Bệnh nhân N.T.K.H (64 tuổi, ngụ Lâm Đồng) đến Khoa Lão nha, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM trong tình trạng khó ăn nhai vùng hàm trên.

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân mất nhiều răng, hàm trên chỉ còn hai răng 16 và 17.

Người bệnh đã sử dụng hàm giả trong nhiều năm. Thời gian gần đây, bệnh nhân xuất hiện đau vùng má trái kéo dài và từng đến bệnh viện đa khoa khám, điều trị nội khoa nhưng không cải thiện.

Sau đó, bệnh nhân đến Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM để tiếp tục thăm khám.

Tại đây, bác sĩ nhận thấy hàm giả đã được sử dụng lâu, mặt nhai mòn nhiều và mất độ bám dính. Tình trạng này dẫn đến mất kích thước dọc, ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai của người bệnh.

Bệnh nhân gặp biến chứng do dùng hàm giả lâu năm.

TTƯT BSCKII Nguyễn Anh Ninh - Trưởng Khoa Lão nha, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM cho biết, trong thực tế điều trị, các bác sĩ gặp không ít trường hợp sử dụng hàm giả trong thời gian dài nhưng không tái khám.

Theo bác sĩ Nguyễn Anh Ninh, người bệnh không nên nghĩ rằng sau khi làm hàm giả có thể sử dụng lâu dài mà không cần kiểm tra. Theo thời gian, răng miệng, niêm mạc và vùng sóng hàm có thể thay đổi, khiến hàm giả không còn phù hợp.

Bác sĩ khuyến cáo người sử dụng hàm giả nên đi khám khi khó ăn nhai tăng dần, hàm giả bị lỏng, dễ rơi, gây đau, cấn hoặc loét niêm mạc. Việc phải sử dụng chất dính hàm giả ngày càng nhiều cũng là dấu hiệu cần lưu ý.

Ngoài ra, người bệnh cần khám sớm nếu xuất hiện đau, chảy máu nướu, răng lung lay, hôi miệng kéo dài hoặc tổn thương trong miệng không lành. Đặc biệt, các vết loét hoặc vùng niêm mạc bất thường kéo dài cần được kiểm tra.

Nếu người cao tuổi sụt cân không chủ ý, ăn uống ngày càng ít hoặc phải thay đổi đáng kể chế độ ăn do không nhai được, cần đánh giá toàn diện để xác định liệu vấn đề răng miệng có đang ảnh hưởng đến dinh dưỡng hay không.