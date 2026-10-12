Quảng Ngãi khen thưởng doanh nghiệp tiêu biểu, cam kết tháo gỡ khó khăn

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao Bằng khen cho các doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu

Sáng 12.10, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh, ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời khẳng định cam kết cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Tại hội nghị, UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chính sách, pháp luật về thuế và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm cho biết, năm 2026 có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,16%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,3% so với cùng kỳ; ngành du lịch đón hơn 5,5 triệu lượt khách, tăng khoảng 60%. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp từng bước vận hành ổn định, góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư đối với phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng sản xuất, kinh doanh và đóng góp nhiều hơn cho địa phương.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, sau hợp nhất, Quảng Ngãi có không gian phát triển rộng lớn hơn, tăng cường kết nối giữa vùng biển, đồng bằng và miền núi, mở ra cơ hội phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp và kinh tế cửa khẩu. Đây là lợi thế để tỉnh đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy liên kết sản xuất và khai thác hiệu quả tiềm năng của từng vùng.

Tỉnh xác định doanh nghiệp là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân cần được cụ thể hóa bằng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, cùng cơ chế giải quyết thủ tục hành chính hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm khẳng định, chính quyền tỉnh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, lấy sự phát triển của doanh nghiệp và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả điều hành, với phương châm “Chính quyền đồng hành - Doanh nghiệp tiên phong - Quảng Ngãi phát triển”.

Để hiện thực hóa cam kết này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển; chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải được giải quyết nhanh chóng, dứt điểm; đối với nội dung vượt thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị cần chủ động đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh, khắc phục tình trạng chậm trễ trong giải quyết thủ tục, nhất là ở các lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường. Những khó khăn, vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp phải được lắng nghe, xem xét và xử lý công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ đổi mới sáng tạo, mở rộng thị trường và tăng cường đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương sau Hội nghị phải phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn và kết quả xử lý đối với từng kiến nghị của doanh nghiệp, bảo đảm các cam kết được cụ thể hóa bằng hành động thiết thực.

Về phía cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và nhà đầu tư, lãnh đạo tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đồng hành; mạnh dạn đầu tư dài hạn, phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên.

Doanh nghiệp cần chủ động khai thác lợi thế từ không gian phát triển mới của tỉnh, tăng cường liên kết giữa khu vực phía Đông và phía Tây, giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị.

Đồng thời, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, mở rộng cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp.

Hoạt động trưng bày góp phần tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đơn vị sản xuất

Tại Hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiêu biểu đã chia sẻ tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, phản ánh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ. Các doanh nghiệp cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của chính quyền tỉnh để ổn định hoạt động, mở rộng đầu tư và phát triển bền vững.

Với quyết tâm cải cách của chính quyền cùng tinh thần đổi mới, chủ động hội nhập của cộng đồng doanh nghiệp, Quảng Ngãi hướng đến xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sau hợp nhất, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.