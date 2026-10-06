Điều gì xảy ra với huyết áp khi ăn chuối thường xuyên?

Nội dung 1. Chuối là nguồn cung cấp kali tốt 2. Kali có thể hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh 3. Người bệnh thận cần lưu ý khi ăn chuối 4. Một số lợi ích từ kali và chuối

Chuối rất giàu kali, một khoáng chất có thể giúp duy trì huyết áp khỏe mạnh. Tuy nhiên, lợi ích của chuối còn tùy thuộc vào nhu cầu và mục tiêu sức khỏe của mỗi người.

1. Chuối là nguồn cung cấp kali tốt

Chuối chứa rất nhiều kali. Một quả chuối cỡ trung bình chứa khoảng 422 miligam kali, tương đương khoảng 9% lượng kali khuyến nghị hàng ngày (4.700 miligam cho người lớn).

Kali có một số chức năng quan trọng trong cơ thể như:

Hỗ trợ co cơ

Hỗ trợ chức năng thần kinh

Giúp nhịp tim đều đặn

Vận chuyển chất dinh dưỡng vào tế bào

Có tác dụng tốt đối với huyết áp...

2. Kali có thể hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh

Chuối rất giàu kali giúp duy trì huyết áp khỏe mạnh.

Bên cạnh hút thuốc, thiếu vận động và các yếu tố khác, chế độ ăn quá nhiều natri (một thành phần trong muối ăn) cũng có thể gây ra tăng huyết áp. Khi một người bị huyết áp cao (tăng huyết áp), cơ thể họ cần phải gắng sức hơn để đẩy máu qua các động mạch, đôi khi dẫn đến các biến chứng như bệnh tim, đột quỵ hoặc bệnh thận.

Kali có thể giúp cơ thể đào thải natri qua nước tiểu và làm giãn thành mạch máu. Nhờ đó, chúng có thể giúp hạ huyết áp.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ nhiều kali có liên quan đến việc giảm huyết áp ở một số người. Các nghiên cứu về mối liên hệ giữa tăng huyết áp và chuối nói riêng còn khá hạn chế. Tuy nhiên, vào năm 2024, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng ăn nhiều táo và chuối giúp giảm nguy cơ tử vong ở những người bị tăng huyết áp.

Thêm vào đó, một nghiên cứu trên chuột đã kết luận rằng chuối có thể hạn chế tác động của bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường.

3. Người bệnh thận cần lưu ý khi ăn chuối

Người mắc bệnh thận mạn tính hoặc có những lo ngại khác về sức khỏe thận, việc ăn nhiều thực phẩm giàu kali như chuối có thể gây nguy hiểm. Đối với những người suy giảm chức năng thận, kali có thể tích tụ trong máu, điều này có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe tim mạch.

Ngay cả khi thận khỏe mạnh vẫn có thể bị tăng nồng độ kali trong máu nếu đang sử dụng thực phẩm bổ sung kali hoặc chất thay thế muối.

Vì vậy, hãy trao đổi với bác sĩ về lượng kali nên bổ sung từ thực phẩm, đồ uống hoặc thực phẩm chức năng.

4. Một số lợi ích từ kali và chuối

Tăng cường lượng kali trong chế độ ăn uống từ chuối hay các thực phẩm hoặc thực phẩm bổ sung giàu kali khác có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe hơn là chỉ giúp kiểm soát huyết áp. Một số lợi ích bổ sung khác như:

Giảm nguy cơ đột quỵ: Các nghiên cứu cho thấy việc tăng cường lượng kali hấp thụ có liên quan đến nguy cơ đột quỵ thấp hơn và các vấn đề sức khỏe khác liên quan đến bệnh tim mạch.

Giảm nguy cơ sỏi thận: Việc tăng cường hấp thụ kali có liên quan đến nguy cơ mắc sỏi thận thấp hơn .

Tăng cường mật độ xương: Kali có thể giúp tăng mật độ khoáng chất trong xương. Điều này giúp xương chắc khỏe, giảm nguy cơ loãng xương và kéo dài tuổi thọ.

Giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2: Kali tham gia vào quá trình tạo ra insulin, một hormone điều chỉnh lượng đường trong máu. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người tiêu thụ nhiều kali có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2 thấp hơn, mặc dù cần thêm nhiều nghiên cứu nữa.

Giảm viêm: Mặc dù chuối thường không được coi là thực phẩm chống viêm nhưng theo một số nghiên cứu, chúng có thể giúp giảm viêm. Viêm mạn tính là một yếu tố nguy cơ đối với các vấn đề sức khỏe khác, bao gồm đái tháo đường, viêm khớp và bệnh tim.