Ngoài ra, Seaprodex còn quản lý, sử dụng nhiều cơ sở nhà đất khác tại TP.HCM và một số địa phương.

Tuy nhiên, lợi thế về vị trí không đồng nghĩa với việc tài sản có thể nhanh chóng chuyển hóa thành giá trị kinh tế. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, Seaprodex đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến khu đất Đồng Khởi từ năm 2017, nhưng đến thời điểm công bố thông tin tháng 8/2026 vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì vậy, dự án chưa thể triển khai theo kế hoạch.

Trên báo cáo tài chính bán niên năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận khoảng 693 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, phần lớn liên quan đến khu đất này. Khoản mục này cho thấy giá trị tài sản đã được ghi nhận trên sổ sách, nhưng khả năng khai thác thương mại vẫn chịu ảnh hưởng bởi tiến độ hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Đối với nhà đầu tư mua cổ phần, điều quan trọng không chỉ là doanh nghiệp sở hữu bao nhiêu mét vuông đất tại vị trí đắc địa, mà còn là thời điểm có thể triển khai dự án, khả năng khai thác dòng tiền và những chi phí, rủi ro có thể phát sinh trong quá trình thực hiện.

Do đó, “đất vàng” có thể tạo sức hấp dẫn về mặt tài sản, nhưng chưa đủ để bảo đảm thương vụ chuyển nhượng cổ phần thành công khi các điều kiện để hiện thực hóa giá trị tài sản vẫn còn những điểm chưa rõ ràng.

Bên cạnh câu chuyện pháp lý của khu đất Đồng Khởi, mức giá chào bán cũng là yếu tố cần chú ý. Với giá khởi điểm 107.400 đồng/cp, SCIC đang yêu cầu nhà đầu tư trả mức giá cao hơn khoảng 88% so với thị giá SEA ở mức 57.000 đồng/cp tại phiên 9/10.

Đáng nói, nhà đầu tư phải mua trọn lô hơn 79,2 triệu cổ phiếu, tương ứng khoản đầu tư ban đầu hơn 8.509 tỷ đồng. Hình thức đấu giá theo lô giúp SCIC chuyển nhượng toàn bộ phần vốn chi phối trong một giao dịch, nhưng đồng thời thu hẹp nhóm nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính và sẵn sàng chấp nhận các rủi ro đi kèm.

Trong khi đó, kết quả kinh doanh của Seaprodex chưa cho thấy quy mô lợi nhuận tương xứng với mức định giá mà giá khởi điểm gợi ra. Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu khoảng 434,6 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 100 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù định giá Seaprodex không thể chỉ dựa vào hoạt động kinh doanh thủy sản, bởi doanh nghiệp còn sở hữu nhiều bất động sản và quyền tài sản có thể mang lại giá trị đáng kể trong tương lai. Dù vậy, để thuyết phục nhà đầu tư trả mức giá cao hơn nhiều so với thị trường, những giá trị này cần được đánh giá trên cơ sở khả năng khai thác thực tế, tình trạng pháp lý và triển vọng tạo dòng tiền.